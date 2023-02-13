富士山煙花｜河口湖冬季花火大會　3大觀看景點！附交通+日期時間

日本冬季都有煙花睇！日本富士山每逢入冬1月至2月期間，便會舉行「河口湖冬花火」大會。屆時可一併欣賞富士山雪景以及精彩的煙花匯演，想必能為旅程增添不少樂趣！今次記者為大家介紹3大煙花發射點，內文更附煙花日期和時間，有興趣的朋友要留意啦！

冬季限定｜富士山河口湖花火大會 3大觀看景點 附交通+日期時間

（圖片來源：富士河口湖町信息網）

日本富士山一向都是旅遊勝地，位於山梨縣的湖口湖是觀看富士山的最佳景點之一。除了每年夏季的花火大會，冬季都一樣有！今年花火大會將於2023年1月21日至2月19日週末及2月23日，晚上8時至8時20分舉行1連11場煙花匯演，活動會有約2000發煙花發射至當空。

（圖片來源：富士河口湖町信息網）

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根據富士河口湖町信息網，今年花火活動設有3個發射場，分別是河口湖畔大池公園、疊岩、八木崎公園，門票費用全免。如果天氣晴朗，相信可以將煙火、湖景、湖中倒影和富士山一併盡收眼底！

而交通方面，由東京出發的遊客可於新宿站、澀谷站和東京站乘搭直達河口湖站的巴士。如欲前往大池公園，可從河口湖車站乘坐河口湖周遊巴士，或是西湖周遊巴士，在河口湖香草館（河口湖ハーブ館）下車，或者由河口湖步行15分鐘到達，相當方便！

河口湖冬花火 詳情

花火日期：2023年1月21日-2月19日；星期六、星期日及2月23日

時間：20:00-20:20

觀賞地點：河口湖畔大池公園（主會場）、疊岩、八木崎公園（分會場）

門票：費用全免

交通方法：新宿站、澀谷站和東京站乘搭巴士到「河口湖站」，再乘坐河口湖周遊巴士或西湖周遊巴士前往河口湖香草館（河口湖ハーブ館）到達河口湖畔大池公園

