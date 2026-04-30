深圳好去處60+免費景點打卡｜必訪未來感藝術館、 「小麗江」甘坑

撰文：陳映蓉 楊雙如 古嘉瑋
出版：更新：

深圳有什麼好去處好玩介紹？打卡、郊遊、放空、慢活、行山，深圳景點應有盡有，《香港01》「好食玩飛」為大家推介以下60大免費景點好去處，包括文青氣息藝術館，也有「小鐮倉」等遊熱點。

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深圳好去處【1】深圳南山荷蘭花卉小鎮——免費睇花/荷蘭風車

想感受歐陸風情，不用遠飛荷蘭，近近地推介去「深圳南山荷蘭花卉小鎮」即可！這兒有著五彩斑斕的花壇、優雅的風車和歐式建築，令人彷彿來去了童話世界，重點還無須預約，不設門票收費，喜歡拍照的朋友必不可錯過！除標示性的荷蘭風車位，花卉小鎮還設有花卉展廳、咖啡廳和兒童樂園等設施，可參加各種花藝課程和DIY活動，親自動手製作屬於自己的花束和花環，還有DIY糖人，是周末北上半天遊的理想場所！南山荷蘭花卉小鎮如莫奈花園！免費入場打卡花海風車

雖然春季的鬱金香花期已過，但園區一年四季都有不同品種的當季鮮花（如繡球花、玫瑰等）盛放，近期更有夢幻的紫藤花裝飾打卡位！

深圳南山荷蘭花卉小鎮
入場費：全免
地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號
交通：乘地鐵12號線至「南頭古城站」D出口下車，轉乘的士，車程約10分鐘。

深圳好去處【2】南頭古城——免費文青商店街

位於南山區，鄰近荷蘭花卉小鎮的南頭古城，據悉有近1700年歷史，在翻新和保育後新舊融合，既有古色古香的祠廟，也有典雅小清新商店街，街上有咖啡店、黑膠工廠、小眾香氛首飾店等，充滿文青氣息又帶點玩味，無需門票亦可閒逛，是個周末好去處！深圳南頭古城攻略｜5大美食推介＋4間必逛小店

南頭古城
地址：深圳市南山區深南大道
開放時間：全天
交通：地鐵12號線中山公園站D出口，步行8分鐘至東城門／南頭古城站C出口，步行分鐘至南城門

深圳好去處【3】iN城市廣場——必逛永輝超市

iN城市廣場標榜為3萬平方米深圳最大戶外廣場，商場戶外空間設有籃球場、足球場、網球場等，進駐多於100個品牌，亮眼品牌大型超市永輝、wandering室內外滑板場、TREK單車用品商店、朗玩室內遊樂場等。飲食品牌有客家菜客家本色、福民脆湖泊廣東菜、常見的新式茶樓點都德、八合里牛肉火鍋、四季椰林椰子雞等。iN城市廣場200+特色品牌實拍揭秘

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iN城市廣場
地址：深圳市福田區深南中路1095號
交通：深圳地鐵6號綫科學館站F出口步行370米

深圳好去處【4】太子灣招商花園城——深圳第二座花園城

太子灣招商花園城是深圳第二座花園城，商業面積達11.5萬平方米，分為北區和南區。進駐商店十分多元化，有超級鳥局寵物互動零售體驗店、引力矩陣運動娛樂中心、有雲川菜店、貝克托馬斯德國麵包店等。深圳太子灣花園城VILLA　純白海濱街區 美食+必逛打卡點

太子灣招商花園城是深圳第二座花園城。（太子灣花園城微信公眾號圖片）

太子灣招商花園城
地址：深圳南山區南海大道88號
交通：地鐵2號線蛇口港站／12號線太子灣站

深圳好去處【5】深圳圖書館北館——深圳最新最大圖書館　「太空電梯」地下書庫　每週僅限40人參觀

提起深圳最新最大的圖書館，莫過於是「深圳圖書館北館」，以「科技」為主題，隱藏着18米高的「太空電梯」，直達巨型地下書庫，極具科幻感！「太空電梯」地下書庫作為北館最大亮點之一，暫時只開放了週末參觀名額，每天2場，每次僅有10人可進場，門票相當搶手，想目睹它的「真貌」也不易！地下書庫高達18米，鋼筋書架上陳列着無數的藍色箱子，可容納實體書籍超400萬冊，工業風與科幻感並重！

