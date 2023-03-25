上海迪士尼樂園度假區開業快將7年，再傳出有設施即將完成翻新！迪士尼幻想工程師於Instagram透露，以經典動畫《反斗奇兵》（中國譯作《玩具總動員》）為背景的玩具總動員酒店，將有房間翻新成具太空站及玩具箱感覺的主題房，更有房間可容納多達5個人，適合一家大細、一班朋友齊齊入住，一同投身動畫裡的世界！

上海迪士尼酒店新房曝光！反斗奇兵主題 在太空站/玩具箱過夜

上海迪士尼樂園度假區裡的玩具總動員酒店於2016年開業，是全球首間以動畫《反斗奇兵》為背景的迪士尼酒店，約有800間客房。在酒店的每個角落，都可以找到《反斗奇兵》裡的電影元素，大家更有機會在大樓裡與胡迪、翠絲等角色碰面。

玩具總動員酒店（圖片來源：上海迪士尼度假區）

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迪士尼幻想工程師於Instagram透露，團隊正與彼斯動畫忙於玩具總動員酒店的翻新工程，更表示工程完成後，酒店將會增設「巴斯光年探索房」（The Buzz Lightyear Exploration Room） 及「玩具箱套房」（Toy Box Suites）讓客人選擇。

從Instagram上的照片可見，「巴斯光年探索房」還原了電影之中，巴斯光年工作的「太空指揮部」。大家在房間可以找到雷達、控制板及太空衣等太空巡邏員常用的工具及服飾。進入房間後，猶如置身外太空之中！

而「玩具箱套房」則將大家「縮小」至玩具的大小。大家置身於玩具箱時，可以看到巨大化的卡牌、積木及遊戲機等玩具所構成的傢俬，充滿玩味。「玩具箱套房」可容納多達5個人，適合一家大細、一班朋友齊齊入住，小朋友可以盡情嬉戲，大人則可以拾回童真。

玩具總動員酒店

地址：中國上海市浦東新區川沙新鎮申迪西路360號

預約方法地址：中國上海市浦東新區川沙新鎮申迪西路360號

預約方法：Trip.com｜Klook｜永安電話：+86-21-3158-0000