深圳按摩水療10大｜過夜獨立房間／50分鐘$54／泰式中式都有

深圳按摩過夜｜深圳按摩水療｜深圳揼骨按摩放鬆是不少港人喜愛的活動之一，然而深圳按摩場林立，有時令人難以選擇。《香港01》好食玩飛記者為大家精選了10間深圳按摩場推介，有距離香港最近的羅湖區及福田區，性價比極高，50分鐘人均低至$54，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港來回【福田山姆超市】直通巴士 👉🏻預訂優惠

香港來回【龍華山姆超市】直通巴士 👉🏻預訂優惠

香港來回【深圳灣口岸】直通巴士 👉🏻預訂優惠

香港【西九龍站來回深圳各高鐵站】車票👉🏻預訂優惠

密Spa休閒會所（圖片來源：美團）

將會去深圳觀光的朋友，可以順便看看以下由《香港01》「好食玩飛」記者輯錄的深圳酒店推薦以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）：

Klook獨家85折限時優惠👉🏻THANN Sanctuary - 傳統泰國SPA體驗

深圳按摩場推介【1】湯崎湯泉生活TENZ（福田口岸店）

提到深圳按摩場，許多人必定會想起水立方，不過現時已改名為湯崎，繼續深受不少港人歡迎。湯崎設有逾300間按摩房，並提供各式水療設施，加上地理位相當近，步行10分鐘就可以去揼骨放鬆，慳盡時間之餘，更可以享用內部齊全的娛樂設施例如KTV、電影等，絕對是假日好去處！

湯崎湯泉生活TENZ（福田口岸店）

地址：深圳國花路港城華庭裙樓一層至五層

交通：距離地鐵4號線福田口岸站A口步行720m

湯崎多款套票選擇低至$108起👉🏻 查看優惠價格

深圳按摩場推介【2】瑾樂．療愈（福田區）

瑾樂．療愈是一間以歐洲風裝修的按摩場，洗腳處、房間、等候區都有異國色彩，進入店內讓人猶如暫時置身海外，讓人心情放鬆。瑾樂．療愈更特別提供其他按摩場少見的鮮榨薑泥、火岩石熱敷服務。以頭肩背50分鐘按摩為例，只需189元人民幣，便可以享用服務。

瑾樂．療愈

地址：深圳市福田區崗廈城E座30層3001室

交通：深圳地鐵至向崗廈站，步行2分鐘即可

深圳按摩場推介【3】水立方健康水療酒店

「水立方」是深圳享負盛名的大型水療中心，也是港人北上按摩的熱門之選，水立方規模宏大，樓高6層，擁有超過300間按摩房及完善水療設施。最大優勢是交通便利，從福田口岸步行僅需10分鐘，深圳新手也能輕鬆抵達！

環境方面，水立方以乾淨優雅著稱，招牌SPA服務更由經驗豐富的技師主理，官方聲稱至今保持「零投訴」的傲人紀錄。此外，場內設有私人KTV房，按摩放鬆後能與親友高歌一曲！

水立方健康水療酒店

地址：深圳福田區福田口岸港城華庭裙樓

交通：福田口岸過關後，步行約10分鐘

水立方健康水療酒店$322起 👉🏻 查看優惠價格

深圳按摩場推介【4】空棲（福田區）

空棲SPA是一間裝修優雅、設計新淨的按摩場。場內特設吧檯，讓大家等候入房時及按摩後休息，還可享用花茶、糖水等。在大眾點評購買全身精油SPA套餐，只需約169元人民幣，而店內員工服務用心及不會接受小費，予人窩心的感覺。

空棲SPA

地址：深圳市福田區高發·城馳苑商業裙樓A棟301

交通：乘坐深圳地鐵至向皇崗村站，步行2分鐘即可

深圳按摩場推介【5】慢慢生活館·中泰式按摩·SPA（會展中心旗艦店）

「慢慢生活館」以精湛的中泰式技法，提供深度的修復體驗。包括經典療程「精油開背結合中式推拿」，價錢為$244.09，依靠按摩師對經絡穴位的精準掌握，以深透的力道舒筋活血，從根本上提升新陳代謝並調節生理機能。

