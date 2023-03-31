日本關西機場快線HARUKA車票買一送一！去日本關西旅行必搭關西機場快線HARUKA，直達新大阪、天王寺、京都等地區最快只需35分鐘，最近有旅遊平台推出HARUKA車票優惠，輸入指定優惠碼即可享買一送一，即睇詳情！

關西機場快線HARUKA車票買一送一！直達大阪梅田/京都最快35分鐘

旅遊平台Klook推出關西機場快線HARUKA車票買一送一優惠！由4月1日起，於Klook官方網站預訂關西機場快線HARUKA單程車票，搭配指定購物或餐廳方案包括「Eki Marché Osaka」、「LUCUA osaka」或「大阪車站城餐廳」，輸入優惠碼「UMEKITAHK」，即可享有買一送一優惠！

JR特急HARUKA由3月起可以直達大阪梅田。（圖片來源：JR西日本）

JR西日本營運的特急HARUKA連接關西機場至天王寺、新大阪及京都等地。由2023年3月18日起，JR特急HARUKA新增停靠「北梅田站（大阪站）」，由關西機場前往大阪梅田，車程時間將會由71分鐘縮減至47分鐘，每日往返班次多達60班，每隔約30分鐘就有一班車，大大節省由機場前往市區的時間！

關西機場到大阪的交通方式主要包括南海電鐵、JR特急HARUKA等。（資料圖片/陳俊堯 攝）

Klook關西機場快線HARUKA車票優惠 詳情

限時優惠開賣日期：4月1日00:00起至售完即止

適用日期：憑證由預訂確認日期起計有效90日

預訂連結：請按此