仁川機場交通｜首爾機場快線AREX優惠$62起　43分鐘直達市中心

仁川機場交通優惠｜首爾機場快線AREX車票有89折優惠，每張車票都只是$62！乘搭仁川機場快線AREX，往返首爾市中心最快只需43分鐘，準備去首爾旅行的朋友留意！



仁川機場交通｜坐機場快線從仁川機場到市中心要多久？

首爾AREX仁川機場快線提供往返仁川機場至首爾站服務，分為直達列車及普通列車。直達列車只會停靠仁川機場第一航廈、第二航廈及首爾站，車廂座位寬敞舒適，最快43分鐘就可以抵達首爾市中心！普通列車則為各站停靠，方便前往金浦機場、弘大、孔德站等。

首爾機場快線AREX，最快43分鐘就可以抵達首爾市中心。（官方圖片）

仁川機場交通｜首尾班車班次是幾點？

首爾AREX仁川機場快線直達列車班次約為40分鐘一班，仁川機場第二航廈出發的頭班車為上午5時15分，尾班車則為下午10時40分；首爾站出發頭班車開出時間為上午6時，尾班車於下午10時50分出發。而第一航廈出發的頭班車為上午5時23分，尾班車為下午10時48分。

仁川機場交通｜首爾機場快線有什麼需要注意？

1. 「首爾機場快線」只到達「首爾火車站」，如需到「弘大站」，則需改乘一般列車。

2. 「首爾機場快線」不可直接在站內轉乘首爾地鐵1、4號線。如需轉乘，便要先出站，再從旁邊的藍色刷票口使用單程票或T-money交通卡再入站乘車。



