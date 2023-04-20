【深圳好去處】深圳觀瀾山旅遊必去！深圳觀瀾山水田園近年被譽為是「世外桃源」，景區依山傍海，是難得一見的絕美古村，不少遊客會趁假日前往渡假，大歎客家水鄉風情，可以欣賞客家排屋、古井碉樓等建築之餘，更有溫泉、水上樂園、油畫村等景點，值得一覽！

深圳絕美隱世古村！觀瀾山水田園度假 歎客家水鄉風情+木屋溫泉

深圳觀瀾山都有絕美隱世古村！位於深圳龍華新區的觀瀾山水田旅遊文化園，以嶺南客家水鄉風情、民俗文化等產業為特色，屬國家4A級的旅遊景區，集美食、住宿、湯泉、遊樂等於一身，且設備完善，是區內數一數二座擁山水風貌的度假村，近年備受旅客歡迎。

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觀瀾山水田園推介【1】客家特色的古村建築

文化園依山傍水，盡顯山水田園風貌。園內擁有甚多具客家特色的古村建築，主要為傳統排屋式建築，其獨特的造型和構造，體驗了客家人獨有的居住文化。進入園區，古井碉樓、古屋宗祠、青草池塘等盡收眼底，頗有「世外桃源」感覺。更可在湖畔旁盡賞山水風光，享受片刻靜謐。

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觀瀾山水田園推介【2】湖中乏舟：古木船、腳踏划船

整個園區圍繞「君子湖」而建，湖邊棵棵垂柳，甚有詩意之境，若想完整飽覽山林湖景，遊客可以在湖中乏舟，提供各式小船如古木船、腳踏划船、手木划船、電動划船、水槍噴船等，部分更設有可愛天鵝造型，趣味十足！

觀瀾山水田園推介【3】山鄉村溫泉

提到觀瀾山水田園，當以其山鄉村溫泉最為出名。館內提供逾30個風格多變的室內外溫泉泡池，如中草藥池、花草池、溶洞溫泉等，部分更提供收費按摩，適合愛揼骨的朋友，在小木屋下大歎山水泉景，絕對是脫離煩囂的好地方。

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觀瀾山水田園推介【4】遊樂場、水上樂園

園區更設有遊樂場「開心樂園」，提供各式機動遊戲，如家庭式過山車、旋轉木馬、碰碰車、海盜船等；至於「水上樂園」亦提供水上滑梯、戲水池、漂流河等設施，夏日在此可以大玩特玩。

除了上述景區外，觀瀾山水田旅遊文化園內仍有其他遊玩點，是消磨時間的好去處。目前文化園優惠門票僅45元人民幣起，若想玩盡不同設施及體驗，不同平台亦提供各項套票，有意留宿的朋友亦可考慮入住園內客房，提供靠山、鄰水等房型，更有湖邊別墅小屋供入住。大家有興趣不妨當作參考！

深圳觀瀾山水田旅遊文化園 詳情

地址：深圳市龍華區觀瀾街道君子布社區環觀南路

開放時間：08:30 - 18:00（最晚入園17:30）

門票價格：45人民幣起*

前往方法：

【1】深圳地鐵10號線禾花站A出口，至「任屋村」公交站轉乘M359底B878路，至「君子布村口站」。

【2】深圳地鐵4號線牛湖站D出口，至「牛湖社區」公交站轉乘M258底B878路，至「君子布村口站」。



*詳情請至官網及相關平台查詢。