▼ ▼ ▼更多「深圳圖書館北館」介紹：

深圳書店｜10間最美書店與圖書館！「太空電梯」爆紅每日限40人

深圳圖書館北館

地址：深圳市寶安區華僑城歡樂港灣東岸L1-021
開放時間：10:00-22:00
交通：地鐵4號線、6號線紅山站A1出口，步行約200米
預約指引：在「深圳圖書館」官微預約，先預約書海探底活動，成功後才可再預約進地下書庫。

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深圳好去處【6】官湖村——深圳小鐮倉

深圳的「小鐮倉」，多姿多彩的民宿及與鐮倉車站相似的十字路，吸引不少網紅去打卡。不過由於太多網紅站在馬路中央拍照引發交通安全問題，當地已在該路口加裝了鐵欄杆和圍擋。原本無死角的「小鐮倉」無法拍照，但官湖村海灘面臨大鵬灣，對面已是香港的塔門、蚺蛇灣一帶，仍然是海邊享受寧靜的好地方。

官湖村（圖片︰廣東旅遊攻略小紅書）

官湖村

地址：深圳市大鵬新區官湖
交通：羅湖體育館/蓮塘站附近乘E11大巴到葵涌汽車站，轉乘B956公車到官湖村口。

深圳好去處【7】楊梅坑——深圳絕美玻璃水海灘

擁深圳數一數二的漂亮海灘，並有旖旎的海濱風光。壯闊海景，曲折海岸線，海岸公路綠意悠悠，全是攝影愛好者的天堂。附近的鹿嘴山莊同樣是景色秀麗，亦是欣賞日落的好地方。夕陽西下，滿天紅霞，構成醉人風景。

楊梅坑（圖片︰Devon在旅行中 小紅書）

楊梅坑

地址︰深圳市龍崗區南澳街道
交通：羅湖體育館/蓮塘站附近乘E11大巴到終站南澳街道辦站下車，轉乘M274公車到楊梅坑。

深圳好去處【8】甘坑客家小鎮——古色古香　深圳小麗江

被喻為深圳版小麗江，古色古香，有很多小吃，並吸引很多穿漢服的女士來打卡拍照。甘坑客家小鎮主要以客家風韻、民俗節慶、非遺保護，建構仔集文化、休閒、生態的旅遊目的地。

