AirAsia航班復飛4航班！單程連稅$728起 　曼谷/布吉/清邁潑水節

AirAsia亞洲航空復飛4條港澳航線，其中包括復飛香港直航曼谷、布吉和清邁航班，並將推出平機票優惠，單程連稅$728起！有興趣的朋友記得去官網入手。

AirAsia復飛4個航點！單程連稅$728起 曼谷/布吉/清邁玩潑水節

泰國4月將迎來一年一度的潑水節，不少人或有遊泰計劃，各航空公司陸續推出泰國機票優惠！當中泰國政府旅遊與AirAsia（亞洲航空）最新宣布，將復飛香港直航曼谷、布吉和清邁航班！

（Unsplash@troyscanon）

其中包括香港直飛曼谷（廊登）每日2班、香港直飛青邁每日1班、香港直飛布吉每日1 班，以及澳門直飛曼谷 （廊曼）每日2 班。泰國亞航推出限時優惠，香港直飛泰國（曼谷、清選及布吉）單稅連稅票價$728起，澳門直飛曼谷航班單程連稅$838起。

(unsplash@Mos Sukjaroenkraisri)

顧客可於2023年3月29日至4月9日開始預訂有關機票。活動期間，大家可以通過airasia Super App預訂2023年4月10日至10月28日出發的旅行，更多詳情請至官網查詢！

AirAsia 亞洲航空 機票優惠詳情

復飛航班：



【1】香港直飛曼谷（廊登）每日2班

【2】香港直飛青邁每日1班

【3】香港直飛布吉每日1 班

【4】澳門直飛曼谷 （廊曼）每日2 班。



預訂日期：2023年3月29日至4月9日

出發日期：2023年4月10日至10月28日

*更多詳情請至官網查詢。

