日本櫻花｜集合4大機構最新開花、滿開時間預報　普遍比往年提早

2023年日本櫻花季即將到來，你做好出發賞櫻的準備了嗎？跟著窩日本一起來看看日本2023年的櫻花開花及滿開的預測時間，掌握櫻花前線的最新預報前往賞櫻吧～



櫻花開花預報是什麼？哪個機構最準確？

目前在日本共有四個預測賞櫻最佳時間的民間機構，分別是：Weathermap、日本氣象協會JWA、Weathernews與日本氣象株式會社，約在每年的1月底2月初會發表當年度的櫻花開花預報。

但是！到底哪個網站（機構）最精確呢？其實不管是哪個預測都沒有絕對的答案，因為櫻花受到天氣影響的因素非常大，因此每年的花期都不一定，只能靠預測和越接近花期時，頻繁更新的預測次數來觀察，其他就只能多拜拜，請求老天爺和靠運氣與緣分啦！

日本4個機構的最新櫻花開花和滿開預測，仲有綜合表方便大家計劃行程👇👇👇

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日本櫻花品種多達600多種，其中以「染井吉野櫻」最為常見，約佔日本櫻花八成左右，因此櫻花預測是以染井吉野櫻為基準來判斷。

櫻花開花預報是以去年秋天到今年春天來臨為止的氣候、配合過去幾年的平均氣溫差異，來進行開花時期的推測。基本上櫻花會從溫暖的南部，例如九州開始開花，然後一路北移至東京、關東地區，最後再到最北方的東北以及北海道結束這一年的花季。

櫻花開花與滿開的差別是什麼？時間差多久？

開花時間的訂定是以各個都道府縣指定的櫻花樹（標本樹）為準，並將花期大致分為五個階段：含苞→開花→滿開→凋零→長出綠芽，如果這株標本樹開了5~6朵就被稱為「開花」，開了80%左右就可以稱為「滿開」。

開花與滿開之間其實會有將近一個禮拜的時間差，滿開後約5-7天就會開始凋謝，若碰到下雨花期的時間就會更短。因此千萬不要趕在開花預測的第一天就興沖沖跑去賞花，不然只會看到稀稀疏疏小花兩三朵的景象喔，也別在太尾聲的時候去，否則可能提早凋謝完。

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2023年各協會日本櫻花開花及盛開預測

【日本氣象株式會社】

日本氣象株式會社率先於2023年1月11日發布第一回預測，最新情報也已於2月16日更新公開。

日本氣象株式會社推測北日本、東日本會比往年提早開花；關西地區的西日本則會延後開花，但滿開時間和往年差不多時間。東京預估在3/18開花、北海道4/29、大阪3/26、福岡3/21等

【Weathermap】

Weathermap最新櫻花預測情報於2月9日公布，推測今年各地的櫻花將比往年早一點點開花，但相較於前兩回公布的預測，因為今年2月下半月的氣溫較低，因此開花時間較前兩回預估的往後延遲。

另外預測北海道四月高溫的日子較多，因此北海道櫻花也可能比往年更早到來。

【日本氣象協會JWA】

於2023年1月26日公布第一回的櫻花預測，主要大城市如東京會在3/26開花、大阪3/28、福岡3/23、札幌4/29、新瀉4/7等等，預期全日本開花時間和往年差不多，只有北海道會稍微提前2-5天開花。

【Weathernews】

Weathernews於2023年2月2日發布第二回的櫻花預測情報，推測日本櫻花「染井吉野櫻」將從3/20於東京開始綻放，其他各地的櫻花也將陸續盛開，且比往年稍微提早一些。

2023日本櫻花開花時間綜合推測

綜合上面四個機構所推測的櫻花開花日，2023年將由福岡在3月20日左右，率先開花揭開櫻花季的序幕，之後於四國・九州地區等地接棒。而東京較往年時間提早一點點，預計於3月21日左右開花。各單位的預測仍可能會隨時因變數而更新，但無論如何還是可以拿來作為訂旅程時的參考囉~~

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