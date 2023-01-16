記者親歷迪士尼過山車故障被困20分鐘！由職員拯救　臨走獲得補償

【機動遊戲】臨近新春，本地不少旅遊景點已添置新年裝飾或正舉行賀年活動。適逢主題公園今年新春終於不用再被飭令停業，記者與朋友上週六到訪香港迪士尼樂園，並參與賀歲活動。怎料，在乘搭過山車途中，車輛突然緊急煞停。記者被困一段時間後，由職員拯救並在引導下經緊急通道離開，並在出口得到園方補償。

記者親歷迪士尼過山車故障！被困車內 由職員拯救 臨走獲得補償

香港迪士尼樂園正舉行賀歲活動，四處掛滿賀年裝飾。不過記者與朋友比較偏好刺激的遊樂設施，在離開美國小鎮大街後，便立即前往毗鄰的明日世界，排隊輪候過山車——「星戰極速穿梭」（前身為「飛越太空山」）。

「星戰極速穿梭」是香港迪士尼園內惟一的室內過山車，運行速度頗快，亦會急轉與下墮。此外，該機動遊戲機以《星球大戰》為背景，環境漆黑，予人置身於太空之中的感覺。記者與友人已曾多次乘搭「星戰極速穿梭」，但未料到今次旅程會有前所未有的體驗！

登車後，車輛一如以往沿路軌上斜，在到達頂端後，開始下墮並多次左右轉動。但當車程到達一半時，「星戰極速穿梭」忽然有燈光亮起！大約10秒後，車輛在一條緊急通道旁被煞停。此刻，更多的燈光陸續亮起，將整個「太空」照亮。

過山車煞停在路軌一處，並有部份燈光亮起（是啦差弟弟 攝）

早在第一批燈亮起時，記者已心知不妙，畢竟以往多次乘搭中，都未曾有燈光會中途亮起。然而，記者當時以為過山車會繼續或以較慢速度駛回月台，未有想像到會被困在旅途上。

另外2部在高處被煞停的車輛（是啦差弟弟 攝）

過山車被煞停數秒後，起初很意外、不怎樣來得及反應的記者開始等待救援。可能大家都知道工作人員必然會盡快前來拯救，故都保持安靜，並未有大聲呼救或在受驚後哭泣。在沒有音樂播出下，整個「太空」猶如真正的太空般寧靜。

記者被困於遊戲機中較低的位置（是啦差弟弟 攝）

車輛停頓後約5分鐘，終於聽到廣播。不知是否職員面對「壞機」而很緊張，廣播之語速極其急促，記者與其他乘客聽不到職員在說甚麼。大家甚至猜想廣播內容是否園方所制定、面對故障時所使用的「暗語」，笑稱或許只有其他職員才會聽懂。—會兒後，有預先錄製的廣播播出，提醒大家安坐並等候職員協助。記者得知職員正準備救援後，開始欣賞亮起了燈的「星戰極速穿梭」。

開啟了更多照明的「星戰極速穿梭」」（是啦差弟弟 攝）

記者昔日就讀設計課程，早已看過這部遊戲機在建設期間的圖片，故一早已得悉軌道是白色的。不過，最令記者意外的是，遊戲機的內部空間設施原來架設得如此緊密。此外，軌道的支架上纏著不少束毛髮，記者推斷那些都是多年來過山車高速行駛，乘客中途所掉下、糾纏後日積月累而成的。

路軌支架上有不少毛髮（是啦差弟弟 攝）

大約10分鐘後，記者看到身繫安全帶的工作人員爬到高處，另有在低處的職員表示需先營救被困在較高處的乘客，安撫大家「有需要嘅話，可以撳住電話先」，緩解緊張的氣氛。被困大約15分鐘後，有職員替記者所在的車輛解鎖。在安全欄鬆開後，職員安排乘客下車並站到軌道旁邊的架空緊急通道上。

緊急通道位於路軌旁，連接後勤區域（是啦差弟弟 攝）

當所有人下車後，職員帶領乘客沿緊急通道與後勤區域的通道及樓梯離開。期間，職員笑道：「這些經歷都是額外付費體驗不到的，是個讓人難忘的經歷！」讓大家脫險後以輕鬆的心情準備重新投入奇幻國度。由於不想破壞大家的幻想，記者在進入後勤區域後並未有拍攝。雖然這些區域都是平常遊客不會行經的，但都相當企理、整潔。

（HK01 攝）

穿過後勤區域，記者回到月台並前往出口。在出口附近，有職員派發作為補償的「通行證」，讓被困的遊客在遊戲機修理後免排隊乘搭。數小時後，記者與友人再次乘搭已維修好的「星戰極速穿梭」，但在過行車行駕時亦猶有餘悸，害怕旅程中再次遇上意外。

作為補償的「通行證」（是啦差弟弟 攝）

雖然在過山車被困連同逃生歷時約20分鐘，讓記者錯過了巡遊表演。不過，記者與友人覺得相當值得。正如職員所說，這次經驗是平常沒有、相當難得的。若沒有遇上是次意外，記者可能往後亦沒辦法得悉「太空」裡的真正面目，以及察覺到迪士尼幻想工程師的用心之處。