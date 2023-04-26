香港航空4大航點大劈價！台北來回$517起、東京/大阪/北海道超抵

日本機票優惠及台北機票有優惠！香港航空繼北海道機票優惠後，突發再推出東京、大阪、台北機票優惠，由即日起於香港航空官網預訂，香港至台北來回連稅每位最平$1,324起；香港至大阪來回連稅勁減每位只需$1,485，5月至7月都有平飛！買好機票記得申請入台證，亦可了解東京新酒店推介、大阪新酒店推介！

香港航空4大航點劈價！台北來回$517起、東京/大阪/北海道超抵

香港航空劈價推出多個日本及台灣航點機票優惠，包括台北、東京、大阪及北海道，全部都是港人至愛！

由即日起於香港航空官網預訂，香港至台北來回連稅$1,324起，以上價錢包一件7公斤手提行李，連20公斤寄艙行李則需要加$161，來回連稅$1,485起！

經記者今日（26日）實測，6月1日至5日往返香港至台北，每位來回連稅$1,324起，連7公斤手提行李，同飛泰國價錢差不多，超抵玩！但要留意航班時間有限制，只可以晚機去午機返，時間不算太靚。

香港航空台北航班時間：

去程：HX282 18:30-20:20

回程：HX253 12:30-14:10



（圖片來源：香港航空官網截圖）

（圖片來源：香港航空官網截圖）

（圖片來源：香港航空官網截圖）

東京機票都有平，香港航空東京來回連稅每位$1,965起，包一件7公斤行李，如果加20公斤寄艙行李，來回連$2,385起，同樣是5月至7月出發，午機去、午或晚機返。

香港航空東京航班時間：

去程：HX610 15:30-20:55

回程：HX609 15:55-20:00 / HX611 21:55-02:00＋1



（圖片來源：香港航空官網截圖）

（圖片來源：香港航空官網截圖）

除了台北及東京，今次香港航空優惠更有大阪機票優惠！香港飛大阪來回連稅最平只需$1,485起，連20公斤行李來回連稅$1,905起，平飛日子集中在5月至6月。不過航班時間限制只可下午出發，抵埗後要記得計劃好出市區的交通或者酒店安排。

香港航空大阪航班時間：

去程：HX636 18:05-22:55

回程：HX619 17:40-20:55 / HX613 23:55-03:10



（圖片來源：香港航空官網截圖）

（圖片來源：香港航空官網截圖）

另外由即日起在香港航空官網預訂北海道札幌機票，來回連稅$3,333起，出發日期由9月至11月！詳情請按下文：

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

香港航空機票優惠

預訂日期：即日起至2023年4月30日

機票有效日期：2-7日

預訂網址：https://www.hongkongairlines.com

