曼谷住宿｜唔駛1000元五星級酒店　泰國風中庭泳池鄰近Siam超方便

去年十一月我總共在曼谷住了七間不同的旅宿，其中唯一一間五星級的就是今天要與你們分享的這間「Hua Chang Heritage Hotel（華昌傳統酒店）」，它雖然在星等分級上是屬於五星級的，但泰國的五星級酒店其實房價落差很大，當初我訂的時候是豪華雙人房一晚3000台幣上下，而且這價格是含稅、含早餐的，比台灣宜蘭住某些民宿還便宜……



而且重點是它的地點也不是在什麼冷門的郊區，距離BTS National Stadium站只有300公尺而已，離熱鬧的Siam站也不遠，走出酒店馬上可以「Siam Discovery」、「Siam Center」、「Siam Paragon」幾家曼谷市中心最知名的百貨這樣連續逛過去，生活機能超便利，而且它的環境不是冷冰冰的那種高樓風格，而是比較像一個古典莊園的感覺，中庭造景美到不要不要的，猶如置身於城市中的綠洲一般，光是待在裡頭網美照、網帥照就可以拍一整個下午，你們說優不優秀！？

按圖看看Hua Chang Heritage Hotel的位置，以及外觀和大堂👇👇👇

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不瞞大家說～其實這間酒店我在2020年就打算去住了，但沒想到都訂好以後卻因為疫情的緣故而整趟行程取消（當時訂的還是不可退款的促銷方案……），不過去年底安排的時候還是心心念念想著這一間酒店，而且查了一下房價，跟我在2020年訂的時候好像沒差多少，所以就再次訂了這一家，有那個執念想說一定要來住一次！

這間酒店的風格獨樹一幟，一樓有著挑高的設計，落地玻璃乍看之下好像花花的一片，但其實靠近細看會發現那是以泰國神話為主題的圖樣，還蠻漂亮的。

很多五星級酒店的大廳都是在燈光比較暗、比較有氣氛的環境裡頭，不過這邊的前後都有整面落地玻璃，白天的時候會給人留下一種明亮、清新的印象。

大廳內的佈置雖然算是走復古風，但又不失高貴、典雅，每張桌椅都貴氣逼人，如果你們是平常很愛去網美咖啡廳拍照的那種人，來這裡應該會拍到瘋掉～

還有一區是在販售他們酒店推出的周邊商品，像Polo衫都繡著酒店的Logo，不過你們放心，它沒有把「XX大酒店」這種字樣也繡上去，所以即使穿出門也不像穿員工制服出門的感覺。

以前住過某幾間酒店，總樓層有一、二十樓以上，但電梯只有兩台，常常等電梯都要等半天，不過這裡最高好像才五、六樓而已，卻備有三台電梯，每次按電梯都好快就開門了。

當初會吸引我兩度想來住這間酒店的一大原因，其實不是因為它的房型有多讓人驚豔，而是因為它有一個充滿綠意的中庭，在曼谷市中心可以住到有這種環境的酒店，我真的是抱著一種感恩惜福的心態來入住～

來看看Hua Chang Heritage Hotel泰式風格的中庭造景連泳池有多吸引👇👇👇

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這一區的造景真的很用心，而且應該是有做過一些驅蟲的手段，印象中我在這邊拍照的時候都沒遭受什麼蚊蟲的叮咬。

泳池的部份直接跟庭園融合在一起，大家都可以換上泳裝直接下去泡水，玩累了還可以躺在這邊做個日光浴什麼的，愜意到不行。

這次我跟朋友是在這裡住了三天兩夜，第二天吃完午餐以後就趕緊把握時間下來這裡放鬆一下，有這麼棒的泳池還不來用一下的話，我覺得是件很浪費的事情。

我覺得在台灣，就算真的有酒店有這樣子的環境，應該住客也會天天人滿為患，但在泰國，我去的那幾天其實看到的住客都並不多，整個泳池都有被我包場的感覺……

泳池旁有泳池Bar以及餐廳，雖然是五星級酒店內附設的餐廳，但我覺得價位並沒有高到很嚇人的地步，很多菜色一道都一、兩百泰銖那樣，真的很懶得出門的話，也很可以在這裡解決午餐跟晚餐就好。

