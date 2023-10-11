深圳LEGOLAND全球最大料2024開幕！包主題樂園+水上樂園+3間酒店

深圳LEGOLAND料2024年於南澳開幕！深圳LEGOLAND樂高樂園度假區有望於2024年完工，將會是全球最大的樂高樂園，佔地58萬平方米，園區內除了有1個主題樂園，還會有1個水上樂園和3間主題酒店，超過100個互動遊樂設施、表演和景點，不久後又多個深圳好去處！如果有興趣，順便看看南澳逾10間具特色的酒店／深圳酒店10間人氣推介以及Agoda/Trip.com酒店優惠情報。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

（圖片來源：深視新聞）

深圳南澳LEGOLAND設施

深圳LEGOLAND料2024開幕！綜合內地新聞報道，深圳樂高樂園度假區工程現正進行中，三大主題酒店建築即將封頂，有望於2024年投入營運！據了解，主題樂園會以中國歷史、文化及生態為設計主題，內分為9個區域，提供合共約100項遊樂設施、表演和景點，當中包括創意機器人工作坊、駕駛學校、救援學院等互動遊樂體驗。

【10月11日更新】

全球最大樂高樂園劇場

策劃興建深圳LEGOLAND的中國樂高樂園度假區，較早前參與了第19屆中國（深圳）國際文化產業博覽會。在博覽會上，度假區負責人史福瑞透露了園區部份將落成的設施。

（圖片來源：深視新聞）

當中包括讓小童學習駕駛知識的「樂高樂園駕校」、放映樂高電影的「樂高4D電影院」以及設有多達1,000個座位、屬全球最大的LEGOLAND劇場，劇場將會上演其他LEGOLAND未曾演出的全新節目。此外，園內將設有與LEGO忍者有關的設施。

深圳LEGOLAND度假區的總平面（圖片來源：奧一新聞）

根據內地傳媒在博覽會裡拍攝到深圳LEGOLAND度假區的總平面，深圳LEGOLAND將具有超過100個遊樂設施。此外，度假區的東北方已預留土地建設樂園的第2期。相信該處會在LEGOLAND第1期開幕並得到一定業績後，開始發展。

深圳LEGOLAND度假區工程進展：

【4月21日更新】

深圳樂高樂園度假區選址深圳大鵬新區，佔地58萬平方米，投資超過70億元人民幣，建成後將會成為全球最大的樂高樂園度假區！此外，深圳樂高樂園度假區同時設有3間主題酒店，包括主題樂園酒店、城堡酒店及寶藏島酒店，分別以無限想象、夢幻浪漫及熱帶風情為主題，供應超過1,000間客房。

英國默林集團CEO到訪深圳樂高樂園園區視察。（圖片來源：深圳樂高樂園度假區微博）

深圳樂高樂園度假區

地址：深圳大鵬南澳新大一龍岐灣片區

開幕日期：預計2024年

