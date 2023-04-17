【深圳旅遊】深圳近期是不少港人的旅遊熱點，然而3年疫情過後，這個城市已有不少變化。今次記者就親身前往當地，發現以往盛行飲喜茶、奈雪的深圳，已經由「奶茶之城」改為飲手打檸檬茶！此外，港人北上更可以支付寶香港、微信香港等掃碼乘車、購物等，甚為方便。

深圳闊別3年現3大不同！奶茶熱退改飲手打檸檬茶、港人可掃碼乘車

以往提起深圳，大部分人或會想起曾經風靡一時的「喜茶」、「奈雪的茶」、「COCO都可」，喝奶茶一度是年輕人的「頭等大事」，然而記者今次前往深圳就發現，以往的奶茶熱潮似乎稍退。雖然街上繼續開滿一間間奶茶店，但不少年輕人都手持印有「手打檸檬」字樣的飲料，大量「手打檸檬茶」已悄悄在鬧市中冒起。

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（好食玩飛/香港01 攝）

深圳「奶茶之城」熱潮稍退 手打檸檬茶冒起

記者走訪深圳羅湖區東門商圈、福田區市中心等街頭或商場內，都可以見到各式各樣的手打檸檬茶飲店，當中以「鄰里」為名的手打檸檬茶飲品牌最為常見，於鬧市地段幾乎每隔兩至三條小街，就可以看到一間「鄰里·手打檸檬茶」，翻查大眾點評，該品牌於當地已迅速擴展至近200間，而且都有不少人光顧。

此外，有不少同樣標榜手打檸檬茶的品牌店，如「LINLEE林里·手打檸檬茶」、「喜樂手打檸檬茶」、「TANING手打檸檬茶」、「玄以太」、「檸檬水」等，大部份主打招牌手打檸檬茶外，鴨屎香手打檸檬茶更是各店都會推出的茶飲款式，記者實試後發現味道出奇地清爽可口，未有出現「死甜」情況，每杯售價大概18人民幣，確實不錯。

港人坐地鐵無需現金購票 用AlipayHK可掃碼乘車

至於交通方面，雖然疫情前深圳已經盛行使用電子支付，但礙於兩地支付系統未能連結，港人去深圳乘坐地鐵，多數還是會在售票機以現金購買車票，或直接在當地開立內地戶口，連接當地的電子錢包再使用。



然而，香港與內地早前已實施首階段通關，港人使用AlipayHK可在內地支付車資，記者當日於福田地鐵站入閘，只要於AlipayHK App內揀選「跨境乘車碼」再選擇「深圳」，便可以直接掃碼入閘乘車，若遇到相關問題，閘口前亦有職員提供協助，過程尚算順利，非常方便。

深圳開設大量全新商埸 集美食、購物、打卡於一身

此外，近年深圳更開設了大量全新大型購物商場、商圈等，其中包括深圳灣萬象城、歡樂海岸、壹方天地等，集合美食、購物、打卡勝地等於一身，而且大部分都有全新食肆品牌進駐，並設有不同的娛樂設施，讓人頗感眼前一亮。深圳縱然有了不少變化，不過夜市鬧區等依舊燈紅酒綠，大家不妨趁假日去遊玩一番，或會發現新驚喜！