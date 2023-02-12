JR PASS東北懶人包　一文了解東日本鐵路周遊券購買、使用範圍

日本佔地遼闊，尤其由南到北更是需要長途跋涉，因此若是要在東京＆東北地區，像是青森、秋田、仙台、福島等跨區域旅行的話，許多人都會選擇購買JR東日本鐵路周遊券（東北地區）搭配使用，來減少跨區域的交通開支與規劃難度，現在就來一起看看JR東日本鐵路周遊券（東北地區）要怎麼購買和使用吧！



JR東日本鐵路周遊券（東北地區）種類與購買資格

最新的JR東日本鐵路周遊券（東北地區）只有指定日連續使用5天一種可以選擇，價格為成人20,000日圓，兒童（12歲以下）10,000日圓，而購買JR東日本鐵路周遊券（東北地區）需同時符合以下兩個條件：

◼️ 持有非日本籍護照的旅客（日本籍旅客無法使用）​ ​

◼️ 購票時請由票券使用者本人出示有效護照（正本）進行購買（僅限本人購買，無法替家人或其他旅客代買）



JR東日本鐵路周遊券（東北地區）購買方式

購買方式分成日本海外與日本境內，詳細分為以下三種：

◼️ 海外購買方式一：指定旅行社購買換票證（E-ticket）

◼️ 海外購買方式二：上JR東日本網路訂票系統購買

◼️ 日本境內：成田機場、東京地區、秋田、青森等東北各縣市的JR東日本旅行服務中心，詳細請查閱JR東日本鐵路官網。



若想到當地的指定席售票機再進行購票的話，記得先上官網查詢該站的機器是否能夠讀取護照，也務必要攜帶護照正本才能購買，詳細說明與購買方式請參閱官方資訊。

購買完成後，再拿著換票證（E-ticket），以及護照正本前往各地車站的JR東日本旅行服務中心兌換實體票券，建議出發前先上官網查好兌換站的營業時間，以及該站所提供的服務。

JR東日本鐵路周遊券（東北地區）使用範圍

JR東日本鐵路周遊券（東北地區）可搭乘JR東日本線所有列車，範圍包含以下：

◼️ JR東日本線（含BRT） 東京單軌電車線全線 伊豆急行線全線

◼️ 青之森鐵路線全線 IGR岩手銀河鐵路線全線 仙台機場鐵道線全線

◼️ JR東日本與東武鐵道直通行駛之特快列車「日光號」、「鬼怒川號」、「SPACIA 鬼怒川號」的普通車廂指定席。

◼️ 東武鐵道線下今市～東武日光、鬼怒川溫泉間的普通列車（含快速）亦可搭乘。

◼️ 「栗橋～下今市間」僅可搭乘與東武鐵道互通直達的特快列車。

◼️ 區域內的JR巴士（高速巴士、部分公車路線除外）



※無法搭乘以東武鐵道線為起訖站的特快列車，出發站或目的站其中之一為JR線車站時，方可使用JR東日本鐵路周遊券(東北地區)搭乘東武鐵道。

※JR東日本鐵路周遊券(東北地區)無法用於東海道新幹線

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JR東日本鐵路周遊券（東北地區）指定席預約方式

此外，如果想持JR東日本鐵路周遊券（東北地區）搭乘新幹線或特急列車指定席的話，需要事先預訂並取得車票，不能上車後再劃位，可以到JR東日本網路訂票系統事先預約，或是到周遊券區域內的JR東日本旅行服務中心、JR東日本各大車站之JR售票處或是指定席售票機辦理購買。

若是要使用指定席售票機購買的話，一次可以預訂最多4人的指定席車票，建議大家可以先到官網詳閱，跟著操作就不會有問題囉！

JR東日本鐵路周遊券（東北地區）檢票

現在JR東日本鐵路周遊券（東北地區）全面改為跟一般車票同樣大小，就連指定席車票也是，只要將票卡插入改閘口就可以快速通過，真的超方便！

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帶著JR東日本鐵路周遊券去旅行

準備好要去日本玩了嗎？其實現在的JR東日本鐵路周遊券（東北地區），對外國觀光旅客越來越友善，無論是購買與使用方法都變得更加方便，加上跨越整個東日本地區都可以使用，真的怎麼搭都划算！

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