甘坑客家小鎮（圖片︰樂遊深圳 小紅書）

甘坑客家小鎮

地址︰深圳市龍崗區布吉街道甘坑客家小鎮
地鐵：10號線甘坑站B出口

深圳好去處【9】鹽田海濱棧道——慢活臨海棧道

全長19.5公里，沿棧道吹海風緩行，面朝大海，有開闊的海景，最適合喜歡享受慢活的人。打卡地方可到樓高兩層的燈塔圖書館，覽山閱海，安靜舒適。

鹽田海濱棧道（圖片︰深圳微時光 小紅書）

鹽田海濱棧道

地點：鹽田區港西面濱海棧道深圳市鹽田區西起中英街古塔公園，東至小梅沙公園。
地鐵︰8號線海山站B出口

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深圳好去處【10】清水河舊火車站——復古火車打卡

以前香港回廣州的直通車是綠色車身，每行經火車站一定震耳欲聾，車上有小食車販買汽水和零食。時代更替，舊火車退役，往往停泊在車軌上靜默無聲。

清水河舊火車站（圖片︰廣東旅遊攻略 小紅書）

深圳清水河某角落，匿藏一個舊火車站，充斥懷舊復古風的寶藏。【深圳好去處】羅湖廢棄火車公園勁有復古Feel　鐵道迷IG打卡必去

清水河舊火車站

地址：深圳羅湖區清水河一路（深圳進元大廈旁邊）
地鐵：3號線草埔站D3出口

深圳好去處【11】歡樂港灣——深圳最大摩天輪

深圳最大的摩天輪，128米高「灣區之光」摩天輪聳立在此，有28個橢球型太空艙，入夜摩天輪七彩霓虹燈閃爍。美景、餐廳、咖啡、書店，沉浸輕鬆浪漫的氣氛。上摩天輪要額外購票！

歡樂港灣（圖片︰trip.com）

歡樂港灣

地點：深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路8號
地鐵： 1號線新安地鐵站D出口、5號線臨海地鐵站A出口、地鐵11號線寶安站B出口

深圳好去處【12】大芬油畫村——中國油畫第一村

中國油畫第一村，濃厚藝術氛圍，喜歡藝術及繪畫者視為創作天堂，彷彿街頭處處有「梵高」。香港畫商將油畫產業帶到這裡，後來成了油畫畫家的作坊，遊人不僅可觀賞現場畫油畫，還可購買及訂做油畫。

大芬油畫村 （圖片︰中國旅行指南 小紅書）

大芬油畫村

地址︰深圳市龍崗區布吉街道大芬村
地鐵：3號線大芬站A1出口

深圳好去處【13】梧桐山國家森林公園——鵬城第一峰

梧桐山風光秀美，主峰大梧桐是深圳第一高峰，又稱「鵬城第一峰」，高943.7米，山上可俯瞰深圳全晾，可遠眺香港。著名有鳳谷鳴琴景區，交通方便，該區主要是遊人登高望遠之地。

梧桐山國家森林公園（圖片︰trip.com）

山上主要有6條常規登山路線，緩急不一，行山難度各有不同。梧桐山北路較平緩寬闊，適合大多數人，但路程有點長，需時約3-4小時。秀桐道路程短，能較快攻頂，景色秀麗，需時約2小時。

【秀桐道】
地鐵：地鐵8號線深外高中站
巴士： M444、M465至「半山半海公交總站」下車，步行約5分鐘抵達。
梧桐山國家森林公園
地址︰深圳市羅湖區蓮塘街道羅沙路2076號

深圳好去處【14】深圳當代藝術與城市規劃館——末來科技打卡藝術館

提到深圳近年的焦點打卡點，當屬位於福田「深圳當代藝術與城市規劃館」。這兒由當代藝術館（MOCA）和城市規劃展覽（PE）兩座博物館構成，結構體系複雜，外形不規則，由大量傾斜、扭曲旋轉曲面構成，加上光與影的層疊交錯，讓人隨手抓拍都像藝術大片。不過，這兒雖是免費景點，但入場須預早一、兩天預約，一般即日籌會滿晒！

深圳當代藝術與城市規劃館

開放時間：1030 - 1730（逢星期一閉館）
地址：深圳市福田區蓮花街道福中路184號
預約方法：在Wechat搜索「深圳市當代藝術與城市規劃館」微信公眾號，內有預約按鈕，輸入預約人的姓名、手機號碼、預約時間，點擊「確認預約」提交申請即可。
交通：乘地鐵3/4號線少年宮站A2出口。

深圳好去處【15】深圳龍崗萬達廣場——太空主題　30米長不夜天階

深圳東部的龍崗萬達廣場於2021年開業，總建築面積達30.5萬平方米，目前是深圳最大的購物商場。這座商場最大特色是以末來科技為主題，商場中庭有一條直通6樓的「不夜天階」，長達30米，是現存世界最高的商業室內扶梯。扶梯頂層還有直徑7米的懸浮巨型LED曲屏，隨扶梯升上，有種到外太空穿越的錯覺。此外，商場內還有「時間車站」、「水晶礦洞」、「尋寶河谷」、以及長達77.77米的室內玻璃棧道等地標，均是打卡的好去處。

