影相打卡阻住人可能遭罰款。意大利有熱門旅遊點有新規例，凡自拍時間太長要罰錢！



旅遊熱話︳意大利小鎮新法例自拍太耐罰275歐元 禁遊客停留阻街

去旅行到熱門名勝影相打卡，基本上是旅客的必備動作；不過，原來打卡打太耐可能犯罪。意大利度假熱點漁村小鎮 Portofino，鎮長 Matteo Viacava 近來宣布實施新法規，如旅客在禁區停留自拍將被罰款，金額高達 275 歐元（折約 2,384港元）！令人有點嘩然。

（圖片︰Unsplash）

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初時聽到這麼嚴重的罰款，記者也感到十分驚訝，不過細心睇鎮長 Viacava解釋，發覺其實有苦衷。意大利漁村小鎮Portofino風光如畫，全鎮僅有約500名居民，七彩繽紛的海港景致，是很多人熱衷的影相勝地，光是Instagram上標註 #portofino 的相片已多達 120 萬張！不過，因為旅客總是自拍時間過長，令旅行團和等待返回郵輪的旅客擠在一起，經常造成街道受阻和構成行人安全威脅，所以鎮長 Viacava才決定將兩個旅客喜愛的區域劃為紅色禁區。

過多旅客在Portofino自拍，造成道路交通阻塞，當地人感困擾！（圖片︰Unsplash）

鎮長 Viacava表示，劃出禁區和罰款並非要趕走旅客或阻礙他們拍照，而是曾有行人阻塞街道，阻礙緊急救援服務到達現場，故此罰則是希望避免 Portofino 過份擁擠。新法規在早前復活節假期已開始實施，持續整個旅遊旺季直到10月15日，每天早上至下午 6 點生效。大家如果去Portofino就要特別留意啦！

資料來源︰INDEPENDENT