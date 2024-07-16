深圳美食｜碳燒鰻魚店8大推介　一鰻三食/北村韓食/專人燒¥79起

深圳美食推介！深圳近年大熱碳燒鰻魚！深圳近年都可以吃到韓國碳燒鰻魚，記者推介8間碳燒鰻魚專門店，片片鰻魚燒至焦香肉嫩，更會有專人幫燒，夾紫菜食一流，最重要是價格親民，人均最平約79元人民幣起！



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（圖片來源︰小紅書）

深圳除了酸菜魚、烤魚等受歡迎，深圳有大熱的碳燒鰻魚美食！深圳的碳燒活鰻魚於各大社交平台的美食群組上紛紛引起討論，除了當地人熱烈推介外，都有不少港人專程前往品嚐，其中位於深圳市福田梅林街道的「北村韓食」及有多間分店的「幸福柚子」，就獲得不少食客大讚。

深圳碳燒鰻魚推介【1】獅子三活鰻魚烤肉

獅子三活鰻魚烤肉是近年來十分有名氣的網紅鰻魚烤肉店，一進店便會看見海鮮池裡生猛的鰻魚，保證現叫現殺，鰻魚套餐約$198。餐廳採用皮下無脂肪的鰻魚，相對不會太油膩，再經由碳火烤製後，口感非常彈牙嫩滑。另外也可試試他們的厚切牛舌和嫩豆腐辣湯，牛舌厚實有嚼勁，而豆腐湯味道正宗，辛辣的刺激感與嫩滑的豆腐交融，非常過癮。愛酒人士還可來一杯桃子味的米酒解解膩。

地址：粵海街道南油社區南海大道2088號信和購物廣場4樓

營業時間：11:00-23:00

交通方法：地鐵9／12號線南油站F2出口步行約3分鐘



深圳碳燒鰻魚推介【2】本家鰻爐‧泥爐烤肉

本家鰻爐‧泥爐烤肉環境充滿韓國風情，讓人有一瞬間到了梨泰院的錯覺。推介招牌烤活鰻，雙人餐只需$212.5，人均約$100就吃到。鰻魚現點現殺，非常新鮮，配搭特製的醬料，配著紫菜食，口感非常豐富。另外不得不提餐廳的特色甜品冰糖草莓，賣相可愛，味道酸酸甜甜，略帶冰糖的清甜，且非常解膩！而店舖亦提供韓國燒酒、韓式飲品及有專員服務，幾乎全程只負責食就可以了，CP值超高。

地址：深南東路3085號兆鑫匯金廣場二期2樓239鋪（深圳市人民醫院第一門珍部對面）

營業時間：11:00-22:00

交通方法：地鐵1／3號線老街站C出口，步行約5分鐘



深圳碳燒鰻魚推介【3】聞老頭·菊花炭烤肉

聞老頭菊花炭烤肉是以東北風格聞名的烤肉專門店，除了有專人幫你烤肉，讓你不怕烤不熟、烤焦外，還保證新鮮。餐廳新推出的炭烤鰻魚經過炭火燒烤後，皮脆肉嫩，飄散著鰻魚香氣，配搭特製醬汁及各式小菜，讓人回味無窮，雙人餐約$288。餐廳還有東北烤肉必試的牛橫膈膜，肉質鮮嫩多汁，咬下去肉汁充滿口腔，除了招牌的炭烤鰻魚外，也是必試的燒肉。

地址：福田區八一路卓越梅林中心廣場L6層（近上梅林地鐵站）

營業時間：11:30-14:00；17:30-22:00

交通方法：地鐵4／9號線上梅林站L出口，步行約3分鐘



深圳碳燒鰻魚推介【4】蕎上人活鰻炭燒酒場

蕎上人活鰻炭燒酒場主打採用傳統的炭火烤製燒鰻魚，鰻魚均燒至金黃色才上碟，未吃已經被焦香的香氣與酥脆金光的魚身弄得非常有食慾！一鰻三食套餐$128，性價比超高。必食推介鰻魚飯釜盛，帶著焦糖色外皮的一整條鰻魚鋪在表面，醬香均勻地滲透在熱騰騰的米飯上，入口即化。另外也可試試霜降5A和牛壽喜燒，高品質的和牛蘸一口嫩滑的蛋漿，及頗有特色的雙色蕎麥麵，麵身有嚼勁，帶有清新的麥香，非常出色！