深圳龍崗萬達廣場

開放時間：星期日至四 1000 - 2200，星期五至六 1000 - 2230、6F不夜天階 1000 - 0200
地址：中國廣東省深圳市龍崗區龍翔大道7188號
交通：乘地鐵10號線至華南城站 C出口。

深圳好去處【16】華強北博物館——中國電子第一街主題

華強北博物館主題圍繞「中國電子第一街」園嶺的創業者故事，融入科技、時尚及藝術等綜合元素，展現深圳在改革開放的變遷及發展心路歷程。除了一系列文物藏品，展館設計還設有大量霓虹燈閃爍效果，加上鏡面牆壁及地面，整體感覺充滿科技風！在這兒拍照建議盡量用上廣角鏡，輕鬆拍出更有視覺衝擊的照片。

華強北博物館

開放時間：星期二至日1000 - 1800（逢星期一閉館），節假日另行通知
地址：深圳市福田區華強北廣博現代之窗大廈5樓
預約方法：（1）透過官網預約：www.hqbmuseum.com， （2）在Wechat搜索「華強北博物館」微信公眾號預約參觀。
交通：乘地鐵2/7號線至華強北站E2出口。

深圳好去處【17】福田體育公園——超打卡X形柱子

公園不一定都親親大自然，綠意盎然，深圳亦有種公園是像鋼鐵迷宮，福田體育公園便是其中之一！公園位於濱河路與福強路交匯處，運動場觀眾席底下有一條工業風隧道，有大量超打卡的X形柱子，而場館座位還有特色的Z形樓梯及彩色玻璃牆，整體環境感覺深邃冷峻，打起卡來未來感十足。

福田體育公園

開放時間：自由參觀
地址：深圳市福田區福強路30號
交通：乘地鐵7號線至上沙站E口。

深圳好去處【18】錢江藝術中心——絕美私人藝術館

錢江藝術中心是深圳一所私人藝術館，裡面的藏品均是館長從世界各地搜羅得來，由古代書法、油畫、裝飾品及藝術雕塑都有，加上鵝黃色中西合壁展館大樓，門口又有老爺車，整整個區域都非常華麗，是拍照好去處！重點還不用事先預約及參觀費全免。

錢江藝術中心

開放時間：0900 - 1700
地址：深圳市龍崗區布瀾路7號
交通：乘地鐵14號線至石芽嶺站J出口，步行 350m。

深圳好去處【19】水土保持科技示範園——奇幻蚯蚓洞

「水土保持科技示範園」是以昔日廢棄的採石坑口改造而成的水土生態園，集科普教育、科技示範、試驗研究、技術交流於一體。示範園必去打卡地標為「蚯之丘」，只要進園，走約10米的右邊即見，這兒模擬一個放大的蚯蚓洞，隱喻生物對水土的依賴，洞穴雖不大，但設有很多不規則洞穴，拍攝角度多多。

水土保持科技示範園

開放時間：0900 -1200；1400 -1700
地址：深圳市南山區沙河西路4148號
交通：乘地鐵5號線至西麗站E出口

深圳好去處【20】沙井古墟——清末民初時期古墟

沙井古墟是深圳現存面積最大的清末民初時期古墟，內有各種牌坊、古井、遺跡與廢墟，加上可愛的堅畫，看上去新舊共治一爐，文青味十足。此外，古墟內最著名有南宋時期建成、至今仍保留完好的龍津石塔，塔身呈方形，內有一座半身佛像，擺著「捏二伸三」的手勢，打卡也不妨去看看古跡。

沙井古墟

開放時間：自由參觀
地址：深圳市寶安區沙井大街343號
交通：乘地鐵11號線至橋頭站，轉乘10分鐘計程車。

深圳好去處【21】海山公園——仿西班牙設計公園

深圳也有大量仿歐洲景點的打卡點，位於深圳市鹽田區的海山公園便是其中之一。公園中心的海山藝術塔，借鑒了西班牙設計師高迪作品風格建造，外形類似植物和海洋生物，有著鮮豔的色彩和強烈的視覺衝擊。在這裡打卡，真的不似在深圳。