此外，還有「熱石全身精油舒壓」，價錢為$266.48，利用能量石的恆溫特性引導精油精華深入皮下，促進氣血流動並排出寒濕毒素。有助緩解神經緊繃、改善長期肌肉痠痛及四肢冰冷。最便宜的肩頸／腰背／腿部按摩及熱敷50分鐘更只需$53.75！

慢慢生活館·中泰式按摩·SPA（會展中心旗艦店）

地址：福田區金田路金中環商務大廈A座21樓2109室

交通：深圳地鐵會展中心站E出口

慢慢生活館$54起 👉🏻 查看優惠價格

深圳按摩場推介【6】皇室假期美食水療會（羅湖區）

提及深圳必去按摩場，羅湖區的皇室假期是其中之一，有不少港人光顧。皇室假期內部寬敞，經過翻新後場地變得更加舒適，例如有按摩區、自助娛樂休閒區、自助水果及飲品區等，皇室假期提供揼骨按摩、水療、汗蒸等類型，做中式按摩項目兼玩足24小時，經網上平台預購，每人只需$200！

皇室假期美食水療會

地址：深圳羅湖區春風路2020號金色都滙1樓至5樓

交通：乘坐深圳地鐵至向西村站，步行1分鐘即可

深圳水療／按摩／桑拿早鳥優惠👉$200😍近羅湖口岸＋包飲包食

深圳按摩場推介【7】森 SPA

「森SPA」在深圳設有8間門市，其中羅湖區就有3間，交通最便捷的當屬位於國貿西南大廈的國貿店。店內綠意盎然，裝潢媲美大型連鎖品牌，環境舒適。技師手法專業、力度適中，能有效紓緩身體疲勞，泰式按摩60分鐘的價錢為$188。由於該店深受當地人喜愛，建議前往體驗前先預約。

森 SPA（福田店）

地址：深圳市福田區福田街道崗廈社區福華路326號海鷹大廈12樓12D

交通：深圳地鐵1號線至崗廈站A出口步行約140米

森 SPA $188起👉🏻 查看優惠價格

深圳按摩場推介【8】樂 SPA ·按摩研究所

在福田、羅湖、南山都有店的「樂 SPA ·按摩研究所」大有來頭，是由泰國著名品牌Let's Relax代理。這裡主打「多國籍」按摩體驗，集齊了泰國、尼泊爾、日本及峇里島的手法。不過講到最正，當然是他們的招牌泰式按摩啦！技師手勢相當專業，力道到位，全身肌肉都能徹底放鬆！招牌泰式按摩60分鐘的價錢為$288。

樂 SPA ·按摩研究所

地址：深圳市羅湖區梅園路71號華潤萬象食家5層L512室

交通：深圳地鐵筍崗站步行

樂 SPA ·按摩研究所$288起 👉🏻 查看優惠價格

深圳按摩場推介【9】東方棕泉

東方棕泉是一家綜合性的「吃喝玩樂睡」一站式會所，由於是老牌店，設施保養尚可，不過風格偏向傳統豪華金碧輝煌感。¥299就在香薰按摩、中式按摩、泰式按摩中三選一，然後配採耳、修腳、眼部按摩等。

東方棕泉

地址：福田金田路1001號

交通：深圳地鐵福田口岸站D2岀口步行約320米

深圳按摩場推介【10】東方園（福田區）

位於深圳福田口岸附近的東方園，同樣是近年人氣旺盛的深圳按摩場之一。東方園裝潢新淨，提供各式按摩、水療服務， 最令人覺得驚喜的是，按摩場會為顧客無限供應水果及飲料，長期顧客眾多，因此繁忙時間或需輪候入場，建議想前去體驗的朋友最好提前預約。

東方園（圖片來源： 百度地圖）

東方園

地址：深圳福田區金田南路文化中心2009號

交通：乘坐深圳地鐵至福民站，再步行3分鐘

香港來回【福田山姆超市】直通巴士 👉🏻預訂優惠

香港來回【龍華山姆超市】直通巴士 👉🏻預訂優惠

香港來回【深圳灣口岸】直通巴士 👉🏻預訂優惠

香港【西九龍站來回深圳各高鐵站】車票👉🏻預訂優惠

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略