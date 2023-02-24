【機場快綫優惠】隨著世界各地陸續重開邊境，大家終於能夠再次到海外觀光。記者為大家整合了機場快綫各種優惠的資料，減低大家交通費上的支出，留有更多「銀彈」到外國「血拼」！

機場快綫優惠｜5大機場快綫優惠全覽！指定車站入閘/的士轉乘有平

目前，機場快綫正提供以下5種優惠，讓大家以較低的價錢乘搭機場快線列前往機場！

（圖片來源：港鐵）

機場快綫優惠【1】機場快綫港鐵接駁轉乘優惠

由即日起至2023年3月31日，大家轉乘機場快綫前於指定車站入站，即能以55折的價錢轉乘機場快綫往機場。大家若想使用優惠，必須使用同一張八達通於32個指定車站入閘以及以餘額為正數的八達通於機場快綫位於香港站、九龍站或青衣站的閘口入閘。進入機場快綫車站時，大家的八達通會自動享有乘車優惠，毋須前往客務中心辦理領取優惠手續。

32個指定車站如下：

（圖片來源：港鐵）

機場快綫優惠【2】 機場快綫團體票

大家若與朋友一同前往機場，可以考慮購買人均價錢較正價為低的「機場快綫團體票」以減少旅費。團體票可於機場快綫各站（博覽館站例外）的客務中心購買。要注意！團體票只適用於購買當日，大家不要過早購票。

團體票的費用如下：

（圖片來源：港鐵）

機場快綫優惠【3】機場快綫的士轉乘優惠

乘搭的士轉乘機場快綫的朋友都能享有優惠。2023年6月30日前，大家只要經「eTaxi」應用程式預約的士前往香港站、九龍站或青衣站轉乘機場快綫前往機場，便能夠於程式內的優惠頁面以7折優惠價購買機場快綫成人和小童電子單程票。大家在閘口掃描電子票的二維碼，便能進站登車。

（HK01 鍾偉德 攝）

機場快綫優惠【4】KLOOK 香港機場快綫車票

網上平台KLOOK正發售價錢較正價為低的電子機場快綫車票。KLOOK用戶能以分別以優惠價$96、$79及$53購買由香港站、九龍站以及青衣站前往機場的電子車票。相關電子車票可於KLOOK網站即買即用，於限期內掃描電子票的二維碼，便能進站登車，毋須預先選定日子。

（HK01 攝）

機場快綫優惠【5】KKday 香港機場快綫車票優惠

另一網上平台KKday亦正售賣較正價為低的電子機場快綫車票。KKday 用戶能以分別以7折優惠價$96、$88及$57購買由香港站、九龍站以及青衣站前往機場的電子車票。相關電子車票可於KKday網站即買即用，於限期內掃描電子票的二維碼，便能進站登車，毋須預先選定日子。