海山公園

開放時間：自由參觀
地址：深圳市鹽田區深鹽路2100號 518081
交通：乘地鐵2/8號線至海山站B出口。

深圳好去處【22】文谷小鎮——深圳童話世界　遊客較少

據知文谷小鎮本來是想打造成婚紗攝影基地，可惜後來市道不景便暫時荒廢了，但特別的歐陸小鎮設計開始吸引網紅專程打卡，五顏六色的屋子設計，更被稱做深圳的童話世界，非常適合拍照打卡。文谷小鎮的優點就是遊客比較少，可以盡情擺Pose拍照，而且交通非常方便，只需乘坐地鐵即可到達，非常值得一去。

深圳好去處免費打卡點【9】文谷小鎮
開放時間：自由參觀
地址：深圳龍崗文博路（文博宮後面）
交通：乘地鐵5號線至長龍站A出口。

深圳好去處【23】0AO藝術空間——美國街頭場景

「0AO藝術空間」是深圳寶安區近來人氣急升的拍照打卡點，整個區域範圍也很廣，帶有美國「拉斯維加斯」的絢麗霓虹燈與街頭場景，街上設有復古車子及電話亭，隨手拍都好有旅遊感。目前園區仍有大部分區域在裝修，未來將開放更多打卡區，不過參觀須預約。

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0AO藝術空間

開放時間：0900 - 1930
地址：深圳市寶安區福洲大道智美滙志產業園B5棟一層
預約方法：在Wechat搜索「0AO藝術空間」微信公眾號預約參觀。
交通：乘地鐵11號線至福永站D出口。

深圳好去處【24】鐵仔山公園—最美日落觀景台

來到深圳都想親親大自然？不妨一試輕鬆的行山路徑！時間安排好的話，還能看到深圳夕陽西下的美麗景式！鐵仔山公園是深圳人氣日落觀賞景點，山頂觀景台能完美把晚霞景色盡收眼底，配合飛機升降的剪影和波光粼粼的海面，整個畫面十分唯美，彷彿置身於一幅畫，因此內地網民亦稱這裏為「深圳最美日落觀景台」。而公園設四條路徑，全長約1.6公里，到山頂需時約30分鐘，趁假日就動動身體享受這一片美景吧！

內地網民亦稱鐵仔山公園觀景台為「深圳最美日落觀景台」。（小紅書＠fforever_）

鐵仔山公園

開放時間：自由參觀
地址：深圳市寶安區西鄉街道廣深高速公路以西
交通：乘深圳地鐵1號線至固戍站A出口，步行20分鐘至山腳

深圳好去處【25】深圳灣公園—沉浸式看海

深圳灣公園站D2出口出站直達，一片海景映入眼簾，成為了不少人假日放鬆散步的好去處。公園沿海岸線而建，全長13公里，分成十多個主題區域，當中有椰林沙池、白鷺坡、人才樂園、日出劇場、海風運動樂園等，每個區域不同時段各有特色，有人到海邊觀看海鷗飛翔，有人到草地上席地野餐，環境氣氛十分寫意！

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深圳灣公園

開放時間：06:00-23:00
地址：深圳市西南部深圳灣沿岸
交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站D2/A出口

深圳好去處【26】深圳天文台—中國最美海岸線

被《國家地理》評為中國最美海岸線的天文台，位於深圳大鵬，距離福田口岸要近兩小時車程，較適合打算到深圳旅遊數天的朋友。交通方面必須留意，要先打車到「西涌4號停車場」再乘接駁巴士到天文台路線的起點。

而路線沿途都能看到海岸線，吸引不少人前往打卡，不過由於部分山路陡峭，建議要衡量個人能力再決定行程。另外值得一提的是，天文台於公眾號設有預約系統，要先預約才能免費進入天文館和一部分區域。

