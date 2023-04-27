【奧海城泰國節】大角咀泰國節將開鑼！泰旅局最近與本地商場舉辦泰國節，並推出一系列旅遊活動及優惠，其中包括特設傳統泰服打卡專區、泰式按摩等，亦可以大歎泰式美食。今次活動更將送出免費泰國機票、酒店及限定$1,000旅遊禮券，大家不要錯過。

大角咀泰國節周六起開鑼！送免費機票酒店、著傳統泰服打卡+按摩

泰國政府旅遊局香港辦事處（泰旅局） 最近將與奧海城合作，由本周六起（4月29日至30日）舉辦「泰國節2023 - Amazing New Chapters」，推出一系列泰國旅遊活動及限定優惠，其中包括送出免費泰國機票、酒店等超抵獎賞。

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（官方提供）

泰國節將設有「泰國旅遊」及 「泰式特產 」2大主題專區。「泰國旅遊區」前者將由超過10家航空公司及旅行社（包括蜜蜂旅遊、香港中國旅行社、東瀛遊、永安旅遊、星假期、美麗華旅遊、新華旅遊、專業旅運、Hutchgo.com、KKDay、klook），提供各大泰國旅遊優惠產品，包括優惠機票、住宿、當地體驗活動等。

至於「泰式特產區」則會售賣各款泰式特色產品，如人氣店After You、正宗泰菜和泰國直送時令水果、泰國spa產品、泰國sim卡等，全部將以會場限定優惠價發售，部分更可以當作手信！此外，泰國節將提供泰服打卡專區、泰式工藝手作坊，可以一次過體驗泰國傳統特色文化，現場更將設泰國舞蹈表演、泰拳表演等，非常熱鬧。

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今次泰旅局官方網站亦同步推出泰國旅遊產品特賣專區，包括每月定期舉行機票、酒店、特色活動、spa等優惠。於會場即場登記的朋友，更可換領泰旅局小禮品一份，包括AIRSIM 漫遊數據卡折扣優惠、藍十字旅遊保險優惠等。

泰旅局會員於泰國節其間參與有獎活動，即有機會贏取豐富獎品。於泰旅局分享會（每日超過6場）時段，將即場送出免費泰國機票，包括香港直航飛泰國清邁、布吉、曼谷，和泰國境內蘇梅機票、免費酒店禮劵及泰旅局小禮物。

另外，每日第一場泰旅局分享有獎活動（4月29日時段為14:00，4月30日遊戲時段為12:30） IG Live遊戲 （@amazingthailand_hk），只要答對問題就有機會贏走$1,000旅遊現金禮劵。大家有興趣記得把握機會！

泰國節終極大獎（雙人自由行套票）詳情如下：

3日2夜【蘇梅】曼谷航空機票x 2張、Ritz Carlton Koh Samui 2晚住宿禮券1張

3日2夜【清邁】HKExpress機票x 2張、Sala Lanna Chiang Mai 2晚住宿禮券1張

3日2夜【曼谷】泰國航空機票x 2張、Park Hyatt Bangkok 2晚住宿禮券1張

3日2夜【曼谷】Emirates機票x 2張、Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok 2晚住宿禮券1張

5日4夜【曼谷、華欣】埃塞俄比亞航空機票x 2張、137 Pillars Suites and Residences Bangkok 2晚住宿禮券1張 + V Villas Hua Hin 2晚住宿禮券1張

4日3夜【布吉、喀比】香港航空機票x 2張、Banyan Tree Phuket 2晚住宿禮券1張 ＋Aonang Villa Resort 1晚住宿禮券1張

5日4夜【布吉、攀牙】AirAsia機票x 2張、Avani Mai Khao2晚住宿禮券1張 + La Flora Khao Lak 2晚住宿禮券1張



奧海城泰國節2023 活動詳情

地點：奧海城2期地下主題中庭

日期：2023年4月29日至30日（星期六及日）

時間：12:00 - 19:00

*活動詳情請至泰旅局官網查詢。

