台北景點行程推介！要欣賞台北的夜色，除了登上台北101、象山六巨石觀景台之外，大家亦都可以選擇於水上觀賞！台北有渡輪公司提供夜航服務，帶領大家於淡水河、基隆河上欣賞台北河畔的璀璨夜色，於特別日子乘船，大家更有機會欣賞到煙花！準備到台北觀光的朋友，也可以先看看台北9間新酒店的介紹，以便計劃行程。

台北景點｜夜遊台北可搭夜航遊船河！沿河畔觀賞燈飾、煙花 $78起

台北是台灣人口最密集的城市，裝上燈飾的高樓大廈與跨河大橋林立，擁有全台灣最美麗的城市夜色。經已到過台北101、象山六巨石觀景台等高處欣賞台北夜色的朋友，不妨考慮換個角度，在河上欣賞台北的萬家燈火，體驗五光十色的大橋在頭上越過的感覺。

受肺炎疫情影響，不少昔日曾運作的台北夜遊航綫已暫停，暫時只剩下渡輪營辦商好樂好營運的「大稻埕夜航遊河」夜航賞景航綫。夜航航班由大稻埕碼頭出發，沿淡水河隨機行駛，穿越多條裝有燈飾的大橋，駛經燈光通明的河岸，最後折返大稻埕碼頭。

旅程期間，大家有機會觀賞到台北橋、關渡大橋、重陽大橋等跨河大橋的燈飾，亦有看到台北101、圓山飯店等建築的夜間美態。於特定日子（如新春、元宵、雙十節等），大家更有機會一邊坐船，一邊觀賞到色彩斑斕的煙花！船分司亦會於上述日子加開「節慶特別航班」，確保大家於海上感受完煙火的震撼力方回航。

「大稻埕夜航遊河」夜航賞景航綫逢星期一、三、五、六、日19:00及20:00大稻埕碼頭開出，全票、半票及保險票價格分別為新台幣300、250及50元（約港幣78、65及13元）。成人需購買全票，而長者、3至12歲小童可購買半票，保險票則供3歲或以下幼童購買。

打算與一大班朋友一同出海，但怕航班滿座，又想坐得舒適？不如直接考慮包下整艘船！大家可以向各大船公司租船遊覽台北市內多條河流，大部份可供租出的船隻皆具有沙發、卡啦OK系統，能讓大家度過一個歡樂的海上旅程。詳細可參閱提供台北航綫資訊的「台北市藍色水路微旅行」政府網站。