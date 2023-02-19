河口湖景點6大推介！富士山可謂是日本最具有地標性的景點，光看明信片已經可以隔空感受到其壯觀景象！而距離富士山附近的山梨縣河口湖，正位於富士山腳下，因此成為富士山周邊知名的觀光地之一！記者今次親自來到富士山腳下，為大家介紹6個河口湖周邊必去景點，從各個角度不同地點欣賞雄偉的富士山景色。至於如果想在河口湖留一晚的話，可以到旅遊平台先看看酒店價錢，例如Agoda、Klook、Trip.com等。

河口湖景點｜記者直擊河口湖6大必去景點！附打卡貼士+手信推介

李雨青攝

河口湖景點【1】新倉山淺間公園（五重塔）

第一個必去河口湖景點一定是新倉山淺間公園，位於新倉山的中部，在走上展望台的途中都有很多拍照位，登上第一展望台便可以五重塔、富士山一併盡收眼底！春季之際，更有一大片櫻花盛開形成櫻花大道，遠看就像富士山被櫻花托起來，11月時更會有紅葉襯托，是揚名世界欣賞富士山的絕世景點之一！

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河口湖景點【1】新倉山淺間公園（五重塔）

地點：山梨縣富士吉田市新倉3353-1

交通：由東京乘搭往河口湖方向的富士急行線「下吉田站」下車，沿路會有指示牌，跟著指示步行 10 分鐘

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河口湖景點【2】西湖療癒之鄉根場（河口湖合掌村）

位於山梨縣南部的西湖療癒之鄉根場，是河口湖五湖中必去觀光景點之一！曾是合掌造村落的療癒之鄉根場，於1966年遭颱風侵襲，導致整個村落全毀。後來以町村合併為由決定重建此地，恢復原先樸素民風樣貌，以供遊客參觀。村落顯示作為展覽用途，包括不定期舉辦的陶藝與藍染展等，而且有傳統日式和風住宅以供參觀拍照。

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河口湖景點【2】西湖療癒之鄉根場 詳情

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町西湖根場2710

營業時間：09:00-17:00 （3月至11月）；09:30-16:30（12月-2月）

票價：大人350日圓；國中生、小學生150日圓

交通：在富士急行線「河口湖站」下車，轉乘西湖及青木原周遊巴士，在「西湖療癒之鄉根場」下車

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河口湖景點【3】大石公園

位於河口湖北岸大石區的大石公園，堪稱是四季皆美的賞花景點之一！於河口湖自然生活中心的大石公園，全長350米，可欣賞到一年四季90多種花卉。春夏有海石竹、山見桂、櫻花、洋丁香、聖誕玫瑰、薰衣草、百合、風鈴草等；秋冬有秋芍藥、波斯菊、紅葉、石楠花等，可以一併將河口湖湖景、富士山、以及花卉一併盡收眼底，十分壯觀！

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河口湖景點【3】大石公園 詳情

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町大石2585

營業時間：09:00-18:00 （4月至10月）；09:00-17:30（11月-3月）

票價：免費入場

交通：在富士急行線「河口湖站」下車，轉乘河口湖周遊巴士，於「河口湖自然生活館」下車

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河口湖景點【4】河口湖自然生活館

而就在大石公園旁邊的河口湖自然生活館，是可以慢慢坐下喝杯咖啡，望著富士山吃雪糕的地方！河口湖自然生活館位於河口湖的西方，館內有超多與富士山相關的伴手禮，包括有蛋糕仔、餅乾、吊飾、衣服、日常用品等，想買手信的朋友一定要到此掃貨！

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而記者今次到訪正值士多啤梨豐收的季節，自然生活館相連著的「Oishi Park Cafe」不僅有即買即食的野生士多啤梨，還有超多口味的雪糕可供大家購買！記者今次就試食了巨峰提子味雪糕，一邊沿著河口湖漫步，邊品嚐著雪糕遠眺富士山，絕對是旅途不容錯過的行程之一！

河口湖景點【4】河口湖自然生活館 詳情

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町大石2585

營業時間：10:30-17:00

票價：費用全免

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河口湖景點【5】下吉田商店街

而另一個不能錯過的富士山景點，就是位於在富士山山腳下的山梨縣「富士吉田市」！下吉田雖然不是旅遊景點，而且商店街的商鋪幾乎都已不再開門營業，但因為商店街兩旁的燈柱，再加上電線桿的襯托，讓背後的富士山顯得更加近在咫尺。

但值得留意的是，慕名而來的遊客越來越多，對當地居民造成影響，而且來往的車輛甚多，在路中心拍照屬於危險的行為。所以當地政府安排了保安維持秩序，大家前往現場拍照記得聽從保安呼籲及指示。

河口湖景點【5】下吉田商店街

地址：〒403-0004 山梨県富士吉田市下吉田１２

交通：富士急行線「下吉田站」下車，步行約10分鐘



河口湖景點【6】河口湖音樂盒之森美術館

位於河口湖西北方向的河口湖音樂盒之森美術館，是一個充滿歐洲風的獨棟音樂建築物。除了有世界最大音樂盒演廳，還展示了眾多美術品畫作。館內的玫瑰園區，每逢到6月都會有大量玫瑰盛開，種植多達720品種、1500株的玫瑰，相當壯觀！平日會舉行震撼的音樂表演，亦會有沙畫表演和DIY音樂盒課程，對音樂有興趣的朋友不能錯過！

河口湖景點【6】河口湖音樂盒之森美術館

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町河口3077-20

營業時間：09:00-17:00 （星期二、三休館）

票價：成人1,800日圓；高中生1,300日圓，小學生1,000日圓

交通：在富士急行線「河口湖站」下車，轉乘河口湖周遊巴士，於音樂之森美術館站（オルゴール美術館）下車

