台灣MUJI無印良品公布十大熱賣零食　冠軍人人食過？限定薯片登場

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無印良品的零食點心一直都默默很受歡迎，真材實料之外也常常研發有趣的食品，且陸續致力於傳達更好生活，使用更友善環境的零食製法，之前還有網友戲稱無印的本質應該是零食店！（＊下文食品價格以台幣為單位）

文： Amber Chiu／GQ Taiwan

台灣 MUJI 無印良品近日公布了「必買零食TOP 10」十大熱銷點心排行榜，這十款零食有甜有鹹，小心欲罷不能越食越上癮！

按圖即睇台灣MUJI最暢銷零食Top 10▼

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除了以上推薦的十大熱銷品外，MUJI 無印良品 2021 年全新零食「番薯脆片，49元」也跟著上市！堅持使用盛產期的中台灣台農 57 號番薯製成，限量供應，以無選別的方式由產地採摘後將番薯整顆切片，不添加色素及香料，保留食材原有美味，口感很像南部大街市場上會販賣、以透明大袋裝的番薯片！一片接一片吃進懷舊滋味超上癮，除了原味外，也販售添加天然梅子研磨的梅粉口味。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：幾乎人手一包！MUJI 無印良品「熱銷零食TOP 10」必買排行榜大公開，小心欲罷不能越吃越涮嘴！】

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