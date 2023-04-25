屯門美食推介，在屯門掃街總不會令人失望！記者前陣子在華都商場行街醫肚，發現這兒開了全港首間主打 UFO 菠蘿飛碟堡的外賣小店，菠蘿飛碟最平$39就食到，在香脆的菠蘿包下，夾滿自選餡料、牛乳滑蛋、各式蔬菜及店家自家製的肉醬及沙律醬等，非常重秤足料，當正餐食都無問題！

屯門美食︳記者實試UFO爆餡菠蘿飛碟堡 流心芝士厚蛋炸豬$39起

UFO菠蘿飛碟堡的店名為「BaoBao Planet」，不同一般飛碟夾包僅用白麵包，而是採用港人熟悉的菠蘿包！店家IG曾表示，菠蘿包是因早年麵包被港人認為淡而無味，所以在麵包上加入甜味餡料而誕生，時至今日，不少人仍會追求味覺新體驗，續在菠蘿包中夾入不同餡料，如軟殻蟹、煙三文魚、蝦餅或漢堡扒等，令菠蘿包口味更多樣化，加上首創飛碟外型，希望為大家帶來新意。

辣肉醬漢堡，加$3有芝士餡，切開即見澎湃芝士拉絲！（張旭珠攝）

BaoBao Planet共提供8款口味的菠蘿飛碟堡，如辣肉醬漢堡、蜜糖芥末菠蘿炸蝦、韓式辣炸雞、柚子蜜汁炸軟殼蟹、秘製汁燒牛小排、煙三文魚蛋沙律、鰻魚芝士蛋及厚切餐肉等，所有款式均配有牛乳滑蛋、生菜、青瓜、番茄、店家自家製的肉醬及沙律醬，有菜有肉，餡料勁豐富，記者自問大食，食完都覺得好飽肚！

今次實試，記者至愛辣肉醬漢堡！漢堡扒平均約有1蚊銀直徑般厚，入面還釀滿熱熔芝士（須另加$3），又有自家製肉醬，趁熱食好正！其次，蜜糖芥末菠蘿炸蝦的炸蝦堡好爽口，蜜糖、芥末及鮮菠蘿，減低了炸蝦堡的油膩感，酸酸甜甜好特別！至於韓式辣炸雞亦是必食之選，炸雞炸皮好薄，肉質Juicy，辣辣地幾惹味！

BaoBao Planet位於屯門華都商場。（張旭珠攝）

BaoBao Planet

地址：屯門屯利街 1 號華都商場 1 樓 65B 號舖

電話：6223 8983

營業時間：1130 - 2000

