台灣著名的阿里山林業鐵路（前稱阿里山森林鐵路）迎來新列車！以檜木及台灣扁柏製作車輛內籠的新列車——福森號已完成組裝，將於3月試運，預計在年內開始投入服務。新列車有2種木材拼發的香氣，在柔和燈光與大窗戶的配合下，讓旅客有一個更舒適的旅程。

台灣景點｜阿里山林鐵新列車試運！檜木車廂、座位旁設大窗睇靚景

阿里山林業鐵路連接嘉義市中心與阿里山，途經嘉義及南投多個林業資源豐富的地區。昔日，鐵路主要用作運送木材；目前，鐵路則主要用作運送到阿里山的觀光客上、落山。

福森號（國片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

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為提升阿里山林業鐵路的質素，於2018年接手鐵路營運服務的阿里山林業鐵路及文化資產管理處決定訂購新列車。經過2年9個月的組裝，林業鐵路的新列車——福森號終於完工並完成交付，在3月開始試運。

福森號（國片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

福森號的內籠、座椅、餐桌皆以耐朽、防蟲、具精油的紅檜與台灣扁柏所打造。2種木材會散發著芬多精香氣，有提神、殺菌的作用，讓旅客在最佳的精神狀態展開阿里山之旅！

福森號（國片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

除此之外，福森號的車廂大量採用間接照明，讓車內美感昇華。福森號的燈光亦會隨環境與時間而有所轉換，讓乘客更為舒適，感到療癒。

福森號（國片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

觀光鐵路講究沿途景色，福森號的設計團隊特別將褔森號的窗戶設計得更大。福森號的窗框寬度為的168厘米，比起其他同路線列車——阿里山號的146厘米更寬。福森號的大窗亦配搭了黑色烤漆窗框與林業鐵路的經典紅色金屬窗台，讓大家在新穎的設計裡追溯到經典元素。

福森號（國片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

福森號試運後，預計會於2023年內投入服務。不論福森號在哪時正式接載乘客，欲到當地乘坐福森號的朋友謹記於入境前辦理好「入台證」，以免被拒入境！申請方法如下：