我們這次入住還有贈送一張100泰銖的現金抵用券，在剛看到的餐廳跟泳池Bar都可以使用，然後還有贈送一張飲料兌換券。飲料兌換券交給泳池Bar的工作人員以後，他就會請你自己去找個喜歡的位置坐，看是要坐在沙發區還是庭院旁的任何座位都可以。迎賓飲料就是一瓶草本的冷飲以及一個椰絲小蛋糕，我覺得已經算是很有誠意了啦～連托盤看起來都賞心悅目。

餐廳旁的公用廁所走進去以後讓我有點嚇到，整個Bling Bling的、金光閃閃，而且還散發著精油的香氣，好聞到不行～

再來看到房間的部份，我這次住的是五樓的「Deluxe Room（豪華房）」，聽起來好像比高級房好一點，但這間酒店其實沒有高級房……豪華房就是這邊最基本的房型！

按圖看看Hua Chang Heritage Hotel的房間和設備👇👇👇

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臥室的部份結合衛浴空間大概有10坪左右，其實它的整個房型不算我會超鍾意的那一種風格……但因為很愛它的中庭，而且整體CP值又高，所以我覺得也OK啦～

我們這次訂的是兩小床的房型（豪華房也有一大床的），每張床都有三個枕頭外加長條型的抱枕，真的是你愛怎麼睡就怎麼睡，要兩手抱一個、雙腿再夾一個也沒問題。（有些人睡覺真的腿要夾東西比較有安全感）

上一間住的酒店房間內有提供DVD播放器，這一家的更高級，提供的是藍光播放器！其他Mini Bar跟書桌什麼的簡單帶過，我覺得好像不需要花太多時間介紹。

還有一張椅背很高的沙發跟小茶几，如果兩人有分別買什麼東西回酒店吃的話，可以一個人坐這邊、一個人坐書桌那邊。

衛浴空間算還蠻大一間，大理石地板很有高級感，而且比較特別的設計是一開門就看到浴缸，廁所、淋浴間、洗手台反而是要更往裡面走。

按圖看看Hua Chang Heritage Hotel的洗手間浴室和備品👇👇👇

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然後衣櫃也是放在浴室裡頭，這樣的配置也算比較少見一點。（偶爾某些酒店才會看到）衣櫃打開以後有浴袍、雨傘、室內拖鞋等，衣架如果不夠用的話都可以再跟櫃台人員索取。拖鞋是有厚度的那種，穿起來很舒服，不是薄薄的紙拖鞋喔～

沐浴備品很齊全，然後還有提供有放大效果的鏡子（方便化妝跟夾粉刺用），也有體重機，讓你即時可以掌握自己這趟到泰國旅遊又胖了幾公斤。

馬桶視覺上看起來有種懸空感，我覺得蠻酷的……免治裝置的按鈕在牆上，可以洗屁屁唷！

淋浴間有大大的花灑，也有蓮蓬頭，我自己還是比較習慣用傳統的蓮蓬頭來沖澡，有些酒店只有花灑而已，我會洗得很痛苦。

浴缸是獨立的陶瓷浴缸，不是鑲在牆裡的那一種，如果沒有什麼曝光的疑慮的話……還可以打開旁邊的百葉窗，一面泡澡、一面欣賞外頭的曼谷市景唷！夜深人靜以後舒適地泡個熱水澡，洗去一天的疲憊跟勞累，気持ちいい～♪

