巴黎歌劇院首次開放入住！百老匯音樂劇《歌聲魅影》上演36年，相信為不少人所熟悉，其故事原型地巴黎歌劇院，最近就推出約$300住宿體驗，於歌劇院央位置打造一間客房，不但可以欣賞古建築之美，更可以躺著看音樂劇，享受奢華之旅！

巴黎歌劇院首開放入住！$300體驗《歌聲魅影》世界 躺著看音樂劇

巴黎歌劇院今年7月與Airbnb合作，共同推出《歌聲魅影》的住宿體驗，是巴黎歌劇院首次開放予公眾入住，讓住客可以於富麗堂皇的歌劇院內，追索神秘又奢華的古建築之美，更可以追尋魅影歌聲，而且收費極為便宜，吸引不少人關注！

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《歌聲魅影》是百老匯最長久的音樂劇，上演了足足36年，成為眾多電影、音樂和文學改編的重要作品的典範，不過受疫情影響，《歌聲魅影》於2023年進行最後一次世界巡演。今次難得可以讓公眾於其故事原型地巴黎歌劇院內入住，除了客房設施外，其中有不少住宿活動都令人期待。

巴黎歌劇院（又稱卡尼爾宮）擁有超過350年歷史，今次Airbnb以《歌聲魅影》作為靈感，將歌劇院內面積最大的貴賓包廂（Box of Honour）打造成為客房，位置設於歌劇院正中央，住客不但可以於房內欣賞歌劇院內部的華麗裝潢，更可以飽覽整個舞台的建築之美，全然進入《歌聲魅影》的幕後世界，相信會成為一生難忘的體驗！

此外，Airbnb更提供多項巴黎歌劇院的體驗活動，例如探索歌劇院鮮少對外開放的隱秘空間，走進其私人檔案館，並可以親身進入原著小說中提及的著名地下暗湖，想像劇院魅影在幽暗中泛舟潛行的難忘場景。

另外，住客亦可與巴黎歌劇院芭蕾舞團演員面對面交流，上一堂超級芭蕾舞啟蒙私人課堂；私享一場巴黎歌劇學院藝術家帶來的演奏會，還可品嚐香檳和開胃小吃；參觀標誌性歌劇院屋頂下的私人舞蹈工作室，縱覽藝術之都巴黎美景等，非常豐富。

今次巴黎歌劇院 《歌聲魅影》Airbnb收費不貴，一晚僅需37歐元（約$309港元），就可以體驗到《歌聲魅影》的住宿行程，住宿體驗將會由2023年3月1日起在Airbnb官網開放預訂，並於2023年7月16日開放入住，大家不妨留意！

巴黎歌劇院 Opera Airbnb 詳情

預訂登記日期：2023年3月1日

開放入住日期：2023年7月16日起

入住人數：可供最多2名房客入住一晚

收費：37歐元/晚

預訂地點：Opera Airbnb官網

預訂網址：https://www.airbnb.cn/rooms/817501972769927091?source_impression_id=p3_1677148099_p9nUJoOaDJ0edWOW

