深圳住宿｜蜜悦深圳藍白聖島懸崖泡池美宿｜希臘風海灣＋洞穴風

深圳酒店2024推介！今次介紹一間位於深圳南澳區的希臘風酒店，主打每個房間都有不一樣的景觀，部分更設有私人浴池及海景泳池，包早餐及下午茶，而且額外附送20分鐘攝影服務，就算不懂拍照也能擁有打卡靚相！如果想選擇深圳酒店，也可以順道看看這篇深圳新酒店10大推介以及最新的酒店優惠碼，《好食玩飛》的讀者亦不要錯過01讀者專享Trip.com無門檻酒店promo code。（房價更新至截稿前，最終以酒店官網定價為準）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳酒店2024｜純白希臘風海灣酒店！洞穴風泳池打卡睇日落超寫意

深圳蜜悅美宿旗下的酒店主打簡約希臘風情，除了早前爆紅、有「翻版聖托里尼」之稱的度假酒店，最近又有全新酒店開幕，主打純白希臘風，更設有洞穴海景泳池及獨立泳池房型等，可以滿足大家影相打卡的願望！

（圖片來源：深圳蜜悅美宿）

深圳藍白聖島懸崖泡池美宿2023開幕

深圳藍白聖島懸崖泡池美宿在2023年開幕，位於南澳區海濱南路，整體設計同樣主打純白希臘風，藍磚白牆的獨棟建築依山勢錯落分布，加上鄰近海邊，再配合周圍的自然景色，彷如置身愛琴海度假一樣！

（圖片來源：Klook）

這間深圳酒店共分為三個獨棟空間，提供25間客房，主打一房一景，每間客房設計各有特色，而且無論從房間任何角落都可以欣賞到開揚的大自然景色！

+ 1

提到這間深圳酒店最受歡迎的客房，就要數到擁有希臘洞穴風半露天泳池的房型，在池邊可以俯瞰海灣夜景，吸引不少人爭相預訂，務求影到最IG-able的打卡相！

除此之外，這間深圳酒店部分房型更附有私人泳池或室外空間，最適合黃昏時份觀賞日落美景，非常寫意！

酒店有早餐供應，部分套票更包下午茶及晚安糖水一碗，額外贈送20分鐘「攝影美拍服務」，就算不擅長拍照，都可以有靚相打卡兼留念！

這間深圳酒店另設有公共空間、休息區及餐廳，餐廳分為室內外兩個區域，以原木色為主調，營造出溫馨的氛圍。交通方面，由深圳出發到酒店大約需要一小時，建議可以乘搭計程車直接前往。

提提大家，由於酒店提供的房型選擇甚多，網上圖片亦僅供參考，預訂前建議先仔細確認套票詳情，以及參考以往入住客人的評論及意見！

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

地址：深圳市龍崗區南澳街道海濱南路33號D棟

房價：$777起/每晚（園景房）；$891起/每晚（海景房）

預約：Klook｜Trip.com｜永安旅遊｜Agoda

（Trip.com官網截圖）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略