對了～有個不得不提的亮點，就是這裡提供的沐浴備品是泰國知名香氛品牌「HARNN」的喔～會去百貨公司選購香氛產品的朋友們應該都對這個品牌不陌生吧！？

入夜以後的酒店庭園景觀依然很美，看得出燈光都有精心設計過，跟白天拍起來的氛圍可以說是各有千秋、難分軒輊。感覺在這邊隨便點個什麼小酒然後跟三五好友或者另一半坐在這邊聊天也是一件很享受的事情。其實曼谷有時入夜後溫度也不會太低，晚上要下水泡一泡也是沒問題的。

氣氛這麼棒的環境入夜後依舊是只有小貓兩、三隻而已……可能多數觀光客晚上還是會安排去附近逛百貨或者進行一些燈紅酒綠的夜生活吧！？

最後一段帶大家看看酒店早餐的部份👇👇👇

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其實一般酒店的房價如果有分含早餐的價格跟不含早餐的價格的話，我通常是會訂不含早餐的那一種，一方面是口袋不算很深、花錢想花在刀口上，二方面是覺得如果提供的早餐很平淡無奇，那我還不如去7-11買多士來果腹還吃得比較開心！

但這裡的我記得有含早餐跟不含早餐的價格才差三百台幣左右而已，然後從網路上的照片看起來這裡的早餐內容非常多樣化，陳列的方式看起來也很吸引人，所以多花個三百多（一個人平均可能才多花兩百）完全物超所值啊！

這裡光是麵包跟甜點類的選擇就高達二十幾種，抹醬方面也是應有盡有，都不怕你吃的。熱食區當然也是一定要有的，炒麵、炒飯、焗烤通心麵、烤豆子、雞肉香腸等口味都算不錯，是沒有到驚為天人那麼誇張，但絕對對得起這個價格。青花菜炒香菇還有加蘆筍，隨便一道都看得出用料是沒有在敷衍的。

湯品的話應該是每天都會換，我們第二天早上喝到的是非常濃郁的南瓜濃湯，第三天的好像是蕈菇濃湯的樣子。

除了室內那些自取的自助吧以外，外頭還有料理台，提供的是一些現點現做的餐點。如果你們點粥的話就會現場幫你們裝盛一碗起來然後淋上肉末那樣。

泰式的米粉湯在這裡也吃得到，如果你們是第一次吃的話，先跟你們說一下，它不酸也不辣，小朋友也可以安心服用。有很多配料可以加，都可以依照自己的喜好來客製化，想要全部都加或全部都不要加也可以。

另外還有各種蛋料理，想吃荷包蛋、炒蛋、泰式煎蛋、奄列都可以，食量夠大的話還可以每種都各吃一份！

飲品的部份都是放在泳池Bar那邊，果汁是瓶裝的（應該是酒店工作人員自己裝的），也有熱茶、咖啡、牛奶、優格、玉米片……等等。

泰國的粥品都會加入一些甘甜的高湯，風味相當不錯，如果覺得不夠味的話，桌上都有各種調味料可以自行添油加醋。

其他還有像是水果區、燻製肉品區、起司區以及生菜沙拉區……等等，可能內容跟一些一晚要價5000~10000台幣以上的高檔大酒店還是不能比，但以一晚3000元左右的價格可以吃到這些，我覺得沒什麼好挑剔的了啦！

最後退房時，櫃台人員還送我們一人一包小禮物，打開以後是包著鳳梨醬夾心的小餅乾，非常好吃喔～

以上就是這次的分享，整體來講我自己是非常喜歡這間酒店，優點的部份第一段我幾乎都有提到了，Google評論裡雖然有些網友留言說洗澡時水溫忽大忽小然後某些設備有年久失修的感覺，但那些評論大多是三到五年前也就是疫情前留的，我不曉得是否疫情期間有進行修繕，但我去年底去住的時候是沒有遇到他們說的那些問題（我是自費去住的，不是業配），各方面都還不錯，所以很推薦想要住在Siam站這一區的旅人們參考看看喔！

Hua Chang Heritage Hotel

地址：400 Phaya Thai Rd, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand

電話：+66-2-217-0777



【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】