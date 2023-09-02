台東火車站周邊10間民宿酒店推介　近車站／親子大房／超多停車位

搭乘火車抵達台東的朋友們，今天小編要來介紹台東火車站附近住宿，附近交通方便，抵達台東之後可以直接Check-in，不用扛著大包小包舟車勞頓喔！趕快跟著小編看下去吧！



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台東禾風新棧度假飯店

台東禾風新棧度假飯店距離台東火車站走路不用十分鐘，是全台東最好玩的親子酒店！酒店內有氣墊城堡、兒童球池、逾百坪室內賽車場、戶外泳池等，完全是讓小朋友放電、大人也能玩得瘋狂的好地方。

台東禾風新棧度假飯店一共有十種房型，主打「一房一景坐擁世界級美境」，每間房都能眺望台東美景，是不是超吸引人～除了基本的雙人房、四人房，還提供八人連通房型，可以開始揪親朋好友一起來個台東之旅囉！

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：台東縣台東市新興路29號



台東趣淘漫旅

台東趣淘漫旅是凱撒飯店旗下的品牌，一出台東火車站即可抵達，交通非常方便，風格和小編一樣走比較青春活潑的路線（燦笑）。

台東趣淘漫旅設計風格簡約卻有種低調的奢華感，並提供了親子房型，可依需求在房間內放置兒童遊戲帳篷。趣淘漫旅除了提供桌遊，全館也隱藏了謎底，可以在酒店裡到處尋找線索解謎，超酷的啦！

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：台東縣台東市新站路260號



台東璞草行旅

台東璞草行旅距離台東火車站走路約十五分鐘，是台灣在地香氛品牌－璞草園旗下的民宿，單純、真實、無人工合成化學添加是樸草園的經營宗旨，所以一進到民宿裡，也可以感受到濃濃的純淨、簡約，相當舒服與愜意喔！

台東璞草行旅全館皆採用璞草園的沐浴備品，共有雙人房及四人房等五種房型，有些房間還有雙洗手台、星空天花板，超浪漫奢華～公共空間也提供了天王級的按摩椅供住客免費使用，直接洗去一整天玩樂的疲憊，太舒服啦！

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：台東縣台東市志航路一段412巷1號



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台東日青工寓民宿

台東日青工寓民宿走一個日系文青路線，距離台東火車站走路約十分鐘！一共有八間雙人房、一間四人房，整棟設計以原木及純白元素構成，台東日青工寓民宿從房間到大廳都打掃得一塵不染，是許多旅人相當推薦入住的原因之一。

重點是！早餐時段提供免費的現煮咖啡及吐司，拿鐵還有細緻的拉花、土司也提供各種精緻抹醬，非常簡單卻不馬虎。

小編小提醒：日青工寓不接待十二歲以下的小孩喔！

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：台東縣台東市興盛路192巷19號



岩灣潭行館民宿

岩灣潭行館民宿雖然是一間民宿，但占地千坪的面積和腹地廣大的庭園造景，絕對會顛覆你對民宿的想像。

房型的部分有二人房和四人房，而且幾乎都有附獨立陽台，可以觀賞台東的藍天和翠綠山巒，簡直超享受～重點是盥洗用品提供的是法國香氛品牌歐舒丹，非常貼心精緻！希望住宿鄰近台東火車站，又注重質感且想要好好放鬆，選岩灣潭行館民宿準沒錯啦～

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：台東縣台東市北安路679巷1號



台東実舍民宿

台東実舍民宿距離台東火車站走路只要6分鐘，全館採清水模工業風設計，雖然簡約但卻很有設計感，很適合在這裡大拍特拍。

台東実舍民宿僅有單人、雙人房共八間，價格都相當平實親民，住起來非常舒適，從房間往外看還能看見台東山景呢～一樓也有簡單的廚房、餐具與咖啡機，設備相當充足，住客都可以使用喔！

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

地址：台東縣台東市安和路102巷42號



台東喜樂旅店

台東喜樂旅店到火車站走路只要五分鐘，提供雙人房、三人房、四人房三種房型，酒店相當貼心，有24小時接待櫃檯，並提供免費的咖啡、雪糕，可以在這裡好好歇息放鬆喝杯咖啡、吃個小點心，也有洗衣機及烘衣機可以免費使用，很適合要在台東長住的朋友喔！

若有入住台東喜樂旅店一定要上去看看六樓的空中花園，可以眺望台東的絕美景致。

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：台東縣台東市新興路617號



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台東小森旅宿

台東小森旅宿到台東火車站只要七分鐘，光是在門口停留就能感受到滿滿的文藝氣息，民宿裡則布置的溫馨可愛。

台東小森旅宿提供雙人房及四人房，民宿老闆相當親切熱情，溫暖地讓人有種回家的錯覺，尤其房價更是平價親民，一樓還提供免費的咖啡機供住客使用，高CP值、溫馨的環境，住過的人都想再住第二次啊！

訂房網評價：9/10(Agoda)

地址：台東縣台東市安和路102巷100號



台東晨光藝旅休憩民宿

台東晨光藝旅休憩民宿走路六分鐘就可以抵達台東火車站，全館皆有電梯，提供雙人房及四人房。

在二樓有一個超大的戶外休閒平台是台東晨光藝旅休憩民宿很大的賣點，平台上有許多座位可以讓旅人們在這裡聊天乘涼，公共空間也提供一些健身器材及咖啡機給住客使用。還有超多停車位，不用怕沒有車位可以停喔～

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

地址：台東縣台東市國泰街138號



台東綠茵小筑民宿

台東綠茵小筑民宿距離台東火車站開車約五分鐘、走路二十分鐘，台東綠茵小筑民宿門口就是一片大草坪，非常適合小朋友在這裡自由奔跑～這座環境優美的莊園稱他為台東的綠寶石一點也不為過啊！

台東綠茵小筑民宿提供雙人房及四人房，圓頂景觀的雙人房型非常特別，就像住在世外桃源，夢幻又可愛！民宿也提供豐盛的早餐，睡飽飽吃頓早餐，就可以開始盡情玩台東啦！

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：台東縣台東市永安街180巷38弄16號



旅遊最害怕不愉快的住宿體驗，台東是旅遊的聖地，在台東火車站附近隱藏著這麼多溫馨又充滿特色的酒店及民宿，趕快加入口袋名單，提早預訂，來台東玩除了能不踩雷，又能入住這些高評價住宿，再完美不過了！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【台東火車站住宿】評價超高！10間離火車站免5分鐘住宿】