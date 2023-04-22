法國巴黎總給人一種神秘、時尚和浪漫的感覺，巴黎艾菲爾鐵塔、凡爾賽宮、凱旋門等可說是巴黎必去景點，但更具有法國巴黎氣氛的，反而都不是這些景點。有位移居法國的香港Youtuber篩選了5個神秘高質的小眾景點，包括博物館、光之工坊等，讓大家了解巴黎不為人知的另一面。

巴黎小眾景點｜5大神秘地道景點推介 法式貴族花園+爵士音樂酒吧

很多遊客去過法國巴黎後，都評價說並沒有印象中如此浪漫高貴，那是因為旅遊觀光景點只是巴黎最表面的面紗，想要真正深度遊巴黎，不妨參考一下這位移居法國港人Maddi的推介，看看她有沒有和你印象中的巴黎更加接近一點。

圖片來源：YT@On Se Voit à Stutzheim 授權使用

巴黎小眾景點【1】：阿貝爾卡恩博物館

阿貝爾卡是一位法國銀行家，自1908年起開始世界環球旅遊，他用相機記錄下很多當時無法紀錄的人事物，距今已有100多年歷史。而博物館外的花園更融合了阿貝爾卡最喜愛的世界各地元素，包括有日式園林、英式鳥籠建築和法式玫瑰花園。

阿貝爾卡恩博物館 詳情

地點：地鐵站10號線 出口Boulogne pont De Saint Cloud（步行三分鐘）

營業時間：11am-6pm（10月至3月）

11am-7pm（4月至9月）（逢星期一閉館）

票價：€8（26歲以下免費）



巴黎小眾景點【2】：巴黎光之工坊 L'atelier Des Lumières

巴黎光之工坊於2018年建成，更於美劇「艾米莉在巴黎」播出後大獲網民稱讚，可謂是世界第一個沈浸式體驗的光影博物館。很多巴黎人沒事做邊會入場，躺在地上仰望展覽，感受視覺和視覺帶來的衝擊和享受。

巴黎光之工坊（L'atelier Des Lumières）詳情

地點：38 Rue Saint-Maur, 75011 Paris

營業時間：10am-6pm（星期一至四）；10am-7pm（星期五至日）

*個別展區開放時間或有不同

票價：€16起



巴黎小眾景點【3】：醉心奧特植物園 Jardin Des Serres D'auteuil

醉心奧特植物園位於巴黎16區，興建於1898年。由一個鳥籠城堡狀的小溫室以及左右兩邊16個小溫室組建而成，而每一個小溫室都有獨特的主題，再加上周圍佈滿不同品種的綠色植物，Maddi形容就像是漫步在16世紀的貴族花園一般，而且4月更會有櫻花盛開，飛上適合打卡！

Maddi還提醒大家，此植物園和景點一提及的「阿貝爾卡恩博物館」只有10分鐘車程，如有興趣的朋友可以一併參觀！

醉心奧特植物園（Jardin Des Serres D'auteuil）詳情

地點：3 Av.de la Prete d'Auteuil, 75016 Paris

營業時間：8am-8pm （星期一至五）；9am-8pm（星期六日）

票價：免費



巴黎小眾景點【4】：巴黎自然歷史博物館 Musée d'Histoire Naturelle

喜歡自然生態的朋友留意！這個自然歷史博物館內有7000多件古生物、外太空隕石等。而最受歡迎的是「大演大博物廊」，是一個關於人類進化史的展覽，亦有大量海洋生物以及沙漠生物的一比一標本，相當壯觀！

巴黎自然歷史博物館（Musée d'Histoire Naturelle）詳情

地點：57 RueCuvier, &5005 Paris

營業時間：10am-8pm（星期一至日）（逢星期一閉閉館）

票價：€10



巴黎小眾景點【5】：玉樹小地庫

Maddi形容道一個完美的巴黎法式旅行，是絕對少不了晚上去巴黎酒吧喝一杯的。Maddi 用以結尾的景點則是位於巴黎五區的「Caveau de la Huchette」，是一間可以跳舞欣賞現場音樂的地下酒吧。

這一間位於巴黎夜生活最繁華拉丁區的地下室酒吧，於16世紀建成，以前曾是法國大革命時期，用來秘密談判的基地；也曾是利用斷頭台處決犯人的場所；更曾被玫瑰十字和共濟會等組織使用過，相當神秘！直到1949年才改建成為爵士音樂酒吧，還成為了音樂電影「Lalaland」的拍攝取景地之一，大有來頭！

玉樹小地庫 Caveau de la Huchette 詳情

地點：5 Rue de la Huchette, 75005 Paris, France

營業時間：9pm-2:30am （星期一至四、日）；9pm-4am（星期五六）

票價：€13（星期一至四、日）；€15（星期五六）；€10（25歲以下）

