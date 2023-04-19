【深圳美食推介】深圳都可以食到原隻窯燒雞！深圳窯雞王近年火速爆紅，其主打的原隻窯燒雞，不但價格親民，而且味道備受好評，吸引不少港人透過美團外賣購入品嚐。《好食玩飛》記者今次就為大家實試一下窯雞王，發現燒雞非常入味，且肉質嫩滑，令人驚喜。

記者實試深圳美團窯雞王！原隻窯燒雞好入味、肉質嫩滑+爆多肉汁

近日有網民於社交平台分享，自己於深圳使用外賣平台美團叫外賣「窯雞王」，並大讚窯燒雞好食，吸引大批港人留言想買來品嚐。而記者早前去內地時已久仰「窯雞王」大名，透過美團外賣下單買來一嚐後，果然名不虛傳！

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窯雞王主打自家烤製的招牌窯燒雞，並搭配獨特調味配方，再經過500度的高溫窯製，主要提供原味及香辣2款口味，並分別設有原隻（69.9元人民幣）及半隻（39.9元人民幣）。此外亦有提供單人或雙人套餐等（47.8元人民幣起），搭配小吃、臘味飯等同樣惹味。

記者今次就試齊2款口味，點單後大約半小時左右便已送達，隻窯燒雞以錫紙包裹，大概閣置了一個小時左右起筷，雞身仍然保持熱度，另外餐廳會跟配普通餐具、手套及濕紙巾等，非常貼心。

雞隻份量十足非常巨大，一打開就香氣撲鼻，兩隻窯燒雞表面燒至金黃，雞肉甚為軟腍，無需太用力便可以掰開脫骨，隨即滲滿肉汁。另外點了一款香辣口味，餐廳會提供一包辣粉，可以因應個人口味調節份量，再灑於雞身上作額外調味。

《好食玩飛》記者先試食原味窯燒雞，雖然外皮未有想像中脆口，但雞身相當飽滿，肉質口感嫩滑，咬下去啖啖都是肉汁，未有蘸配料已經非常入味，頗有驚喜！至於香辣味則相對「重口」，辣味掩蓋本身的雞香味，但酥香味十足，絕對適合嗜辣的朋友。此外餐廳亦有提供鹽焗雞心、蟲草花雞湯等小菜同樣惹味，大家若有機會北上，不妨品嚐一下！

窯雞王深圳分店 地址詳情如下：