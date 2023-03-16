香港機場電腦系統故障，部份航班一度需要暫停登機手續，客運大樓多個行段有旅客大排長龍。為免因辦理不及登機手續而影響行程，會乘搭飛機的朋友，宜提早到機場。

香港機場電腦系統故障！部份航班暫停登機手續 旅客大排長龍

香港國際機場今日凌晨進行定期系統測試期間，系統突然出現故障，使多間航行公司未能為乘客發出登記證或寄存行李，多名旅客一度在櫃檯前大排長龍，要苦待系統恢復正常，才可辦妥登機手續。

受影響旅客（HK01 余俊亮 攝）

今次受影響的航空公司大多數是於A至E行段為旅客辦理登機手續的航空公司，常使用該行段的航空公司包括國泰航空、法國航空、加拿大航空、海南航空、全日空等。機管局得悉系統發生故障後，已即時啟動緊急應變機制，通知受影響航空公司改用其他行段為旅客辦理手續。

機場客運大樓人山人海（HK01 余俊亮 攝）

直至今晨10時，多班航班一度延遲起飛時間，讓在長長隊伍中輪候的客人有足夠時間辦理登機手續。機管局表示，系統的問題經現已陸續解決。根據機管局的官方網站，多班早上11時或以後起飛的航班依時起飛，未有受到凌晨的故障影響。

為免因辦理不及登機手續而影響行程，準備於今日乘機的朋友，宜提早到機場。若大家稍後不幸因系統再度出現問題而無法按時登記，大家應向航空公司索取航班延誤證明，以便日後向保險公司索償。