澳門米芝蓮必比登推介名單出爐！《香港澳門米芝蓮指南2023》公布必比登推介名單，今年澳門米芝蓮必比登推介餐廳有7間，傳統手工粵菜陳勝記、馳名水蟹粥名店六記粥麵等繼續上榜，即睇米芝蓮2023澳門必比登推介名單！

澳門米芝蓮必比登推介2023！地道葡菜/水蟹粥上榜 $400以內食到

相比起《米芝蓮指南》重點介紹奢華美饌，入選必比登推介名單的餐廳「CP值」較高，價錢大多較實惠大眾化，可以用低於$400享受到三道菜式美食，即睇米芝蓮澳門必比登推介名單2023！（排名不分先後）

米芝蓮澳門必比登推介2023【1】陳勝記（粤菜）

地址：澳門路環計單奴街21號

電話：（853）2888 2021



陳勝記主打傳統手工粵菜，招牌菜式包括陳皮鴨、海鮮等。（圖片來源：澳門特別行政區政府旅遊局）

米芝蓮澳門必比登推介2023【2】祥記（麵食）

地址：澳門新馬路福隆新街68號地舖

電話：（853）2857 4310



米芝蓮澳門必比登推介2023【3】鼎泰豐（新濠天地）（滬菜）

地址：澳門路氹連貫公路新濠天地2樓蘇濠

電話：（853）8868 7348



澳門鼎泰豐入選米芝蓮必比登推介餐廳。（圖片來源：新濠天地）

米芝蓮澳門必比登推介2023【4】澳門旅遊學院教學餐廳（澳門菜）

地址：澳門望廈山

電話：（853）8598 3077 / （853）8598 3076



澳門旅遊學院教學餐廳雖為教學餐廳，但餐飲質素已達國際水準，再次獲米芝蓮必比登推介。（圖片來源：澳門特別行政區政府入口網站）

米芝蓮澳門必比登推介2023【5】六記粥麵（粥麵）

地址：澳門沙梨頭沙梨頭仁慕巷1號D地舖

電話：（853）2855 9627



米芝蓮澳門必比登推介2023【6】老記（筷子基）（粤菜）

地址：澳門筷子基和樂大馬路12號H座

電話：（853）2856 9494



老記粥麵於1986年開業，保留舊時風味的廣東美食，招牌菜式有乾炒牛河、雲吞蝦子撈麵等。（圖片來源：澳門特別行政區政府旅遊局）

米芝蓮澳門必比登推介2023【7】O Castiço（葡國菜）

地址：澳門施督憲正街65號

電話：（853）2857 6505

