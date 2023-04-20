東京新酒店2023！星野集團新酒店即將登陸東京淺草，全新星野OMO3淺草將於7月正式開幕，距離淺草站只有約4分鐘路程，鄰近淺草寺、仲見世通等人氣景點，客房設計更洋溢著濃厚的日式風情，人均每晚$466起，即睇酒店詳情！

東京新酒店星野OMO3淺草7月開幕！4分鐘到車站、飽覽淺草絕美夜景

星野集團（星野リゾート）近年相繼在日本多個旅遊熱點開設年輕副線品牌「OMO系列」，定價相對比較為實惠，酒店設計亦會以地區文化為主題，再配合星野集團的高質配套，吸引不少年輕人入住。

（圖片來源：星野集團官網）

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最近集團宣布「OMO3東京淺草」將會在7月30日開幕，是OMO系列第4間位於東京的酒店，距離東京地鐵銀座線淺草站只有約4分鐘步程，鄰近淺草寺、仲見世通等景點，地理位置非常方便！

「OMO3東京淺草」的設計風格融合時尚與懷舊，呈現出東京淺草街道的繁榮，同時結合充滿江戶風情的下町風雅文化，感受截然不同的東京之旅。酒店共設有98間客房，房型包括YOSE雙床房、豪華雙人房及豪華四人房等，適合一至四人入住。

YOSE雙床房以象徵淺草娛樂文化的「寄席（日本傳統文化表演場地）」為設計概念，地下舖上紅色地毯，又設有紫色坐墊代表舞台，體現出濃厚的江戶時代文化；其他客房則以日式簡約設計為主，部分房間更設有榻榻米休息區，予人溫馨舒適的感覺。

此外，「OMO3東京淺草」13樓頂層設有休息區，可以飽覽淺草由早到晚的街景，包括歷史悠久的淺草寺、東京晴空塔等；同時設24小時開放的OMO Food&Drink Station，住客可以自助形式、隨時隨地購買食物和飲品。

「OMO3東京淺草」每晚人均$466起，相比星野集團其他酒店的房價，可以說得上是經濟實惠，當作入門版星野酒店體驗也不錯！

（圖片來源：星野集團官網）

星野集團OMO3淺草

地址：東京都台東區花川戶1−15−5 111-0033

交通：東京地鐵銀座線「淺草站」7號出口步行約4分鐘；都營淺草線「淺草站」A5號出口步行約6分鐘

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