深圳好去處｜1日遊必去！免費入場24小時開放古鎮　設美食小店

深圳好去處1日遊景點推介！深圳歷經多年發展後，成為人口密集、高樓林立的城市。不過，市內仍然保留了部份歷史建築。在深圳龍崗區，甘坑小鎮逃過時代巨輪的壓跨，從明代一直存留至今。今日，這個客家小鎮已經成為文化景區，具古代嶺南風情的建築與表演節目，吸引觀光客專程到訪。

深圳好去處｜1日遊必去免費入場古色古香古鎮！有美食/影相/小店

甘坑古鎮是深圳一條於明朝建立的客家小鎮。據悉，明末有來自梅州的客家人到訪甘坑後，發現當地景色宜人，決定於當地定居。時至今日，安坑有多幢古建築仍得以保留，當地亦發展成​​文化景區和特色產業區。

進入甘坑古鎮，大家可以感受到強烈的客家氣息。大家可以在有逾百年歷史的狀元府、南香樓，欣賞古代嶺南建築之美。而在史記亭，數以百計的燈籠懸掛在建築上，引來不少人前來欣賞。

特色文化園區裡，亦有著不同演出節目，包括粵劇、古裝舞蹈表演及舞台劇等，將古人的生活呈現於大家的眼前。文化區亦不時舉辦工作坊，讓大家製作傳統工藝品。餐飲方面，鎮上亦有香港不常見的特色食品，包括只售人民幣88元（約港幣102元）的農家土窯雞。

於港鐵落馬洲站下車，並經福田口岸入境中國後，大家可於福田口岸站乘搭深圳地鐵10號綫直達甘坑站並步行至甘坑古鎮，車程僅需要約1小時，期間不用轉搭其他綫路，較為便捷，方便於深圳一日遊的香港旅客。若大家走累了，可以到鎮上的「溫水魚癒」，由魚兒為大家的足部按摩，15分鐘的按摩服務只需要人民幣20元（約港幣25元），不算太貴。

甘坑古鎮24小時開放，不過要注意！部份鎮裡的景點會於傍晚後提早關閉，若不想錯過心儀設施，大家進到鎮後可以預先向工作人員查詢各景點當日的開放時間。

甘坑古鎮

地址：中國廣東省深圳市龍崗區布吉吉華街道甘李路18號

開放時間：24小時

交通：乘搭深圳地鐵10號線，於甘坑站下車，於B出口離走後步行約10分鐘

