北投溫泉飯店7大推薦人均$363起！平價私人風呂／露天浴池/家庭房

2024北投溫泉飯店7大推薦！今次推薦7間北投溫泉酒店人均$363起，大部分客房內設有獨立私人風呂，無需與其他人共用，亦有露天浴池、水療中心等，不論是兩日一夜或者即日來回的溫泉之旅都適合，即睇北投溫泉飯店推介！如果有興趣訂酒店的讀者亦不妨留意Trip.com x 《香港01》讀者專享Promo Code、最新酒店Promo Code以及最新租車優惠碼，可以幫你節省旅費！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

北投溫泉飯店7大推薦｜人均$363起！歎私家風呂/露天浴池超高CP值

放假去台北玩，當然不止飲飲食食！「北投溫泉」鄰近台北市中心，位於大屯山系下，擁有不同種類的泉質及色澤，較常見的有白礦、青礦及鐵礦三種。北投溫泉酒店大多為白礦泉，又有「牛奶湯」和「美人湯」的稱號。

（圖片來源：北投天玥泉會館）

北投溫泉交通方式

北投溫泉酒店一般分布在捷運新北投站至幽雅路一帶，遊客乘搭交通工具前往相當方便。由台北車站出發，搭乘捷運淡水線至「北投站」，轉乘新北投支線至「新北投站」，全程約45分鐘車程。

（圖片來源：台北旅遊網）

北投溫泉飯店推薦【1】北投天玥泉會館（Beitou Hot Spring Resort）

天玥泉會館地理位置超方便，離開新北投捷運站後步行3分鐘即可到達，每間房內均附設白磺泉池溫泉浴池，每晚房價$774起，連雙人免費早餐！酒店同時設有大眾湯屋及14間個人湯屋，有齊按摩池、冷暖水池等，適合時間不多，想快閃浸溫泉的朋友！

（Agoda網頁截圖）

北投天玥泉會館

地址：台北市北投區中山路3號

交通方式：新北投捷運站步行約2至3分鐘

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北投溫泉飯店推薦【2】北投水美溫泉會館（Beitou Sweetme Hotspring Resort）

水美溫泉會館距離新北投捷運站只需3分鐘，鄰近北投公園及溫泉博物館，亦可以步行至商店街及夜市購物，非常方便。酒店設有雙人房及家庭房型，客房以簡約原木色設計為主，每間房都有溫泉浴池，可以安靜地享受私人時光。

另外，酒店亦有大眾湯屋及私人日月湯屋，有多款浴池可供選擇，環境闊絡舒適。每晚房價$726起，連雙人免費早餐。

（Agoda網頁截圖）

北投水美溫泉會館

地址：台北市北投區光明路224號

交通方式：新北投捷運站步行約3分鐘

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北投溫泉飯店推薦【3】北投享溫泉（Waterhouse）

北投享溫泉在2019年開幕，採用日系現代建築風格，簡約舒適。客房則以溫潤的木質色調為主，除了獨立泡湯池，部分房型更設有半開放式浴池，可以眺望室外怡人的景色。另外，由於酒店位處北投公園旁邊，從房間望出窗外綠意盎然，帶出恬靜和諧的氛圍。酒店有提供2人房/家庭房，每晚房價$971起，連雙人免費早餐。

（Agoda網頁截圖）

北投享溫泉

地址：台北市北投區光明路248號

交通方式：新北投捷運站步行約8分鐘

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北投溫泉飯店推薦【4】北投倆人旅店（Hotel Double One）

北投倆人旅店為獨棟建築，擁有23間客房，設計簡約溫馨，每間房內都設有溫泉湯池，淋浴間亦附設蒸汽浴；部分套房房型更設有大型落地窗及位於露台的私人溫泉，望出窗外景色相當開揚，適合二人世界！每晚房價$991起，連雙人免費早餐。

（Agoda網頁截圖）

北投倆人旅店

地址：台北市北投區幽雅路11號

交通方式：捷運新北投站設免費專車接送服務（需要提早預約）

預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜booking.com

北投溫泉酒店推薦【5】北投春天酒店（Spring City Resort）

北投春天酒店是其中一間北投溫泉酒店老字號，設有多種房型，如雙人房、三人及和式家庭房等。除了每個客房都配備獨立湯屋，可以享受白磺原湯。每晚房價$1,010起，連雙人免費早餐。

酒店的園林風露天風呂同樣深受歡迎，設有9種SPA功能浴池，包括親子浴池、浮浴、冷水浴、石板浴、八角靜態池、氣泡浴、衝擊浴等，大人小朋友都可以盡情享受溫泉樂趣。

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（Agoda網頁截圖）

北投春天酒店

地址：台北市北投區幽雅路18號

交通方式：捷運新北投站設免費專車接送服務（需要提早預約）

預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜booking.com

北投溫泉飯店推薦【6】北投大地酒店（The Gaia Hotel Taipei）

走入北投大地酒店，大堂一角就是四層樓高的《光陰部落》藏書閣，大片英倫風書牆彷如走入魔法電影界一樣，非常夢幻。酒店設有5種房型，部分設有獨立溫泉浴房，可以透過大片玻璃窗眺望室外的山林景緻，寬敞舒適，打卡一流！

另外，酒店又設有SPA、獨立湯屋等，其中大眾湯屋特設飄雪效果，如置身雪景溫泉秘景。每晚房價$1,634起，連雙人免費早餐、雙人主題下午茶及SPA抵用券。

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北投大地酒店

地址：台北市北投區奇岩路1號

交通方式：捷運新北投站設免費專車接送服務（需要提早預約）

預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜booking.com

北投溫泉飯店推薦【7】北投老爺酒店（Hotel Royal Beitou）

北投老爺酒店以「健康療癒」主題，室內空間大量運用石材及原木，營造出大自然的感覺，簡潔的線條突顯現代時尚風格。客房有提供2人/家庭多人房，設計同樣時尚簡約風為主，每間房內均配備私人白礦溫泉池，另設有和風獨立湯屋、 L'OCCITANE Spa中心、咖啡廳等，讓住客可以享受休閒時光。每晚房價$1,659起，連雙人早餐。

北投老爺酒店位於新北投捷運站，地理位置絕佳，前往北投不同景點觀光都非常方便！

北投老爺酒店

地址：台灣台北市北投區中和街2號

交通方式：捷運新北投站步行1分鐘

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