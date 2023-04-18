台北機票優惠！台灣宣布開放港澳人士自由行，HK Express香港快運深夜突發推出台灣機票優惠，由香港直飛台北、台中及高雄，單程最平$198起，更可以Open Jaw，例如飛台中，再由台北回香港。如果準備去台北，可以順道看看台北近年開了什麼新酒店！

HK Express台北/台中/高雄單程$198起！早機去晚機返可以Open Jaw

HK Express香港快運航空推出快閃台灣機票優惠，由即日起至4月21日，在HK Express官網預訂台灣機票，香港直飛台北、台中及高雄單程最平$198起，來回連稅$1,197起！

以上航班僅包括一件7kg手提行李。HK Express加購行李費用：20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（圖片來源：香港快運HK Express ）

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根據記者今日（18日）實測，以飛台北為例，2023年6月20日出發，6月23日回程，由香港至台北單程（未連稅）$198起，來回連稅最平$1,197起！航班時間亦相當不錯，可以早機去、午機返！

（圖片來源：香港快運官網截圖）

另外今次同樣可以一地兩遊，可以由台中入境，再玩回台北！根據實測，2023年7月3日由香港出發至台中，7月7日由台北回程香港，單程$198起，來回連稅最平同樣$1,197起

（圖片來源：香港快運官網截圖）

航班時間方面，香港出發去台中，去程航班上午11時出發，回程航班選擇無限制，可以自選中午或晚上出發，時間相對較彈性！

（圖片來源：香港快運HK Express ）

不過台灣機票優惠票價未包含行李價格，加配20kg行李寄艙每程$290起，網上後加行李20kg行李寄艙每程$305起，單一行李重量不能超過32kg。

HK Express香港快運 台灣機票優惠

預訂日期：即日起至4月21日

旅行日期：2023年5月8日至7月8日

預訂地點：香港快運官網

價錢：單程連稅$198起，來回連稅$1,197起*

*包括7kg手提行李，不包括寄艙行李。

