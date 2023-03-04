【曼谷美食推介】曼谷必去餐廳推介！曼谷有一間超靚人氣玻璃屋餐廳，主打各款泰式美食，如必食的北部咖喱、泰北咖哩麵等。餐廳更設有超大落地玻璃、復古家具供打卡，尤如大型溫室非常吸睛！

泰國美食｜曼谷超靚人氣玻璃屋餐廳 復古溫室打卡！必食泰式咖喱

泰國除了出名街邊美食繁多，其實都有不少人氣地道餐廳！位於曼谷的人氣玻璃屋餐廳Kiew Kai Ka（ร้านเขียวไข่กา），開業以來甚受本地客及旅客歡迎，餐廳外觀設計精美，設有一個個落地大玻璃，門口位置可以看到一大個三角屋頂，整座建築以簡約線條勾勒，並設有甚多綠色植物，驟看尤如一座大型溫室，晚上配以昏黃燈光更顯迷人。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

餐廳內部設計同樣獨特，室內環境滿佈植物，牆身亦以綠色為主，落地大玻璃在陽光照射下，溫馨氣氛倍增，加上天花板上的吊燈及植物吊飾，頗有置身大自然的感覺。此外，餐廳內設有復古家具如長檯、木櫈、迷你梳化等，旁邊更有一道復古旋轉樓梯可上二樓，充滿華麗感，同時亦提供戶外座位，絕對值得留影一張！

餐廳主打各款地道泰國美食，其中包括有必食的泰國北部咖哩（Gaeng hung lay）、泰北咖哩麵（Khao soi）等，濃厚的咖喱湯底，再搭配其他配料非常惹味，不少人都大讚好食！此外，餐廳更提供不同小食及飲品，選擇繁多，大家若前往泰國旅遊不妨一試。

泰國美食推介｜Kiew Kai Ka（ร้านเขียวไข่กา）詳情

地址：33 Nak Niwas Road Ladprao Ladprao Bangkok

交通方法：乘坐MRT到Lat Phrao站，再轉乘的士（約20分鐘）

