深圳美食推介2026｜50+必食餐廳　潮汕火鍋/酸菜魚/椰子雞/片皮鴨

深圳美食推介2026！深圳食咩好？假期將至又是時候北上搵食！本文整理50間以上的深圳美食推介，其中包括有多間超人氣潮汕牛肉火鍋、酸菜魚、片皮鴨、老牌椰子雞火鍋、烤鰻魚等，更有甚受港人喜愛的麵包甜點推介，以及被喻為「中國版Starbucks」 的打卡茶飲店，即看地址詳情及交通方法！



深圳美食必食潮汕牛肉

深圳美食推介2025【1】汕頭八合里海記牛肉店——罕有不同牛部位

汕頭八合里海記牛肉店是深圳最知名的潮汕牛肉火鍋店之一，於深圳擁有超過20間分店，而位於水圍的分店，是最接近香港的分店。於落馬洲管制站過境後，只要乘搭1站地鐵，便能抵達。該店主張牛肉即劏即切，不用隔夜肉。餐廳亦供應其他牛的不同部位，包括較少見的匙肉、吊龍伴、三花趾、牛朴肉等，滿足到對牛肉講究的朋友。

汕頭八合里海記牛肉店（水圍店）

地址：中國廣東省深圳市福田區水圍社區水圍村178棟敬老院1-2層

營業時間：

交通：深圳地鐵4、7、10號綫福民站D出口步行約5分鐘



深圳美食推介2025【2】潮汕大目牛肉火鍋——42年老字號

想一嘗傳統潮汕牛肉火鍋的老味道，可到訪已達42年歷史的潮汕大目牛肉火鍋。該火鍋餐廳採用陝西秦川土黃牛作食材，亦供應胸口朥牛丸等市面少見的食材。此外，餐廳設有可同時容納12人的貴賓室4間，適合喜歡聚會時不被打攪的朋友租用。

地址：中國廣東省深圳市羅湖區嘉賓路2003號陽光飯店B座1層

營業時間：11:00 - 24:00

交通：深圳地鐵1號綫國貿站B出口步行約4分鐘



深圳美食推介2025【3】就犟牛肉火鍋——巨型牛丸大過塊面

就犟牛肉火鍋主打自家農場直供的牛肉，標榜肉質新鮮，大家可以透過半透明的廚房玻璃，欣賞到師傅即場切牛肉的技術，了解製作牛肉的全個過程。餐廳最有名的是「就犟大團圓」——嫩肉、吊龍、肥牛、匙仁、胸口油及牛舌等各個部位雲集，讓人食慾大開。餐更供應比人臉大的「一丸飽」牛肉丸，非常適合用作打卡。

就犟牛肉火鍋（創新科技中心店）

地址：中國廣東省深圳市南山區高新南九道深圳灣創新科技中心1棟A座B1層20、23-26號舖

營業時間：11:30 - 21:30

交通：深圳地鐵2號綫科苑站C出口步行約2分鐘



深圳美食必食椰子雞煲

深圳美食推介2025【4】潤園四季——網民力讚老牌椰子雞店

深圳人氣店「潤園四季椰子雞火鍋」獲大批網民力讚。潤園四季於2009年創立，主打新式海南特色的正宗海南椰子雞，有指是深圳首間開創椰子雞市場的餐飲品牌，及後被爭相模仿。有網民覺得「潤園最正，食果吓有驚艷嘅感覺」、「必試它的野生竹笙椰子雞」、「湯底真原汁原味，好鮮甜」。餐廳於深圳設有23間分店，除了都主打椰子雞煲，同樣都會提供火鍋拼盤、珍珠馬蹄等，更加有必食的焦香臘味煲仔飯，而且價錢不太高，人均大概¥115（約$123）起。

潤園四季椰子雞火鍋（卓越INTOWN店）

地址：深圳市福華三路與金田路交叉口卓越intown3樓

營業時間：11:00 - 22:00

交通：深圳地鐵10號綫崗廈站D出口步行約430m。



深圳美食推介2025【5】四季椰林——分店多 方便易搵

「四季椰林海南椰子雞」於深圳擁有33間分店，於東門、華強、金光華、皇庭廣場等都有分店。在深圳多區觀光，都不難找到「四季椰林」的蹤影可以一試。不少人都在網上大讚該餐廳的椰子雞不但湯底非常清甜，而且雞件「堅有雞味」，沾上醬油食用更有鮮味，即使外賣回家仍甚有咬口。

四季椰林椰子雞（福田皇庭廣場店）

地址：深圳市福華三路118號皇庭廣場L1樓20號

營業時間：11:00 - 22:00

交通：深圳地鐵1/4號綫會展中心站C出口步行約130m。



深圳美食推介2025【6】臻椰．椰漿海鮮火鍋──可升級成椰漿湯底

臻椰．椰漿海鮮火鍋的椰子雞，湯底加入了泰國進口椰子的椰青水，大家更可以點選香甜的椰漿作湯底，椰青水升級成椰漿，湯底更為香濃。此外，餐廳供應水耕蔬菜，確保菜源新鮮。

