立山黑部開山2026｜4.15開山！漫步20米高巨大雪壁超震撼！附交通

撰文：古瓅果 蘇翰林
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立山黑部開山2026｜立山黑部一日遊｜踏入4月，除了去日本賞櫻之外，位於北陸立山黑部的巨型雪壁同樣值得大家造訪！立山黑部將於2026年4月15日開山，想趁機會感受雪山震撼以及親眼欣賞大雪牆「雪の大谷」，就要把握4月至6月的最佳時機，否則錯過了又要再等一年！有興趣的朋友記得預早計劃行程啦！

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立山黑部開山2026｜立山黑部4.15正式開山！

立山黑部官方宣布將於4月15日至11月30日開山，海外旅客又可以再次親眼觀賞壯觀的大雪牆！立山黑部是立山跟黑部湖兩個地方連結起來的簡稱，又有「日本阿爾卑斯山」之稱，高約3,000米的群山連結富山縣與長野縣之間高地，沿途有目不暇給的豐富自然景觀，吸引世界各地的遊客前來登山朝聖。

立山黑部宣布將於4月15日至11月30日開山。（資料圖片）

立山黑部開山2026｜登山路線約6至8小時

開山期間，將會開放立山黑部登山路線Alpen route（阿爾卑斯山脈路線），路線由富山縣立山站至長野縣扇澤站，橫跨天然山嶽，高達2,500公尺，完成全程約要6至8小時，同時需要使用多種交通工具，包括電車、巴士、空中纜車等。

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立山黑部登山路線全程約要6至8小時。（立山黑部官網）

立山黑部開山2026｜立山黑部雪之大谷　橫越逾20米巨大雪壁超壯觀

除了阿爾卑斯山脈路線，另一項著名活動「雪の大谷」，亦會於4月15日至6月25日舉行，大家可藉此近距離接觸巨型雪壁，十分震撼！

「雪の大谷」位於室堂站，由於立山黑部冬季會被冰雪覆蓋，氣溫不宜觀光，因此每年約12月至4月期間都會封山，直至春季才開山。日本鐵道會利用巨型鏟雪車，在厚厚的積雪中闢出一條車道，形成人工塑造而成的雪壁，猶如摩西分紅海般聳立在道路兩側，景色非常壯麗！

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日本鐵道會利用巨型鏟雪車，在厚厚的積雪中闢出一條車道，形成人工塑造而成的雪壁。（立山黒部アルペンルート官方Facebook）

旅客可以漫步在高達20米的巨大雪牆之中，更有機會可以親身觸摸雪壁，充分感受大自然的神奇魅力。愈接近夏季，大雪會隨之融化，震撼的景色會隨氣溫上升而逐漸消失，因此這是立山黑部季節限定的絕景，如果錯過了就要再等一年！

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旅客可以漫步在高達20米的巨大雪牆之中，更有機會可以親身觸摸雪壁。（立山黒部アルペンルート官方Facebook）

東京→立山站：從JR東京站乘坐至JR富山站下車，轉乘電鐵至立山站。
大阪→立山站：從JR大阪站乘坐至JR金澤站，然後在JR金澤站轉乘JR富山站下車，轉乘電鐵至立山站。
名古屋→立山站：從JR名古屋站乘坐至JR富山站下車，轉乘電鐵至立山站。

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立山黑部開山2026｜如何前往大雪谷（室堂站）

如有計劃前往立山黑部觀賞巨大雪牆，就要先決定由富山縣立山站入口抑或長野縣扇澤站入口出發，中途會經過部分立山黑部著名景點，如黑部湖、黑部水庫、美女平等。

黑部水庫同樣擁有壯觀景色。（立山黒部アルペンルート官方Facebook）

富山縣出發：乘坐富山鐵路由富山站至立山站，再轉搭立山纜車（立山ケーブルカー）到達美女平，之後乘搭高原巴士（立山高原バス）即可到達。

長野縣出發：從長野站乘搭巴士至扇澤站，再轉乘關電隧道電動巴士（関電トンネル電気バス）至黑部水壩，然後步行至黑部湖乘坐立山空中纜車（立山ケーブルカー），再往黑部平，登上空中纜車至大觀峰，沿途眺望雪山美景，最後乘搭立山隧道巴士（関電トンネルトロリーバス）即可到達。

如果沒有太多時間計劃交通和行程安排，有旅遊平台推出由大阪出發的巴士兩天遊或三天遊，還可以遊覽週邊景點，例如白川鄉、飛驒高山、立山黑部大雪壁等，包交通及住宿，輕鬆起行！由於立山黑部開山後，每日設有入山人數限制，建議要提早預約！

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立山黑部開山2026｜名古屋酒店推介

由名古屋出發到立山黑部，比起由東京出發時間快約1小時，因此不少前往名古屋的旅客，都會將立山黑部安排在行程內。如果不打算在立山黑部住酒店，以下3個名古屋酒店推介給大家！

名古屋酒店16間推介｜1分鐘到車站+購物區／免費溫泉／人均$141起

名古屋酒店推介【1】犬山有樂苑花園英迪格酒店（Hotel Indigo Inuyama Urakuen Garden）

犬山有樂苑花園英迪格酒店（Hotel Indigo Inuyama Urakuen Garden）坐落在犬山城邊，距離名古屋搭乘名鐵電車只需大約30分鐘車程，地理位置尚算方便。酒店於2022年開幕，提供156間房，均設有露台、沙發、浴缸或淋浴間等。酒店附設溫泉、桑拿、健身室、公共浴池等設施，並提供免費停車場。

犬山有樂苑花園英迪格酒店（Hotel Indigo Inuyama Urakuen Garden）
房價：人均HK$491起（標準間）
地址：愛知縣犬山市犬山北古券103−1
交通：犬山遊園站步行12分鐘
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名古屋酒店推介【2】天然温泉名古屋皇冠酒店（Nagoya Crown Hotel）

天然温泉名古屋皇冠酒店（Nagoya Crown Hotel）坐落在中區，鄰近名古屋市美術館、白川公園、伏見地下街、大須觀音等景點。酒店擁有444間房，房間設計簡約但設備齊全，配備暖氣及浴缸。酒店亦設有公共浴池、溫泉、洗衣間等設施及服務。

天然温泉名古屋皇冠酒店（Nagoya Crown Hotel）
房價：人均HK$163起（經濟單人房）
地址：名古屋市中區榮1-8-33
交通：伏見站步行10分鐘
天然温泉名古屋皇冠酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

名古屋酒店推介【3】名古屋The Strings酒店（The Strings Hotel Nagoya）

名古屋The Strings酒店（The Strings Hotel Nagoya）位於名古屋中心，距離名古屋站僅需步行11分鐘，交通非常方便，不想走路的話也有接駁車可以前往車站。鄰近亦有購物商場及地下街，更有許多便利店及餐廳，吃喝玩樂一應俱全！酒店附設了哥德式建築白色大教堂，有如置身歐洲，特別之餘打卡更是一流！酒店提供客房及套房房型，部分房間亦可看到大教堂景觀，客房設計簡約舒適，浴室設有浴缸及智能坐廁，床頭部分亦有提供插座，CP值相當高！

名古屋The Strings酒店（The Strings Hotel Nagoya）
房價：人均HKD$342起（智能雙床房）
地址：愛知縣名古屋市中村區平池町4-60-7
交通：名古屋站步行11分鐘
名古屋The Strings酒店預訂優惠：AgodaTrip.comBooking.com

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