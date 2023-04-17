富士山交通2023！富士山每年吸引不少遊客慕名前往，最近連接河口湖站至富士山五合目的收費公路「富士斯巴魯線」已經全面開通，遊客可以搭巴士或者自行駕車，由河口湖站直達富士山五合目，沿路風景優美，車程約40至50分鐘，抵達後更可以近距離欣賞富士山，即睇詳情！

富士山交通｜富士斯巴魯線公路開通！河口湖直達五合目最快40分鐘

「富士斯巴魯線（富士スバルライン）」是連接河口湖站至富士山吉田口的收費公路，全長大約30公里，大約40至50分鐘，就可以抵達富士山五合目。

富士山五合目是富士山登山路線「吉田路線」的起點入口，有不少人都會在此開始攀登富士山之旅；而不擅長登山的遊客，亦可以在五合目觀景台，以最近距離欣賞富士山的美景，甚至有機會看到神秘美麗的雲海。

（圖片來源：富士市吉田市觀光網站）

「富士斯巴魯線」在每年3月及11月有機會因季節交替而結冰或積雪，因此有部分時間或需要封路。而今年的除雪工作完成後，「富士斯巴魯線」已於4月11日全面通車，開放時間為上午9時至下午5時。如自行駕駛私家車前往，需要繳付道路通行費來回2,100日圓（約港幣$123）。

（圖片來源：富士スバルライン）

除了駕駛私家車或乘搭計程車，大家亦可以前往富士山站或河口湖站，搭乘前往富士山五合目的富士急巴士。

（圖片來源：富士急バス）

由2023年4月15日起，每日有4組富士急行巴士來回富士山車站、河口湖車站至富士山SUBARU LINE五合目（富士スバルライン五合目），每位成人車費單程1,570日圓（約港幣$92）、來回2,300日圓（約港幣$135），車票可於巴士站即場購買。

參考時間表：