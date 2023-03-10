請1日假去旅行首爾景點及餐廳介紹！《請1日假去旅行》首爾篇第4集，主持麥美恩和戴祖儀先帶大家去食韓式料理，歎連續5年獲米芝蓮推的豬骨湯飯，再到訪東大門買首飾精品、景福宮體驗傳統韓服，打卡影靚相！即睇請1日假去旅行首爾第4集足本行程！

請1日假去旅行首爾第4集7大景點！必食爆膏醬油蟹/益善洞韓屋Cafe

請1日假去旅行首爾景點【1】連續5年米芝蓮推介豬肉湯飯：屋同食（옥동식）

豬肉湯飯專門店「屋同食」在2018年至2023獲選為米芝蓮必比登推介，招牌豬肉湯飯用金屬湯碗盛載，湯底使用智異山黑豬肉熬製，沒有加入豬骨和內臟，因此非常清澈，入口清爽不油膩，加上薄切豬肉片柔軟多汁，配嚴選韓國本地白米及秘製辣醬，就算是不嚐辣的人都可以輕鬆完食！

要留意，餐廳只有10個座位，每日午市和晚市分別限量售賣100碗豬肉湯飯，想食建議要提早去餐廳排隊！

（圖片來源：TVB）

屋同食（옥동식）

地址：首爾特別市麻浦區西橋洞385-6



請1日假去旅行首爾景點【2】東大門必逛飾物店：NYU NYU（뉴뉴）

位於東大門的NYU NYU是知名大型飾物批發店，一共有三層樓高，各式各樣的飾物會按照風格及款式分門別類，由耳環、項鍊、戒指、髮飾等都應有盡有，最重要是價錢相當親民，鍾意買飾物的朋友必逛！

NYU NYU（뉴뉴）

地址：首爾特別市中區新堂洞204-1



請1日假去旅行首爾景點【3】明洞紫菜包飯店：便宜紫菜包飯（싸다김밥 명동역점）

在韓國買紫菜包飯價錢非常便宜，而今次主持介紹的就是一間叫做「便宜紫菜包飯」的連鎖餐廳，在首爾不同地區都有分店。餐廳以快餐式經營，主打紫菜包飯由3,000至5,000韓圓不等（約港幣$18至$30），另有各式麵類、炸物小食等。

（싸다김밥官網）

便宜紫菜包飯（싸다김밥 명동역점）

地址：首爾特別市中區明洞8街26, 1樓



請1日假去旅行首爾景點【4】景福宮韓服店：雲畫的韓服（구르미한복）

去韓國旅行，不少人都會到穿上傳統韓服到景福宮拍照留念，今次主持介紹的韓服租借店位於景福宮站附近，供應不同顏色及花紋的韓服，有齊裙子、上衣、鞋子、頭飾等可以選擇，2小時體驗由10,000韓元起。

雲畫的韓服（구르미한복）

地址：首爾特別市鐘路區孝子路5,1樓



請1日假去旅行首爾景點【5】益善洞復古車站咖啡店：樂園站（낙원역）

益善洞是近年首爾最熱門的文青景點，有很多由傳統韓屋改建的咖啡店、餐廳及雜貨店等。今次兩位主持介紹的咖啡店以復古火車站為主題，踏入店內就會看到長長的火車鐵軌，四周種滿花草，沿著火車軌前進就會到達「樂園站」。店內分為室內及室外座位，室內擺放木製餐桌，更設有落地玻璃，用餐環境幽靜舒適。

為了配合火車主題，咖啡店更將蛋糕放在迴轉帶上，模彷火車行駛中的情景。招牌餐點方面，必試黑炭鬆餅、煤炭咖啡（焙茶咖啡）、花生拿鐵等。

樂園站（낙원역）

地址：首爾特別市鐘路區水標路28街33-5



請1日假去旅行首爾景點【6】汝矣島現代百貨

汝矣島現代百貨於2021年12月開幕，是目前首爾最大的百貨公司，集大型美食廣場、藝術中心、展覽場地、室內植物園等於一身。室內設計大量使用自然採光，高樓底設計別具空間感。除了有多個本地及國際服飾、美妝及生活名牌進駐，同時引入超過100間餐廳，一次過可以滿足購物和美食的願望！

（現代百貨官網）

汝矣島現代百貨

地址：首爾特別市永登浦區汝矣大路108



請1日假去旅行首爾景點【7】韓女士醬蟹店

韓國醬油蟹專門店非常多，今次節目介紹的韓女士醬蟹店位於瑞草站附近，供應的醬油蟹全部由老闆韓女士親自挑選，每隻打開都有金黃色蟹膏，而且蟹肉飽滿，入口鮮甜，配白飯一流！另外餐廳亦供應醬油蝦、醬油蟹拌飯等，午餐時段更供應一人份量醬油蟹，獨遊都可以歎到美味醬油蟹！

（圖片來源：TVB）

韓女士醬蟹店

地址：首爾特別市瑞草區瑞草大路46街9 1樓

