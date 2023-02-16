【台北機票優惠】台灣正式恢復自由行，國泰航空亦有台北機票優惠，香港至台北來回連稅每位最平$1,849起，連23公斤寄艙行李，而且航班時間亦算不錯，想與家人好友齊齊去台北瘋狂歎美食，記得留意預訂詳情！買好機票記得申請入台證及了解台北新酒店推介！

國泰航空台北機票優惠！來回連稅每位最平$1,849起 包23kg行李

國泰航空推出多人同行機票優惠，由即日起至2月28日，於官網使用優惠碼「FLY2GETHER」」預訂指定航點機票，二人或以上同行有85折，四人或以上同行更有75折票價優惠！

（資料圖片）

指定目的地包括港人最愛的東京（成田）、東京京（羽田）、大阪、首爾、新加坡、台北等。

（Unsplash/Andy Wang）

適逢台灣恢復港澳人士入境自由行，經記者實測，5月17日至22日往返香港至台北，2人同行每位$1,989起，4人同行每位最平只需$1,849起，連23公斤寄艙行李及7公斤手提行李，以傳統航空來說價錢算不錯！

航班時間方面，去程CX488早上8時出發，回程CX495於中午1時20分起飛，早機去午機返。如果想晚一點回程，加$340可以轉下午6時45分的航班，可以食多餐再去機場！

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

國泰航空台北機票優惠

預訂日期：即日起至2023年2月28日

出發日期：即日起至2023年6月30日

預訂網址：https://flights.cathaypacific.com/zh_HK/offers/fly2gether.html