地址：南山大道南海大廈商鋪1110-16（中油陽光大酒店旁邊）

營業時間：11:30-14:00；17:30-22:00

交通方法：地鐵11號線南山站D出口步行約9分鐘



深圳碳燒鰻魚推介【5】鰻次郎·鰻魚專門店

鰻次郎·鰻魚專門店是以關西做法的烤鰻魚專門店，主張一鰻三食的食法，鰻魚雙人套餐$188。首先先吃原味，感受鰻魚經炭火燒香後的焦脆口感及鮮甜多汁的嫩肉，然後蘸上特製醬汁，配搭海苔一同進食，醬汁的惹味加上紫菜的酥脆，令口感更具層次。最後還可將鰻魚泡飯吃，增加滿足感。另外，餐廳還提供多種鮮魚飯、壽司、天婦羅及水果沙律，且店舖裝修私隱度高，非常適合和朋友聚餐！

地址：南海大道東華假日公寓A單元（東華假日公寓裡面，咖啡部落的背面）

營養時間：11:00-14:00；17:00-23:00

交通方法：地鐵9號線南山書城站C出口，步行約3分鐘



深圳碳燒鰻魚推介【6】鰻漣炭火烤肉·烤活鰻

鰻漣炭火烤肉·烤活鰻餐廳位於商場內，交通非常方便。招牌烤鰻魚雙人餐$258雖然較一般餐廳價值高，但擺盤精美，加上全程有專員代燒，火喉控制恰到好處，做到表面金黃香脆、肉嫩鮮甜，不會吃到腥味，除了蘸醬汁外，也可配搭玫瑰鹽或黑胡椒來吃，吃到鰻魚原味之餘，還有稍稍的鹹味提升鰻魚鮮味。除了鰻魚外，也可點他們的招牌小食，如四味腸、手工蝦滑、雪花牛肉粒等，同樣出色。

地址：南海大道東華假日公寓A單元（東華假日公寓裡面，咖啡部落的背面）

營養時間：11:30-14:00；17:00-22:00

交通方法：地鐵5號寶華站B2出口，步行約4分鐘



深圳碳燒鰻魚推介【7】北村韓食

北村韓食為一間以韓式美食為主的餐廳，其中以韓式碳燒活鰻魚為主打，店內提供的新鮮活鰻魚屬「現宰現燒」，並有專人幫燒，將已剪件的鰻魚放在碳燒爐上，刷上秘製的鰻魚醬慢烤，待外皮燒至金黃焦脆，再搭配紫菜及海鹽一同進食，肉質鮮嫩口感飽滿。

餐廳除了提供原條活鰻外，亦有超抵食的雙人活烤鰻魚套餐，包括8塊活烤鰻魚、大片牛排、五花肉、朝鮮冷麵、金槍魚拌飯、沙津等，更提供南瓜粥無限喝、自助小菜任食，套餐售價188元人民幣（約$213港元/2人），平均每人97元人民幣（約$110港元），選擇如此豐富，認真抵食！

北村韓食·活烤鰻魚·大片烤肉 深圳分店詳情

地址：深圳梅林街道梅豐社區梅華路103號

營業時間：11:30 - 14:30、16:30 - 01:00

交通方法：深圳地鐵梅林站C2出口



深圳碳燒鰻魚推介【8】幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店

北村韓食長期人氣爆棚，不過位置相對偏遠，部分港人未必會走到入梅林，深圳福田、南山、寶安等都有其他選擇，而且價格更便宜。目前於深圳設有3間分店的「幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店」，同樣受食客熱捧！

（圖片來源：小紅書）

幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店同樣提供烤活鰻魚套餐，主打以菊花木炭烤鰻魚，其中雙人套餐包括8塊活烤鰻魚、肥牛、石鍋拌飯、沙津、紫菜、小菜等，不過菜式就相對較少，售價158元人民幣（約$179/2人），平均每人79元人民幣（約$90港元）。

若選擇4人套餐則提供更多選擇，包括烤肉拼盤、五花肉、豬頸肉‵牛胸口肉、炒年糕、大份醬湯、南瓜粥4碗、烤秋刀魚等，不過烤鰻魚就僅得4塊，售價198元人民幣（約$225港元/4人），平均每人49.5元人民幣（約$57港元），相信比較適合食肉獸，任君選擇！

幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店 深圳分店詳情

幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店（車公廟店）

地址：深圳泰然六路27號

營業時間：11:00 - 14:00、16:30 - 23:00

交通方法：深圳地鐵9號線下沙站C出口



幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店（南山店）

地址：深圳創業路現代華庭東林教育2樓

營業時間：11:00 - 23:00

交通方法：深圳地鐵12號線南光站A、B、C出口均可到達



幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店（海雅繽紛城店）

地址：深圳新安街道甲岸社區寶民一路甲岸村7區82棟103號

營業時間：11:00 - 23:00

交通方法：深圳地鐵12號線新安公園站C1出口



（全文完）

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