開放時間：自由參觀
地址：深圳市龍崗區天文路

深圳好去處【27】歐洲印象小鎮 —— 打卡漫遊

想到歐洲一趟但未有足夠時間、預算的朋友，不妨到歐洲印象小鎮來一趟偽歐遊。小鎮高度模仿出歐州的大樓、運河、橋樑。身處深圳，亦能感受到歐洲風情。小鎮不收費，大家可在鎮裡的大街小巷盡情打卡。

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歐洲印象小鎮

地址：中國廣東省深圳市南山區深南大道9037-6號
交通：於口岸乘搭90號線，於世界之窗站下車

深圳好去處【28】南山書城——深圳最美書店

南山書城是深圳書城位於南山區的分城。書城裝修得饒具時尚風格，被譽為「深圳最美書店」之一，吸引不少人專程到場打卡、閱讀。書城內不但有多類的圖書，更售賣故宮月曆等文創商品。

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南山書城

地址：中國廣東省深圳市南山區南海大道2748號
交通：於口岸乘搭M474號線，於中洲控股中心大廈站下車

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深圳好去處【29】南山前海石公園——無邊際海景丶海上日落

想在深圳市區看海看日落，可去位於前海的前海石公園，公園雖然不算大，但它的海景真的要用驚艷來形容。向著海的方向不用走多久，一覽無遺的海景將呈現在眼前！

延伸到視野盡頭的跨海大橋，對岸成群生長的城市高樓，壯闊的景色宛如畫卷般在我眼前鋪展開來。雖然地處深圳市區南山前海，但可能是在地鐵開通前交通並不算便利的原因，這座絕美的海濱公園長期被人忽略，遊人不多，漫步其中時常會有一人承包整座公園的錯覺～超適合帶著家人、朋友前來打卡逛逛。

和深圳灣公園的海景不一樣，這裏的大海感覺更加寬廣，而夢幻的海上日落則每天都在醞釀發酵。（圖片來源：小紅書＠深圳微時光）

南山前海石公園

開放時間：全天
門票：免費
交通：深圳地鐵5號線前灣站C出口，步行約1公里；附近公交站：前海嘉裏、法制大廈、前海灣地鐵站北

深圳好去處【30】鍾書閣——螺旋書架科技感十足

歡樂港灣除了有前海地標摩天輪，還有超美書店 —— 鍾書閣。螺旋式書架設計科技感十足，絕對是集書氣與藝術於一身的圖書館。鍾書閣佔地1,100平米，有約45,000冊書藏。最吸引人的是貫穿整個門店的紅色螺旋書架，設計寓意為「生存在城市裏不停旋轉的人」。加上階梯式書牆穿梭整間書店，富強烈設計感，輕輕鬆鬆拍出超美照片。

▼ ▼ ▼更多「鍾書閣」介紹：

深圳書店｜10間最美書店與圖書館！「太空電梯」爆紅每日限40人

鍾書閣（歡樂港灣店）

地址：深圳市寶安區華僑城歡樂港灣東岸L1-021
開放時間：10:00-22:00
交通：地鐵臨海站B2出口 / 自駕導航歡樂港灣停車場

深圳好去處【31-40】蓮塘口岸免費景點

許多香港居民經蓮塘口岸北上，主要目的是為了買平靚正的食材。但您知道嗎？蓮塘口岸周邊其實隱藏著不少免費的精彩景點！小編為您整理了10大蓮塘口岸附近的免費好去處。這裡不僅有親子同樂的廣闊公園，還有文藝青年們不容錯過的文創園區。下次放假，不妨安排一趟不一樣的北上之旅，體驗蓮塘口岸周邊的多元魅力！蓮塘口岸免費景點10大｜洪湖公園／珠寶博物館／一地方好玩好拍照

