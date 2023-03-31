越南機票優惠｜超抵$0機票！香港飛胡志明市、峴港來回連稅$874起

越南機票優惠！ 越捷航空突發$0越南機票優惠！越捷航空將於4月下旬恢復部分香港直飛航班，今次更推出新一輪機票優惠，由香港直飛胡志明市及峴港，單程$0起，來回連稅$1,000內有找！（價錢按匯率計算，票價金額或有浮動）

越南機票優惠｜超抵$0機票！香港直飛胡志明市、峴港來回連稅$874起

越捷航空推出$0平機票優惠，由即日起至4月4日，越捷航空官網預訂香港至胡志明市或峴港航班，單程最平$0，來回連稅最平約$874（111.36美元）起！但要留意，航班僅包括一件7kg手提行李及1個小型手提袋，來回20公斤寄艙行李再加$300左右！

（圖片來源：越捷航空）

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根據記者今日（31日）在官網實測，由香港出發去胡志明市，2023年10月14日出發、10月19日回程，單程（未連稅）$0起，來回連稅最平約$874（111.36美元）起。航班時間為晚上7時50分，收工之後可以即刻出發！

（圖片來源：越捷航空）

若以飛峴港為例，2023年9月10日出發單程（未連稅）同樣都是$0，來回連稅最平約$879（112美元）起。航班時間為晚上6時20分至9時10分。

（圖片來源：越捷航空）

不過，大家購買時記得留意，上述單程（未連稅）機票價格不包括寄艙行李，若來回加配20kg寄艙行李約$300起（每程約$150起），但價格亦算是相當抵玩！

（圖片來源：越捷航空）

越捷航空將於4月27日及4月28日，分別恢復營運香港直飛富國島及峴港航線

越捷航空 航班時間 詳情

香港直飛胡志明市 航班時間

去程：VJ877 19:50 - 21:30

回程：VJ876 15:10 - 18:50



香港直飛峴港 航班時間

去程：VJ873 18:20 - 19:10（星期一、三、五、日）

回程：VJ876/VJ872 14:35-17:20（星期一、三、五、日）



越捷航空 越南機票優惠

預訂日期：即日起至2023年4月4日

旅行日期：2023年9月6日至10月28日

預訂地點：越捷航空官網

