名古屋新景點！名古屋「LEGOLAND JAPAN」樂高樂園推出春季樂園節目，3月17日公開兩大新園區，分別為將LEGO積木巨大化的「BIG LAND」，以及可以於微縮世界暢遊散步的「MINI LAND」！

名古屋樂高樂園2大限定園區登場！縮小版清水寺/澀谷/名古屋城

是次活動將積木巨大化及縮小化，闖入大人國與小人國，令各位大人小朋友感受非一般玩樂體驗！「BIG LAND」將LEGO積木放大至1米高，讓遊客化身為小矮人！巨型LEGO積木打卡一流，當中最大一塊更有3.6米x1.8米X1米。更有LEGO積木池裡面有130萬塊LEGO積木，不同大小尺寸積木，小朋友可以發揮創意，創作不同東西。

（圖片來源：legoland.jp截圖）

除了巨型LEGO積木，更有放大約500倍的LEGO CITY城市系列展示盒子，大人小朋友可以走到8米×14米×3米巨大盒子拍照景點，擺出搞笑又有趣的姿勢，化身成LEGO小人。

遊玩完大人國，可以走到小人國「MINI LAND」，首次讓遊客置身於由多達1000萬塊積木組成的日本著名景觀世界，「MINI LAND」利用LEGO積木重現縮小比例的日本知名地標，比如京都清水寺、東京澀谷、名古屋城等等，甚至棒球賽事亦還原度十足！

平時雖然可以參觀「MINI LAND」，但今次首度讓遊客可以走進去遊玩，遊客可於「MINI LAND」的Big Man Fun Photo Spot活動中，在指定地點上拍攝有趣照片，感覺猶如成為巨人一樣！

此外，名古屋日本樂高樂園適逢春季，更再現夢幻1:1巨型櫻花樹，巨型櫻花更掛有一個個LEGO組成的和式紅白燈籠，非常浪漫！

（圖片來源：legoland.jp截圖）

「BIG LAND」及「MINI LAND」為春季節目的限時區域，想感受一下化身巨人或小矮人的感覺，就要記得5月7日前到名古屋日本樂高樂園遊玩一番。

現時Klook亦有出售樂高樂園一日門票及套票發售。預訂：請按此

名古屋 日本樂高樂園 LEGOLAND®️ Japan

地點：愛知縣名古屋市港區金城埠頭2丁目2番地1

開放時間：週一至週五 10:00-16:00 / 週六及週日 10:00-17:00

春季限定園區開放日期：2023年3月17日至5月7日