深圳好去處【41-50】深圳博物館

無論是能讓小朋友盡情「放電」的紅立方科技館，還是收藏上百件動物標本的深圳博物館，抑或是文青們必訪的深圳市當代藝術與城市規劃館，都極受歡迎。想親身體驗這些精彩場館嗎？立即查看這10間人氣博物館和美術館的地址、開放時間及交通資訊！深圳博物館10個！全部免費　麥當勞博物館+4D影院+地震體驗艙

深圳好去處【51-60】深圳光明區10大景點

深圳灣地鐵13號線已經正式開通，這條新線路直達光明區，讓港人北上旅遊變得更加便捷！小編為您整理了10個光明區的精選好去處。無論您想尋找適合打卡的文化藝術中心、或是沉醉於無邊花海之中，光明區都能滿足您。此外，這裡還有適合親子出遊的左岸科技公園和紅花山公園。深圳灣口岸好去處｜光明區10景點必去　粉紅花海＋大仟里商場

深圳光明區10大景點

深圳好去處【61】香蜜公園郊遊攻略

想在深圳享受清新空氣？香蜜公園是個好選擇！推介您可以沿著山徑和空中步道輕鬆漫步林間，欣賞沿途的風鈴木。登上園內的小山丘，還能將美景盡收眼底。無論是行山新手還是親子家庭，香蜜公園都是輕鬆出遊的好地方。深圳香蜜公園郊遊攻略　空中棧道漫遊森林、遊樂場　新手親子合適

深圳香蜜公園郊遊攻略

▼ ▼ ▼想完整安排深圳行程？以下有住宿推薦

深圳酒店推介【1】深圳福田中心智選假日酒店（Holiday Inn Express Shenzhen Futian Center, an IHG hotel）

酒店位於深圳福田CBD商務中央區，交通便捷，毗鄰福田口岸及皇崗口岸。旅客可輕鬆駕車前往深圳蓮花山公園、深圳福田紅樹林自然保護區及生態公園、深圳世界之窗等景點。在旅客入住酒店之餘，可以俯瞰深圳高爾夫球場，宛如綠色天堂般的美景！酒店有提供機械人送貨服務，廁所使用智能馬桶，有乾濕分離，房間隔音良好。

深圳福田中心智選假日酒店（Holiday Inn Express Shenzhen Futian Center, an IHG hotel）
房價：人均HK$260起（高級房2張雙人床）
地址：深圳福田區沙頭街道新沙路18號
交通：地鐵購物公園站步行15分鐘，或上沙站步行19分鐘
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深圳酒店推介【2】深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店（Atour S Hotel Shenzhen Nanshan Science and Technology Park Atkexing）

於去年開業的深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店（Atour S Hotel Shenzhen Nanshan Science and Technology Park Atkexing），位於深圳市南山區高新科技園區中心帶，距離商場萬象天地不遠，而且鄰近深圳人氣景點如歡樂谷、世界之窗、錦綉中華民俗村等，集餐飲、娛樂及購物於一身。

此外，酒店房間寬敞明亮，佈置優雅舒適，設落地玻璃窗可欣賞城景。酒店除設有健身房、餐廳外，更提供免費自助洗衣服務，以及24小時開放的閱讀空間酒吧，而叫外賣亦有送餐機器人，設施十分多元化。

深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店
房價：人均HK$241起（高級大床房）
地址：深圳南山區粵海街道瓊宇路10號澳特科興科學園C棟101號
交通：地鐵高新中站步行9分鐘
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深圳酒店推介【3】大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘。酒店客房坐擁迷人海景及庭園景色，設有露台及浴缸，讓你度過美好時光！酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

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人均$570享酒店套餐包括1間可看海的豪華海景客房，免費雙人自助早及晚餐，如有1.2米以下的小朋友，最多2位小朋友一齊享用自助早及晚餐。另外，更可以提前預約5張旅拍體驗及兒童樂園及大梅沙趣趣島的活動。👉🏻立即預訂

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）
房價：人均HK$607起（豪華海景客房；包1份早餐）
地址：深圳鹽田區鹽葵路9號
交通：羅湖口岸約35分鐘車程
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