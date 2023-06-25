德國柏林酒店｜市中心交通方便好評住宿推薦　盡在火車地鐵站周邊

柏林是德國的首都，同時也是德國最大的城市，豐富的歷史與藝術文化，是許多人去德國旅遊的首選，眾多著名的景點當然需要多待幾天，不知道柏林住宿怎麼挑？



小編就來介紹幾間好評柏林住宿，方便的地理位置，距離火車站和地鐵站都不會太遠，讓你不論是要在附近景點玩或是搭車去較遠的地方，都不會太麻煩。👇👇👇

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阿曼諾中央大酒店 Hotel AMANO Grand Central

阿曼諾中央大酒店距離中央火車站只有5分鐘的路程，裝潢設計以現代簡約風格為主。酒店設備齊全，頂樓設有Sky Bar高空酒吧，其它設施包含無障礙設施、免費 Wi-Fi、餐館、花園及健身房等應有盡有。而阿曼諾中央大酒店共有6種房型，全都以雙人房型為主，房內空間寬敞舒適，部分房型則是設有專屬的大浴缸，可以說是間CP值相當高的住宿選擇。

訂房網評價︰8.8/10 (agoda)

交通︰Berlin Hbf火車站，步行約5分鐘

附近景點︰勃蘭登堡門、德國國會大廈



馬戲團酒店 – 柏林 The Circus Hotel

馬戲團酒店 – 柏林位於Rosenthaler Platz地鐵站旁邊，接近市中心景點，地鐵搭乘兩站就能抵達亞歷山大廣場。酒店一樓是餐館酒吧，客房風格以溫馨繽紛為設計主題，房型除了基本的雙人與四人房外，還有友善個人的單人房，就算獨自旅行也超方便！若想在附近逛逛，酒店也有提供租借單車的服務，不想走太多路，就騎單車認識這座城市吧！

訂房網評價︰9.1/10 (agoda)

交通︰Rosenthaler Platz地鐵站，步行約1分鐘

附近景點︰佩加蒙博物館、柏林圍牆



柏林蒂爾加滕梅寧閣酒店 Meininger Hotel Berlin Tiergarten

距離地鐵站只要3分鐘路程的柏林蒂爾加滕梅寧閣酒店，是間隱身於商城內的商業酒店。房型的部分，提供單人房、雙人房與共用房間，大家可以依照自己的需求選擇適合的房型。酒店二樓屬於公共區域，有酒吧、櫃檯、廚房、投幣洗衣機、自動販賣機、遊戲區及用餐區，廚房的部分則是有提供微波爐、熱水壺、冰箱、鍋具及調味料，齊全的設備就算是背包客也完全不用擔心～

訂房網評價︰8.2/10 (agoda)

交通︰Turmstraße地鐵站，步行約3分鐘

附近景點︰德國國會大廈、勃蘭登堡門



38 酒店 – 柏林 Hotel 38

柏林38酒店位於市中心，周遭緊鄰著佩加蒙博物館和柏林圍牆，地理位置非常便利。酒店整體風格以溫馨簡約為主軸，客房主要提供雙人房及單人房，每間房間皆有不同的色彩主題，部分房型設有專屬的露天陽台，可以在露台拍照看風景多棒！酒店有提供免費的自助式早餐，起床不用擔心去哪吃早餐，是不是超級貼心～

訂房網評價︰8.5/10 (agoda)

交通︰Oranienburger Tor地鐵站，步行約1分鐘

附近景點︰佩加蒙博物館、柏林圍牆



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阿瑪諾之家公寓 AMANO HOME Apartments

阿瑪諾之家公寓位於Rosa-Luxemburg-Platz地鐵站旁邊，距離佩加蒙博物館及柏林大教堂都不遠。公寓有別於一般酒店，提供的空間更像是住家環境，房間內就有輕便的廚房可以料理，超級方便。而阿瑪諾之家公寓共有三種房型公寓，分別為M公寓、L公寓及XL公寓，若是入住XL公寓還能享有專屬的頂樓露天陽台可以俯瞰柏林市景，真的超級chill～

訂房網評價︰8.8/10 (agoda)

交通︰Rosa-Luxemburg-Platz地鐵站，步行約2分鐘

附近景點︰佩加蒙博物館、柏林大教堂



柏林中央車站阿迪納公寓酒店 Adina Apartment Hotel Berlin Mitte

柏林中央車站阿迪納公寓酒店對面就是知名的柏林自然博物館，距離中央火車站只有幾分鐘的路程。公寓內設備齊全，娛樂設施有健身房、桑拿三溫暖、室內游泳池、餐廳以及酒吧。房型共有5種，且全都設有專屬的簡易廚房，房間風格現代簡約，分別以雙人房、四人房與六人房做區分，其中六人房的房型則是有獨立的戶外陽台，感覺超級讚！寬敞又明亮的空間，在這邊舒服的休息補眠絕對沒問題～

訂房網評價︰8.8/10 (agoda)

交通︰Naturkundemuseum地鐵站，步行約6分鐘

附近景點︰柏林圍牆、德國國會大廈



柏林豪普巴登霍夫城際酒店 IntercityHotel Berlin Hauptbahnhof

柏林豪普巴登霍夫城際酒店位在中央火車站旁，地理位置超好，不管是要前往德國國會大廈還是勃蘭登堡門，都能輕鬆抵達。酒店主打經濟商務，提供的房型皆以雙人房為主，設有無障礙空間、餐館以及酒吧，若是加購早餐方案，還能享有超豐盛的自助式餐點，推薦給自由行的朋友們～

訂房網評價︰8.6/10 (agoda)

交通︰Berlin Hbf火車站，步行約3分鐘

附近景點︰德國國會大廈、勃蘭登堡門



NH精選柏林米特弗里德里希酒店 NH Collection Berlin Mitte Friedrichstrasse

NH精選柏林米特弗里德里希酒店位於柏林腓特烈大街車站旁，步行即可抵達佩加蒙博物館、勃蘭登堡門等知名景點。酒店房型為現代簡約風，提供單人房、雙人房、三人房及家庭房。公共設施方面豐富多元，有健身房、室內外泳池、spa三溫暖、遊戲室及餐館酒吧，若是半夜肚子餓，酒店也有提供24小時送餐服務，在尋找柏林住宿的朋友，不要錯過～

訂房網評價︰8.8/10 (agoda)

交通︰Bahnhof Berlin Friedrichstraße地鐵站，步行約2分鐘

附近景點︰佩加蒙博物館、勃蘭登堡門



這次小編一共介紹了8間柏林住宿，絕佳的地理位置都只要步行即可抵達地鐵站，不僅能省去麻煩的交通時間，還能住得舒服睡得安穩，現在就趕緊收拾行李，來趟屬於你們的柏林之旅吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【柏林住宿推薦】交通方便！8間好評柏林住宿一次看】