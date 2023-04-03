台北機票優惠！香港航空今日除了推出大阪機票優惠，還有台北平機票優惠！由即日起於香港航空官網預訂，香港至台北來回連稅每位最平$1,467起，連7公斤手提行李，可以早機去晚機返，記得留意預訂詳情！買好機票記得申請入台證及了解台北新酒店推介！

香港航空台北機票優惠！來回連稅$1,467起 早機去晚機返時間超靚

香港航空台北機票優惠！由即日起於香港航空官網預訂，香港至台北來回連稅$1,467起，以上價錢包一件7公斤手提行李，連20公斤寄艙行李則需要加$160，來回連稅$1,627起！

（Unsplash/Andy Wang）

適逢台灣開放港澳入境自由行，經記者今日（3日）實測，4月25日至29日往返香港至台北，每位$1,467起，連7公斤手提行李，以近日香港飛台北的機票價錢來說算相當不錯！

香港航空台北航班時間方面，部份日子可以選擇早機去、晚機返，以上述行程為例，去程HX252上午9時20分起飛、回程航班HX283則為下午9時20分出發，可以玩盡整個旅程！

（圖片來源：香港航空官網截圖）

香港航空台北航班時間：

去程：HX252 09:40-11:30、HX282 18:30-20:20

回程：HX253 12:30-14:10、HX283 21:20-23:15



機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

香港航空台北機票優惠

價錢：$1,467起

預訂日期：即日起至2023年4月30日

機票有效日期：2-7日

預訂網址：https://www.hongkongairlines.com