臻椰．椰漿海鮮火鍋

地址：中國廣東省深圳市寶安區新安街道海濱社區歡樂港灣10號海府生態大廈C棟117

交通：深圳地鐵5號綫臨海站B2出口步行約5分鐘



深圳美食必食酸菜魚

深圳美食推介2025【7】太二老壇子酸菜魚——嚴選醃製30天老壇子酸菜

於廣州發跡的太二老壇子酸菜魚，是一間極具「個性」的酸菜魚餐廳，客人不但不能選擇酸菜魚辣度，魚肉也固定只用鱸魚，最多只能選份量大小，不過其酸菜魚仍吸引網民推崇，因酸菜講究，必須使用醃製約30天才能出壇的老壇子酸菜，吃上口更惹味爽口。此外，客人可從櫥窗觀看整個製作過程，讓大家對店內衛生更有信心。

太二老壇子酸菜魚（領展中心城店）

地址：深圳市福華一路3號領展中心城UG層042-043號舖

營業時間：11:00 - 21:00

交通：深圳地鐵1/4號綫會展中心站C出口步行約160m。



深圳美食推介2025【8】姚姚酸菜魚——一拼兩味嘗不同味道魚

想知道酸菜魚是怎樣製作的朋友，可以到姚姚酸菜魚看看廚師烹魚的過程。姚姚酸菜魚的廚房外設有一面大玻璃，讓大家看著製作酸菜與魚的每個工序。餐廳內亦有QR碼，大家掃描後，可以得悉魚產地位置，滿足大家的好奇心。此外，姚姚酸菜魚推供「一拼兩味」，讓大家一次過便嘗到不同味道的魚。

姚姚酸菜魚（東門店）

地址：深圳市建設路3018號華潤1234space4樓406

營業時間：11:00 - 22:00

交通：深圳地鐵1/3號綫老街站D出口步行約60m。



深圳美食必食碳燒鰻魚

深圳美食推介2025【9】北村韓食——活鰻魚即宰即燒配紫菜份外香脆

北村韓食為一間以韓式美食為主的餐廳，其中以韓式碳燒活鰻魚為主打，店內提供的新鮮活鰻魚屬「現宰現燒」，並有專人幫燒，將已剪件的鰻魚放在碳燒爐上，刷上秘製的鰻魚醬慢烤，待外皮燒至金黃焦脆，再搭配紫菜及海鹽一同進食，肉質鮮嫩口感飽滿。餐廳除了提供原條活鰻外，亦有超抵食的雙人活烤鰻魚套餐，包括8塊活烤鰻魚、大片牛排、五花肉、朝鮮冷麵、金槍魚拌飯、沙津等，更提供南瓜粥無限喝、自助小菜任食，套餐售價¥188元（約$213/2人），平均每人¥97（約$110），選擇如此豐富，認真抵食！

北村韓食·活烤鰻魚·大片烤肉（梅華路分店）

地址：深圳梅林街道梅豐社區梅華路103號

營業時間：11:30 - 14:30、16:30 - 01:00

交通方法：深圳地鐵梅林站C2出口



深圳美食推介2025【10】幸福柚子——菊花木炭活烤鰻魚

北村韓食長期人氣爆棚，不過位置相對偏遠，部分港人未必會走到入梅林，深圳福田、南山、寶安等都有其他選擇，而且價格更便宜。目前於深圳設有3間分店的「幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店」，同樣受食客熱捧！幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店同樣提供烤活鰻魚套餐，主打以菊花木炭烤鰻魚，其中雙人套餐包括8塊活烤鰻魚、肥牛、石鍋拌飯、沙津、紫菜、小菜等，不過菜式就相對較少，售價¥158（約$179/2人），平均每人¥79（約$90）。

幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店 深圳分店詳情

幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店（車公廟店）

地址：深圳泰然六路27號

營業時間：11:00 - 14:00、16:30 - 23:00

交通方法：深圳地鐵9號線下沙站C出口



幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店（南山店）

地址：深圳創業路現代華庭東林教育2樓

營業時間：11:00 - 23:00

交通方法：深圳地鐵12號線南光站A、B、C出口均可到達



幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店（海雅繽紛城店）

地址：深圳新安街道甲岸社區寶民一路甲岸村7區82棟103號

營業時間：11:00 - 23:00

交通方法：深圳地鐵12號線新安公園站C1出口



深圳美食必食手工包點

深圳美食推介2025【11】福氣鮮活麵包——紫米椰漿虎皮珍寶盒、芝士拉絲千層包

麵包控留意！深圳最近一間人氣麵包店，主打多款特色烘焙食品，其中包括必食的紫米椰漿虎皮珍寶盒，內有椰漿、椰子凍、紅豆等多層餡料，口感冰涼且軟糯，小店更有賣芋圓蛋撻、芝士拉絲千層包等，吸引不少食客特意前往購買！

