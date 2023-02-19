泰國退稅懶人包｜一文看清流程和注意事項　奢侈品退稅要做多一步

如何在泰國退稅？這篇列給你退稅懶人包，泰國退稅步驟與須知，讓你在泰國購物輕鬆愉快！



退稅申請對象

．非泰籍外國旅客、航空公司值日機組人員

．在泰國停留不超過180天

．商品購買後60天內出境且搭乘飛機離境者



泰國退稅流程詳解

購物時如何申請

．隨身攜帶「護照內頁（有照片那頁）」影本或照片。

．有標示「VAT REFUND FOR TOURISTS」的店家表示有提供退稅服務，你也可以直接詢問店家。

．需要在「同一天同一店家消費金額滿2,000泰銖以上」才能辦理退稅。

．全旅程消費總金額必須超過5,000泰銖/每人，才可以在離境時申辦退稅。



結帳時店家會提供黃色「P.P.10 退稅單」，你需要填寫下列資訊：

1. 英文姓名（同護照）

2. 護照號碼

3. 發照地點

4. 發照日期

5. 入境日期

6. 預計離境日期與離境班機代號

7. 英文現居地址（可填寫下榻酒店地址）



注意事項：

．上述第5到7項，雖然不會嚴格審核，但避免在機場被退件請盡量填寫。

．退稅表單完成後，記得連同發票（收據，購買證明）一併保管好，刷卡簽單（信用卡收據）不算購買證明喔！

．部分商店會協助旅客代填寫退稅表單，務必確認名字和護照號碼一致。



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機場如何辦理退稅

抵達機場，請在辦理登機報到手續前，前往機場內的退稅辦公室辦理，負責的辦公室門外會貼有VAT REFUND之標誌。並提交以下物件供辦理退稅，包含：

1. 與退稅單上資料一致的護照正本

2. 退稅單

3. 發票（購買證明）

4. 商品



經稅務局官查核後，會在退稅表單上蓋章簽名。（請務必確認有蓋章簽名）

關於奢侈品退稅

奢侈品泛指單件價值超過1萬泰銖的物品，如：珠寶、黃金、首飾、手錶、眼鏡等，在通過出境檢查（Immigration Checkpoint）後需再次出示進行第二次檢查，因此建議放在手提行李內。

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領取退稅款與收據

辦理好退稅即可放心做登機報到手續、行李托運，待通過出境檢查後，前往登機門途中會看到標示「VAT REFUND」的退稅櫃台，只要提供退稅官查核的退稅單與奢侈品類（單件價值1萬泰銖以上）的退稅物品出示給櫃檯人員。

退稅金支付方式

退稅金額在30,000泰銖以內可選擇：

現金：限泰銖（會扣100泰銖手續費）

銀行匯票或信用卡帳戶：支付時產生的轉帳費、100泰銖手續費、匯差，將從退稅金當中扣除。



退稅金額超過30,000泰銖：

僅限選擇銀行匯票與信用卡帳戶。如以銀行匯票或信用卡帳戶支付時產生的轉帳費、100泰銖手續費、匯差，將從退稅金當中扣除。



這些情況無法辦理退稅

．退稅人使用外交護照或是定居在泰國（居住超過180天）

．退稅人離境時為屬於在泰國值班的航空人員身分

．退稅人沒有從國際機場離境

．退稅人沒有攜帶退稅品接受驗證

．退稅時購買的商品從購買日起超過60天

．同一天在同一家商店購買的金額低於2,000泰銖

．P.P.10 退稅單截至離境當天之總旅程消費金額少於5,000泰銖

．未在購買日當天填寫「P.P.10 退稅表單」

．附在「P.P.10 退稅單」上的收據，購買人姓名或護照號碼與退稅人不同

．「P.P.10 退稅表單」並非該購買商店提供

．購買泰國政府明定的違禁品以及服務類消費產品，如酒店住宿或按摩等。



哪些泰國機場可辦理退稅與退稅點

．素萬那普國際機場(BKK)：出境大廳4樓10號門旁邊

．廊曼國際機場(DMK)：出境大廳3樓、1號與2號出口中間、出境大廳管制區

．烏打拋國際機場(UTP)

．清邁國際機場(CNX)

．普吉國際機場(HKT)

．合艾國際機場(HDY)



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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】