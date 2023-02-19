澳門3大中伏景點！ 記者實訪纜車車廂發霉、動物園內冇動物

【澳門景點】適逢澳門放寬入境防疫措施，不少香港人專程趁假期「過大海」，到鄰埠逛逛，不少著名景點都人山人海。不過，原來澳門都有部分旅遊景點「不似預期」，記者早前亦曾到訪，當中更包括曾風靡一時、海外旅客駱驛不絕的地標，現在竟已十室九空，讓人輕嘆。

澳門3大中伏景點！ 記者親覽纜車車廂發霉、動物園冇動物

澳門面積不大，比起大嶼山還要小，不過這個小城市中葡文化薈萃，有著不少獨特的旅遊景點。然而，部份景點的口碑及予人的印象與現實有些出入，難免讓人有「中伏」的感覺。

澳門3大中伏景點【1】漁人碼頭

相信不少香港人對漁人碼頭並不陌生，即使未曾到訪過，亦會聽過這個澳門最大型主題公園的名字。不過，記者進園後，發現該處與記者昔日在電視台旅遊節目上看到的截然不同——園內不但沒有機動遊戲，沒有表演人員，場內非常冷清。

記者與友人本身期待會在園內看到演出，但到訪當日，園內並沒有如旅遊節目般——有來自不同國家的表演人員在劇場裡展現技能，亦看不到有機動遊戲機。而在園區主要大道上的兩旁上，雖設有仿古歐洲建築，但早已十室九空，大量餐廳及商店經已遷出，只剩下大量圍板。

到岸邊的碼頭看看，可以發現漁人碼頭裡一艘船亦沒有。園內雖然以古歐洲為設計，但場內卻播放著華語歌。場內亦有部份仿古建築建設於現代風格的賭場旁，拍照時會同時攝出古、舊建築物。整個碼頭予人格格不入之感覺，讓人輕嘆。

記者翻查資料，發現漁人碼頭原來曾於2006年發生嚴重機動遊戲事故，當時一對正享用「烈火激流」的母子被拋出船外，傷重送院。意外後，漁人碼頭已不再輝煌，海外遊客駱驛不絕的景象絕跡，機動遊戲亦陸續拆卸，也沒有表演團隊再進駐。

（截圖來源：TVBS）

澳門3大中伏景點【2】松山纜車

松山纜車是全球里程最短的纜車，僅約190米長，坐畢全程不需要5分鐘。

松山纜車跟香港的纜車相比，體積較為細小，只能載4人。不過，坐滿4人的纜車相當擠逼，記者與友人需要與對面2位非同行者腳擠著腳，讓人感到有點不舒服。除此之外，記者於回程時更察覺到纜車裡的坐椅發霉，有黑點與灰漬，讓人擔憂。

纜車內部（何以諾 攝）

松山纜車的行駛時間不長，很快就可以下車。而松山纜車的費用相當便宜，來回票價只售澳門幣3元（約港幣$3），就算感覺不太良好，亦損失不大。

澳門3大中伏景點【3】二龍喉公園

二龍喉公園位於松山的山麓，標榜是澳門唯一一個公園內有動物園。由於松山纜車的山下車站位於園內，記者順便到園內親親小動物。

二龍喉公園的地圖（何以諾 攝）

然而，或因疫情關係，園內暫時見不到動物，出入口的大閘亦被鎖上，加上場內沒有任何告示通知客人園區臨時關閉。記者嘗想從籠子旁察看動物，但可惜亦看不到兔子、天竺鼠的蹤影，而另一方的獸籠亦沒有動物。

最後，記者在龜池看到龜隻，總算在這個澳門唯一有飼養動物的公園裡觀賞到動物。二龍喉公園免費對公眾開放，即使在公園看不到動物，大家亦可以享用園內的遊樂場、單車及滑板車場。