福氣鮮活麵包 深圳分店詳情

福氣鮮活麵包（海岸城店）

地址：文心五路海岸城購物中心東區1樓131-132號

交通方法：地鐵2號線後海站E2出口



福氣鮮活麵包（萬科雲城店）

地址：西麗街道打石一路萬科雲城5期泊寓公寓

交通方法：地鐵5號線留仙洞站A出口



福氣鮮活麵包（南山店）

地址：深圳南山區西麗街道九祥嶺工業區10棟5樓

交通方法：地鐵7號線西麗站D出口



福氣鮮活麵包（蛇口店）

地址：公園南唁海尚國際豐華閣豐盛閣裙樓116號舖

交通方法：地鐵2號線水灣站C出口



深圳美食推介2025【12】鮑師傅——多口味肉鬆小貝

內地人氣店鮑師傅近年愈開愈多，隨著內地通關，不少人上深圳都不忘去食鮑師傅的肉鬆小貝。這間曾經風靡全國的「網紅店」，疫情前更一度要用黃牛代購才可吃到，動輒更要排上2小時，近期開關後有網民稱，想吃鮑師傅仍然要繼續排隊！

鮑師傅糕點 部份深圳分店詳情

鮑師傅糕點（深圳卓悅中心店）

地址：深圳福田街道崗廈社區深南大道2005號卓悅中心北區B1層NB119-120

交通方法：深圳地鐵11/14號線崗廈北站6B出口



鮑師傅糕點（深圳金光華商圈店）

地址：深圳嘉賓路國際商業大廈北座1樓3B和4C舖

交通方法：深圳地鐵1號線國貿站E出口



鮑師傅糕點（深圳東門店）

地址：深圳人民北路永新街東門町廣場第1層A028舖

交通方法：深圳地鐵1/3號線老街站C出口



深圳美食必飲打卡茶飲

深圳美食推介2025【13】tea'stone——中國版Starbucks 必試鹽邊乳茶

深圳近年有一間被喻為「中國版Starbucks」的茶飲店爆紅！人氣茶飲店tea'stone主打逾百款茶葉泡茶，例如年白牡丹、古樹紅茶、龍井、碧螺春等，其中更有獨家自製的鹽邊乳茶，美觀之餘，回甘味道令人著迷！店舖裝潢主打簡約格調，並頗有古風庭園風味，即看分店地址詳情。

tea'stone 部份深圳分店詳情

地址：深圳市南山區粵海街道華潤萬像天地SL218（深圳萬像天地店）

預訂電話：199 2667 8028

營業時間：10:00 - 00:00



地址：深圳市南山區桂灣四路169號萬象前海購物中心L158號（深圳萬象前海店）

預訂電話：181 2414 7588

營業時間：10:00 - 22:00



地址：深圳市福田區益田路平安金融中心南塔L2層S202（深圳平安金融中心店）

預訂電話：199 2659 9922

營業時間：10:00 - 23:00



深圳美食推介2025【14】阿嬤手作——主打健康茶飲 古法現煮米麻糬、龍眼桂花冰

早於2018年開業的阿嬤手作來自廣西，主打手作健康飲品。店方最特別之處，在於品牌標榜每款飲品底料，包括珍珠、仙草、芋泥、芋圓、麻糬等，均以古法現場熬煮製作，並將各種特色水果及材料與茶飲結合，當中招牌飲品包括手打米麻糬、龍眼桂花冰、老椰清補涼等，單杯飲品價格介乎¥18至¥30之間。

（好食玩飛/香港01 攝）

阿嬤手作（部分深圳分店）詳情

營業時間：10:00-22:00

地址：深南大道9668號大冲華潤萬象天地L4層SL432（深圳萬象天地店）

交通：乘深圳地鐵1號線至高新園站，步行300ｍ。



深圳美食推介2025【15】檸季‧手打檸檬茶——大杯便宜 清爽檸檬茶

不少人喜歡去深圳火鍋或燒烤，飯後再買一杯手打檸檬茶，不失為一個解膩下火的好方案！近日，深圳大熱手搖，莫過於「檸季‧手打檸檬茶」，店家出名口味繁多的手打檸檬茶，如招牌鴨香檸檬茶，以正宗鴨香茶底配上手壓猛碾的香水檸檬，一點不澀口，滿滿維C，清爽又祛暑；多肉荔枝瓜瓜樂，喝上口粉粉的，裡面全是西瓜及荔枝果肉，香水檸檬的加入很好的平衡了荔枝的蜜甜和西瓜的清甜；葡萄鴨香檸檬茶則比鴨香檸檬茶多了些葡萄的果味，酸酸甜甜的，健康又解渴！

檸季‧手打檸檬茶（部分深圳分店）詳情

營業時間：10:00-22:00

地址：深圳福華三路118號皇庭廣場B1-39-3（深圳皇庭廣場店）

交通：乘深圳地鐵1/4號線至會展中心站，步行360ｍ。



深圳美食推介2025【16-27】深圳片皮鴨推介

在香港想食正宗的北京烤鴨，動輒都五、六百元起跳，想歎平靚正烤鴨，其實深圳近年也進駐了不少北京烤鴨老舖，不論味道、質素及價錢都非常超值！以下12間深圳片皮鴨推介，片皮鴨控必定要Bookmark！

