港鐵半價乘車優惠日！港鐵宣布將於4月及5月份推出4日半價乘車感謝日，除機場快線、乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，以八達通或車票二維碼支付車資，均可有半價車票優惠，即睇港鐵半價乘車優惠日詳情！

港鐵推出4日半價乘車優惠！港鐵/輕鐵/巴士都有 附港九新界好去處

港鐵與政府公布最新票價機制調整方案，除了將單一延誤需要繳付的罰款金額至2,500萬，同時推出「服務表現回贈」，將於指定星期六日提供半價車票優惠。

港鐵表示，已經選定4月及5月合共4個指定日子推出半價乘車優惠，分別是4月8日、4月9日、5月13日及5月14日，當日除乘搭機場快線、以八達通或車票二維碼支付港鐵、輕鐵及港鐵巴士車資，均可有半價車票優惠，使用「樂悠卡」及兩元乘車優惠都適用！

港鐵推出4日半價乘車優惠。（資料圖片）

趁著搭港鐵有半價，不妨乘車到香港各區探索截然不同的風景，例如市區都有不少交通方便的行山路線，而港島區有不少復古建築及歷史古蹟，亦有近年新興好去處，如西灣泳棚、維園踩艇仔等，即按下面各個連結，了解多個香港好去處的詳情！

【1】市區行山11大路線攻略

11條市區行山路線，包括嘉頓山、格仔山、魔鬼山、紅香爐峰、小夏威夷徑等，全部都鄰近市區，新手都可以輕易行，而且全部交通方便，最快15分鐘就回到市區，即看11大香港市區行山路線行程、交通詳情！

市區行山11大路線詳情：

【2】尖沙咀好去處13大推介

平時去尖沙咀，總是離不開行街食飯？原來尖沙咀鬧市隱藏著不少值得一訪的打卡位，本文將推介13個尖沙咀好去處，其中包括猶如歐洲小鎮的英倫風紅磚高塔、純白復古建築、百年古蹟等，還有很多尖沙咀美食，下次放假一於去尖沙咀一日遊！

尖沙咀好去處 詳情：

【3】元朗好去處10大推介

元朗好去處10大推介！元朗作為大西北重要一員，地廣人多，遊玩景點可謂數之不盡。本文將推介10個元朗好去處，其中包括猶如童話小鎮的姆明公園打卡、本地農莊觀賞向日葵、餵草泥馬等，更可以野餐、露營及看日落。

元朗好去處 詳情：

【4】本地15大農莊推介

假期想親近大自然，大埔、元朗等地區有不少農莊值得一去，農莊好玩設施包括有70米巨型滑草場、遊樂園、觀星露營等，又可以體驗親餵小動物、自摘葡萄及士多啤梨等，大小朋友都可以盡興。本文介紹本地15大農莊推介，當中更有多個可以免費入場！

本地15大農莊推介 詳情：