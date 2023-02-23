輕井澤酒店推介！簡約超美酒店　必打卡巨型落地玻璃+有單車租借

輕井澤酒店推介！輕井澤作為日本東京其中一個近郊熱門旅遊景點，計劃兩日一夜行程同時當然要考慮住宿酒店。而輕井澤有一間非常受歡迎的精品型設計飯店，以黑色木系作為主調設計，內部採用輕工業風裝潢設計，相當有質感！

輕井澤酒店推介！高人氣黑木質感精品酒店 附交通路線+活動指引

位於舊輕井澤附近，距離JR輕井澤車站約7分鐘步行的Twin-Line Hotel Karuizawa，是近期大熱輕井澤住宿選擇之一。其吸引之處不單止是黑幕型格裝潢設計，更加因為主餐廳對正酒店一排長落地玻璃，白天日光照射進餐廳，也成為了酒店的打卡賣點之一！

（圖片來源：Twin-line Hotel 官方網站）

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Twin-Line Hotel Karuizawa酒店於2020年7月正式開業，共有51間客房，屬中小型酒店。酒店距離輕井澤各大景點都相當近，如距離JR輕井澤站700米步行約6分鐘，距離舊輕井澤銀座通不到1公里，距離著名景點雲場池步行約12分鐘，出行相當方便！

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客房方面分為3種，分別包括標準雙人房、花主題雙人房以及豪華雙人房，價錢由13,500日圓（約HK$785）至23,500日圓（約HK$1,367）不等，主要選用沉木系色調傢俬，配搭灰色米色裝潢設計，雖然平均房型為17平米，但勝在格局沈靜舒適，令人有溫馨放鬆的感覺！

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酒店餐廳提供早、午、晚膳食，主打西餐和日式菜式，另一間咖啡店提供輕食和咖啡類飲品。咖啡店位於酒店一樓大堂位置，客人可坐於巨型落地玻璃旁邊欣賞窗外街景，一邊品嚐咖啡，而且日光充足時也是打卡一流的地方！

除室內裝潢相當用心細緻外，酒店亦提供團體活動供住客報名參加，包括有滑雪、溜冰、野外活動、遠足、季節性活動（如摘葡萄、摘士多啤梨）等。考慮到旅客會於輕井澤踩單車遊玩，酒店門口還特別提供單車租借服務，相當貼心！

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TWIN-LINE HOTEL KARUIZAWA JAPAN（雙線飯店）詳情

地址：日本輕井澤軽井沢1151番11

交通：JR輕井澤車站步行約7分鐘

開幕日期：2020年7月3日

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