【台灣自由行】台灣首輛迪士尼列車！台灣環島之星「夢想號」以迪士尼百年慶典為主題，推出全新迪士尼主題列車，車身內外搭配米奇、唐老鴨、史迪仔、愛麗絲、大鼻鋼牙等逾10大人氣角色，更設有任飲吧檯、KTV車廂等，非常可愛，即看購票詳情！

台灣環島之星迪士尼主題列車！史迪仔KTV車廂、大鼻鋼牙任飲吧檯

今年適逢迪士尼100年慶典，台灣環島之星「夢想號」以迪士尼作為設計主題，車身採用幻銀炫彩配色，再搭配米奇、米妮、唐老鴨、史迪仔、小飛俠、愛麗絲、冰雪奇緣Elsa等，足足超過10位人氣迪士尼角色；至於內部，今次列車特別設計了11列主題車廂，並各自融入不同角色的身影，除了可以陪大家暢遊台灣，更可隨時拍照打卡留念！

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台灣迪士尼列車車廂【1】「米奇和好朋友」活動車廂

「米奇和好朋友」活動車廂內主要設有特色DIY體驗區、拍照區，例如有野餐打卡裝置、限定紀念幣機等，玩味十足！

台灣迪士尼列車車廂【2】「史迪仔」卡拉OK車廂

「史迪仔」卡拉OK車廂則為最受矚目的車廂之一，其最大特色是設有KTV歡唱區，每月都會更新最新歌曲；同時亦有提供不同打卡位，例如史迪仔坐天燈飛上夜空、史迪仔泡溫泉等有趣圖案！

台灣迪士尼列車車廂【3】8大迪士尼系列 商務車廂

商務車廂則有「米奇和好朋友」、「唐老鴨」、「迪士尼公主系列」、「冰雪奇緣」、「愛麗絲夢遊仙境」、「迪士尼經典系列」、「瑪麗貓Marie」與「迪士尼反派系列」，合共8款主題彩繪設計，更配備可360度旋轉的豪華座椅，透過車窗更可以看到不少卡通人物。

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台灣迪士尼列車車廂【4】「大鼻鋼牙」吧檯車廂

吧檯車廂則以「大鼻鋼牙」為主題，設有飲料暢飲區、哺集乳室等，車廂內有大片採光，並提供各式飲品無限暢飲服務，隨時可以邊歎咖啡，邊飽覽窗外美景，十分愜意。

台灣環島之星夢想號迪士尼主題列車現已正式營運，每日東西雙向各有1班列車，自台北站出發，並會於全個台灣停靠21個站點，涵蓋台北、台中、台南、嘉義、桃園、高雄、花蓮等地區，絕對是旅遊之選。

目前台灣易遊網已推出迪士尼主題列車套票優惠，售價低至68折！其中「台北至台中列車套票（全視野景觀車廂）」每位790元台幣（約$195港元）起；至於東部或西部環島一日列車套票，每位則為2,990元台幣（約$775港元）起，可以自由選擇任何站點上落，非常方便，迪士尼粉絲不要錯過。

台灣自由行｜台灣環島之星夢想號 迪士尼列車詳情

日期：即日起

購票方法：台灣易遊網（eztravel）

官網：https://www.eztravel.com.tw/activity/formosa/express/touristtrain/

售價：790元台幣（約$195港元）起

*更多詳情請至官網查詢。

